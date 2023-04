von Gernot Kramper Kühlen und Einfrieren und dann auch noch eine Eismaschine. Die Warentester prüfen 23 Kühlkombis, darunter auch Side-by-Side-Geräte. Die Testsieger kosten bis zu 2350 Euro, doch es gibt auch günstige und sparsame Alternativen.

Ein Kühlschrank steht in jeder Küche und er läuft rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Daher gehören Kühlschränke traditionell zu den Stromfressern im Haushalt. Die aktuelle Ausgabe von Warentest zeigt, dass das nicht sein muss. Kühl und sparsam geht durchaus. Gelistet werden 23 freistehende Kühlkombinationen. Getestet wurden mehr, aber im Magazin wurden nur die guten Geräte abgedruckt.

Zwei Bauarten

17 davon sind vertikal angeordnet. Oben liegt das Kühl- und unten das Gefriermodul. Sechs sind Side-by-Side-Kombis mit Flügeltüren, hier liegen die beiden Kühlzonen oft nebeneinander. Wie man schon von außen sieht, sind die Side-by-Side-Kombis größer, die vertikalen Geräte orientieren sich in etwa an den Standardmaßen. In die Side-by-Side-Kombis passt also mehr rein, allerdings will dann auch mehr Inhalt gekühlt werden, das heißt der Verbrauch ist größer. Die meisten Side-by-Side-Kombis besitzen eine Eismaschine – ein schönes Feature, wenn es genutzt wird.

Größe kostet Strom

Im Test liegen die Geräte von Samsung zweimal auf Platz eins. Doch billig sind sie nicht. Die klassische vertikale Kühl-Gefrier-Kombination RL38A776ASR kostet 1440 Euro und das Side-by-Side-Modell RS68A884CSL sogar 2350 Euro. Am Klassiker von Samsung hatten die Tester nichts auszusetzen. "Gut in fast allen Punkten" führt zur Note "sehr gut" beziehungsweise 1,4. Das Gerät friert gut ein, hält die Temperatur und geht zudem sehr effizient mit der Energie um. Der "Preissieger" ist in der Anschaffung deutlich günstiger. Diese Alternative kommt auch von Samsung. Die Kühlkombi RL38A7B5BS9 kostet nur 925 Euro und wird ebenfalls mit "sehr gut" bewertet. Die Note 1,5 liegt nur unmerklich hinter dem Testsieger.

Bei den Side-by-Sides setzte sich das Gerät RS68A884CSL von Samsung durch. Bei 2350 Euro stockt manchen der Atem. Dafür hat das Gerät den niedrigsten Stromverbrauch. Dass es keine Warnanzeige nach einem Stromausfall gibt, finden die Tester nicht so gut. Die Note ist "gut" beziehungsweise 1,7. Deutlich günstiger ist der Preis-Leistungs-Sieger von Haier. Der HSR5918DIMP kommt auch auf eine gute Bewertung (2,4). Der Stromverbrauch ist etwas höher, dafür kostet das Gerät nur 1160 Euro und bringt ebenfalls einen Eiswürfelbereiter mit.

Die Unterschiede im Stromverbrauch sind hoch. Gerechnet auf 15 Jahre führen alle Side-by-Side-Geräte zu Stromkosten von deutlich mehr als 1000 Euro. Die Schänke von Bosch und LG fressen sogar Strom von über 2000 Euro. Beim Kauf muss man die Preise vergleichen, für das gleiche Gerät gibt es eine Streuung von mehreren Hundert Euro. Den teuren RS68A884CSL von Samsung kann man 200 Euro unter dem mittleren Preis von Warentest bekommen.

Den ganzen Test können Sie gegen Gebühr hier einsehen.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.