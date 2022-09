Das Luxus-Schiff "Axioma" misst stolze 72 Meter und soll rund 75 Millionen Euro wert sein. Die von Gibraltar beschlagnahmte Megajacht, die bis März 2022 einem russischen Milliardär gehörte, ist nun für 39 Millionen Euro an einen anonymen Käufer ersteigert worden. Ein Werbevideo zeigt, was die Jacht der Superlative so wertvoll macht.