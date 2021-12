Geschenke für Gamer sind eine heikle Angelegenheit, wenn der oder die Schenkende nicht so wirklich in der Materie ist. So machen Sie Ihrem Zocker-Freund oder Ihrer Zocker-Freundin trotzdem eine Freude.

Die einen tauchen in Filme, die anderen in Bücher und Gamer eben in Spiele ein. Was vor geraumer Zeit bei vielen Menschen noch für ein Stirnrunzeln sorgte, ist inzwischen im Mainstream angekommen. Vorbei die Zeit, in der das liebste Hobby – nächtelang mit Freunden vor PC oder Konsole zu hocken – eher verschämt als selbstbewusst zur Schau getragen wurde.

Wer einen Zocker zum Freund oder zur Freundin hat und ihn oder sie beschenken möchte, steht aber schnell wie der Ochse vorm Eisberg und fragt sich, was von diesen wundersamen Gerätschaften sich der Gamer denn nun wünscht. Und die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn die einen spielen am PC, die anderen an der Xbox und wieder daddeln am liebsten Nintendo-Titel. Aber keine Sorge, es gibt durchaus universale Gadgets, die jeden Zocker erfreuen.

1. Nintendo Switch

Eines dieser Geschenke ist zweifelsohne die Nintendo Switch. Selbst die hartgesottensten PC-Gamer können bei der Konsole nur sehr schwer Nein sagen. Grund dafür sind natürlich die vielen unter Zockern äußerst beliebten Nintendo-Titel wie "Zelda" oder Spiele aus dem "Super Mario"-Universum. Und gerade mit Freunden zu spielen, macht mit der Switch besonders viel Spaß. Eine Konsole, die in jedes Wohnzimmer gehört.

2. Maus-Bungee

Wenn Sie einem PC-Zocker eine kleine Freude bereiten wollen, eignet sich dafür ein sogenanntes Maus-Bungee hervorragend. Darin klemmen Sie das Kabel einer Maus ein, damit es sich nicht auf dem Schreibtisch verheddert. Maus-Bungees gehören zu den Dingen, von denen man glaubt, sie seien überflüssig, die ein PC-Gamer aber nie wieder missen will, wenn er oder sie das Maus-Bungee einmal benutzt hat.

3. Kabellose Gaming-Maus

Alternativ verschenken Sie gleich eine kabellose Gaming-Maus, wie die Razer Viper Ultimate. Leider sind die Premium-Modelle kabelloser Gaming-Mäuse nicht gerade günstig. Die Razer Viper Ultimate überzeugt durch ein besonders geringes Gewicht von nur 74 Gramm. Zocker profitieren trotzdem von bis zu 70 Stunden Akkulaufzeit laut Hersteller. Per USB-C-Kabel zieht die Maus Strom vom PC.

4. Xbox-Controller

Gleiches gilt, wenn Sie einem Gamer einen neuen Controller zukommen lassen wollen. Hier gilt es vorher herauszufinden, an welcher Konsole er spielt, weil ein PlayStation-Freak wenig mit einem Xbox-Controller anfangen kann. Über den freuen sich allerdings PC-Zocker und Xbox-Enthusiasten gleichermaßen, weil der Xbox-Controller mit Windows und Xbox harmoniert.

5. Xbox Series S

Und wenn wir schon dabei sind: Wie wäre es mit einer Xbox Series S? Die kleine Neue aus dem Hause Microsoft ist eine der wenigen Next-Gen-Konsolen, die es noch zu kaufen gibt. Eines sollten Sie aber beachten: Für einen 4K-Fernseher hat die Xbox Series X nicht genug Power. Zockt der oder die zu Beschenkende an einer Full-HD-Glotze, passt die Konsole aber wunderbar.

6. Headset-Halterung

Das Headset ist eines der wichtigsten Gaming-Gadgets für Zocker, schließlich spielt man nicht nur mit den Augen, sondern versucht auch, die Gegner zu erhören. Außerdem eignet sich ein Headset wunderbar, um es nach einer verlorenen Partie in die Ecke zu feuern. Wer seinen Ohrmuscheln lieber einen schönen Platz am Schreibtisch gewähren möchte, stellt sie aber lieber auf eine dafür vorgesehene Headset-Halterung.

7. PlayStation-Abo

PlayStation-Fans schauen derweil noch in die Röhre, denn es ist noch immer nicht leicht, die Pfoten an eine PlayStation 5 zu bekommen. Viele Gamer sitzen deshalb noch vor der PlayStation 4. Denen machen Sie aber trotzdem eine Freude, wenn Sie die Kosten für die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft übernehmen. Zockt der oder die Liebste an der Xbox oder am PC, eignet sich die Mitgliedskarte für Xbox Live.

8. Fifa Points

Die alte Garde Gamer scheut digitale Güter wie Diablo den Nephalem. Wer nach 1999 geboren wurde, kennt es allerdings nicht anders und ist gerne bereit, sein Geld in den Untiefen des Netzes zu verbrennen. Paradebeispiel sind die Fifa-Points. "Fifa" ist ein Fußballspiel, das sich irgendwie jedes Jahr gleich anfühlt und trotzdem immer funktioniert. Ein Grund dafür ist der Spielmodus "Ultimate Team", bei dem sich Spieler virtuelle Pakete kaufen, in denen sich die Profis befinden. Ziel ist es, sich sein Wunschteam aus allen Stars zu bauen. Der Sammelaspekt erinnert an die Ära der Pokémon-Karten mit ihren Booster-Packs. Fifa-Zocker:innen freuen sich deshalb besonders über Fifa-Coins, denn bis ein Spieler seine Traumelf zusammengestellt hat, muss er oder sie in der Regel ganz tief in die Tasche greifen.

9. Gaming-Merchandise

Ganz hart gesottene Gamer freuen sich auch immer über Merchandise ihrer Lieblingsspiele. Welche Games der oder die zu Beschenkende am liebsten spielt, müssen Sie natürlich vorher herausfinden. Tummelt sich Gamer oder Gamerin gern in den Universen von Spieleschmiede Blizzard, passen vielleicht die kleinen Figuren von Cute but deadly.

Biertrinkende "Call of Duty"-Zocker süppeln ihr Kaltschalengetränk idealerweise aus dem passenden Bierglas.

Ein Gaming-Zimmer verziert Toad aus der Welt von "Super Mario".

Und Fans von League of Legends könnten sich über ihre Lieblingshelden als Action-Figur freuen.

10. Geschenke für Gamer: Der Geheimtipp

Falls noch immer nichts passendes dabei war, müssen Sie tief in die Trickkiste greifen. Bis zum heutigen Tage hat sich noch kein Zocker über eine bequeme Jogginghose beschwert, in der in aller Gemütlichkeit seinem liebsten Hobby frönt. Und sind wir ehrlich: Eine Joggingpeitsche erfreut fast jeden Menschen.

