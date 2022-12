von Wiebke Tomescheit Was soll das bitte heißen?! Das Gekrakel mancher Ärzte lässt Patienten und Apotheker oft ratlos zurück. Google will mithilfe einer KI dieses Problem nun lösen.

Wie heißt das Medikament? Wann sollte ich es nochmal nehmen? Ist der nächste Termin am Montag oder Mittwoch? Die Schrift von Ärzten und Ärztinnen bereitet uns mitunter echte Probleme im Alltag. Und vermutlich treibt sie auch Apotheker:innen, Praxishelfer:innen oder Pfleger:innen regelmäßig in die Verzweiflung. Aber: Mediziner sind immer im Stress, müssen viele Patienten in möglichst kurzer Zeit versorgen – da ist es verständlich, dass keine Ruhe da ist, um die Schönschrift auszupacken.

Google will sich dieses Problems jetzt annehmen. Bei seiner Entwicklerkonferenz in Indien verkündete das Tech-Unternehmen nun, es wolle gemeinsam mit Apotheker:innen an einer App arbeiten, die mithilfe Künstlicher Intelligenz die Ärztliche "Klaue" in – so heißt es – "gemeinverständliche Zeichen" umwandeln soll. Das könnte Angestellten in der Medizinbranche ebenso wie Patient:innen das Leben möglicherweise deutlich erleichtern.

Google will Arztschrift digital entziffern

Ein erster Prototyp läuft bereits auf Google Lens. Nutzer können einfach Fotos ihrer Rezepte oder handschriftlichen Arztinformationen machen, oder aus ihrer Fotobibliothek in die App hochladen, das jeweilige Bild wird dann digital verarbeitet und die App markiert unter anderem alle wichtigen Medikamentennamen. "Dies wird als unterstützende Technologie für die Digitalisierung handschriftlicher medizinischer Dokumente dienen", heißt es vonseiten des Unternehmens. Nutzer sollten aber nicht allein aufgrund der App-"Übersetzung" medizinische Entscheidungen treffen, sondern sich zuvor immer mit Fachleuten:innen beraten.

Bei ersten Demonstrationen auf der Entwicklerkonferenz in Indien funktionierte die App tadellos, allerdings wird es wohl dennoch etwas dauern, bis sie wirklich marktreif ist. So möchte Google noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin bekannt geben.

Quelle: "Standard"