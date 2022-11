von Gernot Kramper Der U-Bootkrieg der Zukunft wird ohne Menschen auskommen. Ohne Besatzung lässt sich ein U-Boot sehr viel einfacher und billiger herstellen. Die Roboter-U-Boote können 6000 Meter tief tauchen, die operative Tiefe konventioneller Boote liegt bei etwa 500 Metern.

Anduril Australia wird drei autonome Unterwasserdrohnen für die Marine bauen. Nach dem Siegeszug der fliegenden Drohnen gelten Unterwasserdrohnen als nächster Meilenstein. Die australischen Modelle sind voll tauchfähig und relativ groß. Sie sollen die Dimension eines Schulbusses erreichen, darum heißen sie auch XL-AUV – Autonomous Underwater Vehicles. Das Besondere dabei: Ihre Hülle ist nicht wasserdicht, das Meerwasser fließt in den Rumpf. Wenn keine luftgefüllten Zonen in dem Boot sind, benötigt es auch keine Hülle, die dem Wasserdruck standhält. Für Boote mit menschlicher Besatzung ist so eine Zone unabdingbar, die Drohne benötigt dagegen keine Atemluft. Dadurch wird der Aufbau des Tauchkörpers wesentlich vereinfacht. Auch der Transport wird erleichtert, da das autonome U-Boot wesentlich leichter ist.

Drei unterschiedliche Modelle sollen zunächst gebaut werden. David Goodrich, Geschäftsführer von Anduril, sagte: "Sie bestehen aus einem Aluminiumgerüst, das mit einer leichten Haut überzogen ist, die Lücken aufweist, und sie fahren komplett unter Wasser. Sie haben ein gemeinsames batteriebetriebenes Antriebssystem am Heck, ein gemeinsames Navigations- und Kontrollsystem im Bug und alles dazwischen ist für die Nutzlast." Das mittlere Nutzlast-Modul kann unterschiedlich lang ausgelegt werden.

Wesentlich billiger als konventionelle U-Boote

"Sie werden während der dreijährigen Laufzeit des Programms zu einem Bruchteil der Kosten eines konventionellen U-Bootes geliefert." Für 100 Millionen australische Dollar sollen die drei Modelle entwickelt und gebaut werden. Die Batterien sind druckfest ausgelegt, die Navigations- und Kontrollsysteme werden in Behältern der Größe eines Propangastanks untergebracht.

Da das XL-AUV keinen Druckbehälter besitzt, soll es weiter tiefer tauchen können als herkömmliche U-Boote. 6000 Meter Tiefe soll es erreichen. Für U-Boote mit menschlicher Besatzung ist das bedrohlich, sie erreichen bei Weitem nicht diese Tiefe. Das Antriebsmodul kann für mehrwöchige Einsätze ausgebaut werden. Die XL-AUV arbeiten voll autonom. Für die Künstliche Intelligenz ist das eine besonders anspruchsvolle Aufgabe. In der Tiefe hat das System keinen Kontakt zur Außenwelt. Auch in schwierigen Situationen kann daher nicht auf eine Fernsteuerung umgeschaltet werden.

Quelle: Anduril