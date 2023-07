GROWATT Vita 550

von Gernot Kramper Die Vita 550 ist handlich, klein und besitzt langlebige Akkus. Für Handwerker sind Boxen mit etwa 550 Wattstunden Speicher zu schwach, für die Freizeit sind sie passende Begleiter.

Growatt ist vor ein paar Monaten mit einer Box, der Infinity 1500, in Deutschland auf den Markt gekommen. Nun wird das Angebot erweitert – wir haben uns die "kleine" Vita 550 abgesehen. Das Angebot an Powerboxen wird immer größer, entsprechend unübersichtlich ist der Markt. Auch wenn der Name "Growatt" dem Laien wenig sagt, ist die Firma kein Newcomer. Growatt ist schon lange im Energiesektor im Bereich Solarwechselrichter und Speicher tätig. In der Entwicklung arbeiten 500 Ingenieure. Powerboxen und Solartaschen sind ein relativ neues Geschäftsfeld. Interessant für Kunden, die lieber bei einer echten, großen Firma kaufen wollen. Die Infinity 1500 konnte von Anfang an überzeugen und musste sich nicht vor den Platzhirschen des Segments verstecken.

Spezielle Anforderungen

Die Vita 550 ist ein wesentlich kleineres Gerät als die Infinity 1500. Ihre Kapazität liegt bei 538 Wattstunden, 230 Volt Geräte können mit 600 Watt betrieben werden, per Boost sind auch 1000 Watt möglich. Diese kleinen Boxen sind keine Allrounder wie die Kisten der 1500- oder 2000-Watt-Klasse, in die man (fast) alle 230-Volt-Geräte einstecken kann und die auch genug Speicher haben, um diese Verbraucher eine Zeitlang zu betreiben. Kleinere Boxen wie die Vita 550 sind nur für spezifische Anwendungen geeignet. Darum sind sie aber nicht schlechter. Der geringeren Leistung stehen als Vorteile das kleinere Format, der kleinere Preis und das geringere Gewicht gegenüber. Die Vita 550 wiegt 8,16 Kilogramm, eine Box der 2000er Klasse um die 24 Kilogramm. Sie ist also deutlich mobiler. Die Stromversorgung reicht für Laptop, Smartphone, LED-Leuchten und Radio locker aus. Auch kann man die Akkus einer Drohne mit ihr wieder aufladen. Für einen Bohrhammer reicht die Vita 550 sicher nicht aus. Entsprechend macht Growatt auch mit einem Angler Reklame, der beim Fischen auf Strom nicht verzichten will.

Die Box ist ein Quader mit sanft abgerundeten Ecken. Der Griff wird im oberen Teil versenkt und steht nicht hervor. Sie ist 31 Zentimeter lang, 21 Zentimeter tief und 20,5 Zentimeter hoch – alle Werte abgemessen. Die Verarbeitung ist top – wie bei den meisten Boxen. Die Vita ist in Grau und Anthrazit gehalten. Neben den Gummifüßen ist an der Oberseite eine weitere Gummieinlage als Rutschschutz angebracht. Die Kiste ist spritzwassergeschützt, aber allein wegen der Lüftungsschlitze sollte man sie nicht im Regen stehen lassen.

Top-Verabeitung

Gut hat uns gefallen, dass die Anschlüsse auf nur zwei Seiten verteilt wurden. Vorne sind Display und Ausgänge, die Eingänge liegen hinter einer Klappe an der rechten Seite. So kann die Box platzsparend in eine Ecke geschoben werden. Das hört sich nicht so wichtig an, in der Praxis nerven Boxen, die auch noch hinten Anschlüsse haben und dort entsprechenden Abstand benötigen. Eine weitere Besonderheit ist der integrierte Scheinwerfer.

Das Gewicht von 8,16 Kilogramm überzeugt, auch weil die Vita 550 die schweren, aber langlebigen LiFePO4-Akkus benutzt. 3000 volle Zyklen soll es dauern, bis die Box bei 80 Prozent der Kapazität angekommen ist. Für ein Hobbygerät kann man das mit "ewig" übersetzen.

An Anschlüssen bietet die Vita 550 zwei 230-Volt-Buchsen. Den KFZ-Ausgang mit 12 Volt, zwei DC-5521-Buchsen, zwei USB-A, ein USB-A fast Charging (18 Watt) und einen leistungsstarken USB-C-Ausgang mit 100 Watt – also das ganze Gedeck. Aufgeladen wird mit 230 Volt, oder einem XT60-Eingang. Er nimmt bis zu 240 Watt auf, von Solar oder auch vom Kfz-Anschluss. Beim KFZ-Stecker akzeptiert er auch 24 Volt. Bei so einer kleinen Box sind die Ladezeiten immer gering, an der 230-Volt-Dose dauert es 1,6 Stunden, mit Solar 2,5 Stunden, bis die Box voll ist.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Neben den langlebigen Akkuzellen hat die Box ein weiteres Feature, das eher ungewöhnlich ist. Sie kann zur unterbrechungsfreien Stromversorgung eingesetzt werden. Dann gehen 230 Volt hinein und die Box leitet den Netzstrom normalerweise einfach durch. Doch kommt es zu einem Stromausfall im Netz, springt die Box ein. Angesichts der Größe der Box kann man keine riesigen Verbraucher absichern, aber die Pumpen im Aquarium kann man so betreiben. Die Box kann mit einer App gesteuert werden, man muss die App aber nicht installieren.

Wie oben beschrieben, muss jeder Käufer wissen, ob so eine Box zu seinen Bedürfnissen passt. Uns hat das kompakte Design gefallen, die kleine Kiste ist handlich und lässt sich gut tragen und unterstellen. Das Material ist wertig, es wirkt robust und liegt dennoch angenehm in der Hand. Die Anschlüsse reichen mehr als aus. Ein leistungsstarker USB-C-Ausgang ist heute ein Muss. Uns hat auch gefallen, dass das Kfz-Kabel 240 Watt aus einem 24-Volt-System entnehmen kann. Das ist aber nur dann ein Vorteil, wenn man einen Lkw bewegt, Pkw arbeiten mit 12 Volt Systemen. Die Vita 550 bewegt sich auf einem Level mit der River 2 Max von EcoFlow, immerhin der technische Platzhirsch in diesem Segment. In den Details unterscheiden sich die Werte beider Boxen, in der Praxis dürften sich diese Differenzen kaum auswirken.

Der offizielle Preis der Vita beträgt 599 Euro, man sollte auf Rabatt- und Couponaktionen achten. Etablierte Marken und Newcomer kämpfen 2023 mit harten Bandagen um Marktanteile. Entsprechend häufen sich aggressive Preisnachlässe. Boxen dieser Größe fallen leider nicht unter die Geräte, die von der Umsatzsteuer befreit sind.

Auf der Growatt-Seite wird die Box zum Marktstart mit einem Rabatt von 50 Euro anngeboten.

