Am Amazon Prime Day 2023 finden Sie natürlich auch Laptops mit satten Rabatten

Diese Laptop-Deals lohnen sich am Amazon Prime Day besonders

Am 11. und 12. Juli feiert Amazon seinen Prime Day 2023. Wer auf der Suche nach einem neuen Notebook ist, findet hier die besten Laptop-Angebote.

Der Amazon Prime Day ist unter Schnäppchenjägern bekannt für purzelnde Preise. Am 11. und 12. Juli 2023 feiert der Versandriese seine alljährliche Rabattparty. Für all jene, die auf der Suche nach einem neuen Laptop sind, könnte sich der diesjährige Prime Day lohnen. Denn für gewöhnlich rabattiert Amazon Jahr für Jahr auch Notebooks. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Rechner von Apple. Auch die Geräte anderer namhafter Hersteller wie Lenovo, Samsung oder Microsoft gibt es am Prime Day günstiger als üblich. Diese Prime-Day-Angebote für Laptops lohnen sich.

Prime Day: Diese Laptop-Angebote gibt es

Amazon Prime Day: Business-Laptop-Angebote

Affiliate Link Microsoft Surface Pro 9, i7, 16GB RAM, 256GB SSD, Win 11 Home, 13 Zoll 2-in-1 Tablet/Laptop, Graphit, powered by Intel Evo Plattform Jetzt shoppen 1698,49 €

10 % Rabatt: Microsoft Surface Pro 9, i7, 16GB RAM, 256GB SSD, Win 11 Home, 13 Zoll 2-in-1 Tablet/Laptop, Graphit, powered by Intel Evo Plattform, für 1661,53 Euro statt 1859 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -14% Apple 2022 MacBook Pro Laptop mit M2 Chip Jetzt shoppen 1369,00 € 1599,00 €

14 % Rabatt: Apple 2022 MacBook Pro Laptop mit M2 Chip: 13" Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD Speicher, Touch Bar, beleuchtete Tastatur, FaceTime HD Kamera. Kompatibel mit iPhone/iPad; Space Grau , für 1369 Euro statt 1599 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -44% SGIN Laptop 15.6 Zoll Windows 11 Jetzt shoppen 499,99 € 899,99 €

74 % Rabatt: SGIN Laptop 15.6 Zoll Windows 11 4GB RAM 128GB SSD ROM Celeron J4105, bis zu 2,8 GHz, HD IPS, USB 3.0, Bluetooth 4.2, WiFi Dual Band, für 229,98 Euro statt 899,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Asus Vivobook 17 Laptop Jetzt shoppen 699,00 €

20 % Rabatt: Asus Vivobook 17 Laptop | 17,3" Full-HD Display | Intel Core i7-1065G7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | Transparent Silver | USB-C | HDMI, für 599 Euro statt 749 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Lenovo 15,6 Zoll HD Notebook Jetzt shoppen 333,00 €

14 % Rabatt: Lenovo (15,6 Zoll HD+ Notebook (Intel N4020 2x2.80 GHz, 8GB DDR4, 512 GB SSD, Intel UHD 600, HDMI, Webcam, Bluetooth, USB 3.0, WLAN, Windows 11 Prof. 64 Bit), für 288 Euro statt 333 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -10% ASUS Chromebook Flip CX3 Convertible Laptop Jetzt shoppen 538,19 € 599,00 €

33 % Rabatt: ASUS Chromebook Flip CX3 Convertible Laptop | 14" FHD IPS Display | Intel Core i3-1110G4 | 8 GB RAM | 128GB SSD |ChromeOs | QWERTZ Tastatur | Al Blue, für 399 Euro statt 599 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -14% Apple 2023 MacBook Pro Laptop mit M2 Pro Chip Jetzt shoppen 2059,00 € 2399,00 €

14 % Rabatt: Apple 2023 MacBook Pro Laptop mit M2 Pro Chip: 14,2" Liquid Retina Display, 16 GB RAM, 512 GB SSD Speicher, beleuchtete Tastatur, 1080p FaceTime HD Kamera, für 2059 Euro statt 2399 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -11% Apple 2023 MacBook Air Laptop mit M2 Chip Jetzt shoppen 1407,81 € 1599,00 €

11 % Rabatt: Apple 2023 MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD Speicher, beleuchtete Tastatur, 1080p FaceTime HD Kamera, für 1407,81 Euro statt 1599 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -13% Samsung Galaxy Book2 39,6 cm (15,6 Zoll) Jetzt shoppen 612,41 € 705,00 €

13 % Rabatt: Samsung Galaxy Book2 39,6 cm (15,6 Zoll) Notebook (Intel Core Prozessor i3, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 11 Home) inklusive 36 Monate Garantie, Graphite, für 612,41 Euro statt 705 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -10% Microsoft Surface Laptop 5 Jetzt shoppen 1060,49 € 1179,00 €

10 % Rabatt: Microsoft Surface Laptop 5, i5, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 11 Home, 13,5 Zoll Laptop, Platin, powered by Intel Evo Plattform, für 1060,49 Euro statt 1179 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Lenovo V17 - 17,3" HD Jetzt shoppen 535,00 €

11 % Rabatt: Lenovo V17 - 17,3" HD+ - Pentium 7505 Gold - 20GB RAM - 1000GB SSD - USB 3 - Windows 11 Pro - Office 2019 Pro mit Funkmaus +Notebooktasche, für 491 Euro statt 556,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Prime Day: Gaming-Laptops

Affiliate Link MSI Thin GF63 Gaming Notebook Jetzt shoppen 1299,00 €

31 % Rabatt: MSI Thin GF63 Gaming Notebook | 39,6 cm (15,6 Zoll) Full-HD | Intel Core i5-12450H |16GB RAM | 512GB SSD | RTX 4050 6 GB | Windows 11 Home | Gaming-Tastatur | Schwarz | 12VE-087, für 899 Euro statt 1299 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link ASUS ROG Zephyrus M16 Laptop Intel i9-12900H Jetzt shoppen 2999,00 €

31 % Rabatt: ASUS ROG Zephyrus M16 Laptop | 16" 165Hz/3ms WQXGA 16:10 entspiegeltes IPS Display | Intel i9-12900H | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA RTX 3080Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | Off Black, für 2299 Euro statt 3324,38 Euro. Hier gehts zum Deal.

Affiliate Link -10% ASUS ROG Zephyrus M16 Laptop i71065G7 Jetzt shoppen 2499,00 € 2799,00 €

29 % Rabatt: ASUS ROG Zephyrus M16 Laptop | 16" 16:10 165Hz/3ms WQXGA entspiegeltes IPS Display | Intel Core i9-12900H | 32 GB RAM | 1 TB SSD | NVIDIA RTX 3070Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | Off Black, für 1999 Euro statt 2799 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Asus ROG Flow Z Gaming Detachable Jetzt shoppen 1899,00 €

11 % Rabatt: Asus ROG Flow Z Gaming Detachable | 13,4" Full-HD 120Hz Touchscreen Display | Intel Core i9-12900H | 16 GB RAM | 1000 GB SSD | NVIDIA RTX 3050Ti | Windows 11 | QWERTZ Tastatur | Black | inkl. Tastatur, für 1699 Euro statt 1898,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Vorteile einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft

Wenn Sie noch kein Prime-Mitglied sind, sollten Sie sich überlegen, ob nicht ein Probe-Abonnement für den Prime Day Sinn ergibt. Die ersten 30 Tage des Probe-Abonnements sind kostenlos, danach berappen Sie für die Prime-Mitgliedschaft 8,99 Euro pro Monat. Sie können den Dienst aber natürlich vorher kündigen, sodass Sie das kostenlose Abonnement nur für den Prime Day 2023 nutzen. Neben den exklusiven Prime-Day-Angeboten erwarten Prime-Kunden bei Amazon weitere Vorteile:

Kostenloser schneller Versand: Prime-Mitglieder profitieren von kostenlosem Premiumversand für Millionen von Artikeln, darunter kostenlosem Same-Day-, One-Day- und Two-Day-Versand, je nach Verfügbarkeit und Lieferort. Amazon Prime Video: Mitglieder haben Zugriff auf Tausende von Filmen und TV-Serienepisoden, einschließlich Amazon Originals, die exklusiv für Prime-Mitglieder zur Verfügung stehen. Amazon Music Prime: Mitglieder können über zwei Millionen Songs, ausgewählte Playlists und Radiosender werbefrei streamen.

Exklusive Angebote für Prime-Mitglieder

Amazon Music Unlimited: Für bestehende Prime-Mitglieder, die bisher noch nicht in den Genuss von Amazon Music Unlimited gekommen sind, besteht nun die Möglichkeit, den Dienst vier Monate lang auszuprobieren. Freuen Sie sich auf uneingeschränkten Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden, ganz ohne Werbung. Nach Ablauf des Angebots beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag 8,99 Euro. Mehr Informationen finden Sie hier.

Für bestehende Prime-Mitglieder, die bisher noch nicht in den Genuss von Amazon Music Unlimited gekommen sind, besteht nun die Möglichkeit, den Dienst lang auszuprobieren. Freuen Sie sich auf uneingeschränkten Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden, ganz ohne Werbung. Nach Ablauf des Angebots beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag 8,99 Euro. Audible: Erfahren Sie den Zauber von Audible mit einem kostenlosen dreimonatigen Probeabo 13. Juli 2023 gültig.

Erfahren Sie den Zauber von Audible mit einem gültig. Fresh: Mit Amazon Fresh können Sie Lebensmittel online bestellen und bequem nach Hause liefern lassen. Prime-Abonnent:innen in München, Hamburg, Berlin oder Potsdam können bis zu 30 Prozent sparen. Dieses Angebot läuft vom 3. bis zum 31. Juli 2023 .

Mit Amazon Fresh können Sie Lebensmittel online bestellen und bequem nach Hause liefern lassen. Prime-Abonnent:innen in München, Hamburg, Berlin oder Potsdam können bis zu 30 Prozent sparen. Dieses Angebot läuft vom . Prime-Photos: Laden Sie die Amazon-Photos-App 21. Juni bis zum 7. Juli 2023 .

Laden Sie die . Prime-Gaming: Vom 21. Juni bis zum 12. Juli 2023 können Prime-Abonnent:innen jede Woche kostenlos Spiele wie Prey, Baldur’s Gate II und mehr genießen. Zusätzlich können in den nächsten vier Wochen verschiedene Spielinhalte und Perks genutzt werden, darunter für Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 und Pokémon GO. Hier finden Sie weitere Informationen

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.