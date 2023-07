von Axel Palm Je länger die Radtour, desto größer ist bei vielen Bikern die Sorge um den Smartphone-Akku. Abhilfe versprechen Handyhalterungen mit integrierter Powerbank. Wie viel Energie die spenden und welche Modelle sich lohnen, klärt der Vergleich von vier Handyhalterungen mit Powerbank.

Gefühlt hat seit der Corona-Pandemie das Radfahren einen Boom erlebt. Denn als die Restaurants und Clubs der Stadt geschlossen waren und es wenig bis nichts zu tun gab, entschlossen sich viele Menschen, ihre Heimat noch einmal neu oder überhaupt erstmal zu entdecken. Und zwar auf zwei Rädern und nur mit der Kraft ihrer Beine. Was sollte man auch sonst machen? Corona ist zum Glück vorbei – geblieben ist die Liebe zum Radeln.

2023 strampeln wir natürlich nicht mehr ohne Smartphone, denn dieses eignet sich dank Apps wie "Komoot" nicht nur als Tourenplaner und Navigator, sondern es hält auch die entlegensten Orte und die schönsten Erinnerungen fest. Und ganz wichtig: Es teilt diese selbstredend auch mit der Welt. Ist ja klar, sonst ergibt die ganze Arbeit auch keinen Sinn, wenn sie der digitalen Selbstdarstellung nicht dienlich ist.

Handyhalterung mit Powerbank für das Fahrrad

Allerdings zieht das GPS-Tracking ordentlich am Akku und meist muss der Bildschirm des Smartphones auf voller Helligkeit laufen, damit Radler:innen bei Sonnenlicht darauf überhaupt etwas erkennen können. Entsprechend schnell entleeren sich die Handy-Akkus, was ärgerlich ist. Erst recht, wenn Radler:innen zur Navigation auf das Smartphone angewiesen sind. Handyhalterungen mit integrierter Powerbank lösen dieses Problem. Bei den Stromspendern am Lenker gilt es vier Aspekte zu beachten:

Kapazität der Powerbank: Dies ist die wichtigste Spezifikation, weil sie darüber entscheidet, wie viel Zusatzstrom Ihr Smartphone bekommt. Haltbarkeit und Wetterfestigkeit: Eine IP-Schutzzertifizierung ist wünschenswert, damit die Powerbank auch Regen und Staub nicht zuverlässig Energie liefert. Größe und Kompatibilität: In Bezug auf Ihr Smartphone. Wer ein besonders großes oder kleines Gerät besitzt, sollte vorher überprüfen, ob es sicher in der Halterung Platz findet. Die meisten Handyhalterungen sind in der Größe variabel. Montage: Hier kommt es darauf an, wie breit die Lenkerstange Ihres Fahrrads ist. Und auch hier gilt: Wer vorher misst und überprüft, spart sich den Ärger eines missglückten Montageversuchs und im schlechtesten Falles den des Rückversands.

Fischer Smartphone-Halter mit Musikbox

Genug der grauen Theorie: Schauen wir uns an, welche Fahrradhalterungen mit Powerbank es gibt, wie sie sich unterscheiden und welche Halterung für Sie die richtige ist. Los geht es mit dieser Handyhalterung von Fischer. Ihre Besonderheit ist die integrierte Musikbox. Rennradfahrer dürften wegen der wenig windschnittigen Form Abstand von der Halterung nehmen.

Sie eignet sich eher für gemütliche Radler:innen, die einen entspannten Sommerausflug an den See unternehmen. Schön: Die Halterung bietet sogar eine Freisprechanlage. Das reduziert die Unfallgefahr beim Telefonieren auf dem Rad enorm. Im Übrigen ist das Handy am Ohr während der Fahrt auch nicht erlaubt, genauso wenig wie ein Selfie von sich auf dem Fahrrad zu schießen.

Per USB-Kabel verbinden Sie Ihr Smartphone übrigens mit dem 4400 Milliamperestunden (mAh) großen Akku. Hier sollten Sie darauf achten, ein kurzes Kabel zu nutzen, im Lieferumfang ist es nicht enthalten. Laut Hersteller hält der Akku 30 Stunden Musikwiedergabe der Box durch. Laden Sie Ihr Handy, sind die 4400 mAh etwas mehr als eine volle Ladung. Zum Vergleich: Der Akku des iPhone 14 ist 3279 mAh groß.

Außerdem fasst die Halterung Smartphones mit einer Breite zwischen 50 und 90 Millimetern (mm). Eine Schutzzertifizierung bietet die Handyhalterung von Fischer leider nicht. Durch starken Regen oder sehr staubiges Gelände wollen Sie mit der Box also nicht fahren. Schön ist, dass sie nicht nur Musik vom Handy abspielt. Die Halterung hat auch einen SD- und TF-Kartenslot, dank dem sie Musik von externen Speicherkarten hören können. Richtwerte für die Abmessungen der Lenkerstange liefert der Hersteller leider nicht.

SKS GERMANY COMPIT+/POWER

Das wird vom Hersteller SKS bei seiner Handyhalterung Compit + Power zum Glück berücksichtigt. Die Lenkerstange darf für die Montage der Halterung einen Durchmesser von 22,2 bis 35 mm haben. Ansonsten beschränkt sich SKS aufs Wesentliche: Halterung mit Clip-System, passende Tasche und Powerbank. Fangen wir bei der Elektronik an: Laut Hersteller bietet die Powerbank einen Akku mit 10000 mAh Ladestrom. Das ist eine ganze Menge und kann ein iPhone 14 gleich mehrfach laden. Die Powerbank eignet sich damit exzellent für ausgedehnte Tagestouren.

Die Powerbank gibt den Strom kabellos weiter, sofern Ihr Smartphone kabelloses Laden unterstützt. Wenn Ihr Gerät sich nicht kabellos laden lässt, brauchen Sie aber nicht zu verzweifeln: Dank der USB-A und USB-C-Buchsen bietet die Powerbank auch die Möglichkeit, ein Smartphone per Kabel aufzuladen. Die passenden Kabel sind leider nicht im Lieferumfang enthalten.

Schön ist außerdem, dass Sie Ihr Handy horizontal und vertikal ausrichten können. Möglich macht das ein Drehmechanismus in der Halterung. Achtung: Um Ihr Smartphone in die Halterung zu clippen, brauchen Sie dafür entweder die passende Handyhülle oder die im Lieferumfang enthaltene Handytasche SKS. Die passende Hülle ist nicht im Lieferumfang enthalten.

SUNSLICE SOLAR Cyclotron

Wenn Ihnen die Zusatzinvestition einer Handyhülle oder die Handytasche zuwider ist, könnte die Handyhalterung Solar Cyclotron von Sunslice etwas für Sie sein. Im Vergleich zur Halterung von SKS, die auf ein Clip-System setzt, verwendet Sunslice einen Klemmmechanismus. Der Vorteil dieses Mechanismus ist, dass Sie bei einem Wechsel Ihres Smartphones nicht immer eine neue Hülle kaufen müssen.

Kurios sind die Herstellerangaben: Angeblich halte die Halterung Smartphones mit einer Länge von minimal sieben und maximal zehn Zentimetern. Das kann nur ein Versehen sein, da selbst das iPhone 13 Mini eine Länge von 13,15 Zentimetern (cm) hat und die Halterung selbst 14,5 cm lang ist. Mit seinen Angaben bezog sich der Hersteller vermutlich auf die minimale und maximale Breite der Smartphones. Das ergäbe schon eher Sinn.

Wie dem auch sei, die Powerbank bietet laut Hersteller eine Kapazität von 5000 mAh. Das entspricht etwas mehr als der durchschnittlichen Akkukapazität eines Smartphones. Geladen werden kann das Smartphone dabei über Kabel und Induktion – also drahtlos. Leider bietet die Handyhalterung mit Powerbank keine IP-Schutzzertifizierung. Und auch einen Drehmechanismus zur vertikalen wie horizontalen Nutzung des Smartphones lässt sie vermissen. Der Hersteller gibt leider nicht an, wie breit und dick die Lenkstange Ihres Rads für die Montage sein darf.

Goobay 60656 Bike Powerbank 5.0

Einen etwas anderen Weg beschreiten Sie mit der Goobay 60656 Bike Powerbank 5.0. Diese Halterung hält zwar kein Handy, dafür aber eine Powerbank. Induktionsladen ist so natürlich nicht möglich und irgendwie sieht es auch etwas ulkig aus, gleich zwei Halterungen für Geräte am Lenker zu haben. Im Gegensatz zu den anderen Powerbanks im Vergleich ist die Goobay 60656 Bike Powerbank 5.0 aber deutlich preisgünstiger.

Ihre Akkuleistung gibt der Hersteller mit 5000 mAh an. Damit liegt sie auf dem gleichen Niveau wie das Modell von Sunslice. Schön: Im Gegensatz zu den anderen verglichenen Powerbanks verfügt dieses Modell über eine integrierte Taschenlampe. Was die Breite des Lenkers betrifft, gibt der Hersteller keine Angabe. Außer, dass die Befestigungsschraube 50 mm lang ist. Wichtig: Die für Ihr Handy passenden Kabel müssen Sie selbst besorgen. Im Lieferumfang enthalten, sind sie nicht.

Monzana Fahrrad Rahmentasche

Wenn Sie bereits eine Powerbank besitzen, könnte eine Fahrradtasche für Sie die günstigere Lösung sein. Dieses Modell von Monzana ist wasserdicht und bietet eine klare Sicht auf Ihr Smartphone. Durch eine kleine Öffnung können Sie das Kabel der Powerbank leiten, um Ihr Smartphone zu laden. Daneben bietet eine Rahmentasche noch weitere Vorteile: Über die Montage brauchen Sie sich nicht zu sorgen und neben Smartphone und Powerbank finden auch noch Schlüssel, Geldbörse oder ein Ersatzschlauch darin Platz. Preislich ist es die günstigste Option im Vergleich – wenngleich der hier natürlich etwas hinkt.

