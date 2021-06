Apples AirPods gehören zu den bekanntesten kabellosen In-Ear-Kopfhörern auf dem Markt. Der hohe Preis und die Marke überzeugen allerdings nicht jeden. Hier zeigen wir Ihnen AirPods-Alternativen.

In-Ear-Kopfhörer überzeugen dank maximaler Bewegungsfreiheit. Die neuen AirPods Pro von Apple zählen zu den bekanntesten True Wireless In-Ear-Kopfhörern. Diese Art von Kopfhörern sitzt direkt im Ohr und ist komplett kabellos. Allerdings kann Apple nicht jeden überzeugen und so stehen AirPods-Alternativen hoch im Kurs. Konkurrenten wie Samsung, Sennheiser oder Bose bieten gleichwertige In-Ear-Kopfhörer an, aber auch günstige Alternativen kommen infrage. Wir stellen Ihnen verschiedene AirPods-Alternativen von teuer bis günstig vor.

AirPods Pro

Die AirPods Pro sind auf das Apple-Universum optimiert, funktionieren allerdings auch eingeschränkt mit Android-Geräten und Windows-PCs. Die neuste Generation der Apple AirPods sind die AirPods Pro — stern hat die In-Ear-Kopfhörer getestet.

Besonders attraktiv ist die praktische Noise-Cancelling-Funktion der AirPods Pro. Aber auch Soundqualität und Tragekomfort konnten überzeugen. Mithilfe von wechselbaren Ohrpassstücken können Sie die AirPods individuell auf Ihre Ohren anpassen. Wer Wert auf eine authentische Alternative legt, sollte nach diesen Funktionen Ausschau halten.

Wichtige Kaufkriterien

Keiner der Mitbewerber ist so gut auf das Apple-Ökosystem angepasst wie das Original. Das dürfte einleuchten, ist dennoch wichtig zu erwähnen. Jede Alternative bringt daher Abstriche mit sich, wenn Sie die In-Ear-Kopfhörer mit Apple-Geräten koppeln wollen.

Wenn die Marke als solches nicht wichtig für Sie ist, entscheiden die Features der kabellosen Kopfhörer. So können Sie beispielsweise wählen, ob Sie gerne Kopfhörer mit oder ohne Noise-Cancelling-Funktion haben möchten. Akkulaufzeit, Touchbedienung und Soundqualität sind ebenfalls wichtige Kriterien.

Die Alternativen der Konkurrenz

Die Konkurrenz von Sennheiser, Bose, Samsung und Co. bietet ebenfalls hochwertige Bluetooth-Kopfhörer an. Insbesondere die Powerbeats Pro sind mit dem Apple-System kompatibel und unterstützen sogar Sprachsteuerung durch "Siri".

JBL Reflect Flow

Die True-Wireless-Kopfhörer JBL Reflect Flow überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zwar verfügen die Kopfhörer nicht über eine Noise-Cancelling-Funktion, dafür sollen Sound, Sitz und Konnektivität aber bestens sein. Auch die Akku-Laufzeit ist mit fast zehn Stunden relativ hoch. Außerdem könnten Sie mit den Kopfhörern sogar im Wasser untertauchen, ohne fürchten zu müssen, dass diese kaputt gehen.

Preis-Leistung

Zehn Stunden Akkulaufzeit (20 Stunden mit dem Transportetui)

Talk-Thru-Technik ermöglicht Dialoge ohne Abnehmen

Ergonomische Form sorgt für Halt

Bluetooth 4.2

Jabra Elite 85t

Der dänische Hersteller Jabra dürfte nur Kopfhörer-Enthusiasten ein Begriff sein. Seine Produkte gehören der Oberklasse ihrer Gattung an, die Elite 85t bilden da keine Ausnahme. Die kleinen Stöpsel bieten eine aktive Geräuschunterdrückung und lassen sich über Siri und den Google Assistant per Sprachbefehl steuern. Maximal fünf Stunden am Stück geben die Elite 85t Musik wieder. Das Ladecase versorgt sie mit Strom für bis zu 25 Stunden Hörgenuss. Für unterschiedliche Ohrgrößen liefert Jabra drei Größen an "Silikon-EarGels", damit die Kopfhörer in allen Löffeln einen sicheren Halt finden. Ins Wasser hüpfen Sie mit den Elite 85t aber lieber nicht. Sie sind nach IPX-4-Norm nur schweiß- und wetterresistent.

Aktive Geräuschunterdrückung

Fünf Stunden Akkulaufzeit (25 Stunden mit dem Transportetui)

Siri und Google Assistant

Mehrere Größen der Gelpads

Bluetooth 5.0

Bose Sport Earbuds

Produkte von Bose zeichnen sich durch guten Sound aus. Die In-Ear-Kopfhörer Bose Sport Earbuds bieten wie die Apple AirPods Pro praktische StayHear Max Ohreinsätze, sodass Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Größen haben. Die Earbuds verfügen ebenfalls über eine Touch-Sensor-Steuerung, sodass die Bedienung über Druckknöpfe entfällt und intuitiv ist. Wer gerne Sport treibt und dabei Musik hört, bekommt mit den Sport Earbuds von Bose schweiß- und wetterresistente Kopfhörer.

Fünf Stunden Akkulaufzeit (zehn Stunden mit dem Transportetui)

fester Sitz im Ohr, ideal für intensiven Sport

schweiß- und wetterresistent (Schutzklasse IPX4)

Touch-Sensor-Bedienung

Bluetooth 5.1

LG Tone Free FN4

Eine etwas günstigere AirPods-Alternative stellen die LG Tone Free FN4 dar. Leider fehlen ihnen dafür auch einige nette Funktionen. Umgebungsgeräusche etwa filtern die Kopfhörer nicht heraus. Verschiedene Aufsätze für die Ohren liefert LG nicht mit. Ob die Stöpsel bequem sitzen oder nicht, ist damit vom Glück abhängig. Schön ist dagegen der Akku. Er versorgt den Hörer bis zu sechs Stunden mit Musik. Leider halten die Kopfhörer einen großen Wermutstropfen bereit: Weder Siri noch dem Google Assistant gehorchen die kleinen Stöpsel. Die bequeme Bedienung per Sprachbefehl entfällt.

Preis-Leistung

Sechs Stunden Akkulaufzeit (18 mit Ladecase)

Ergonomische Form sorgt für Halt

Bluetooth 5.0

Sennheiser Momentum

Die Verarbeitung der Sennheiser Momentum Kopfhörer wirkt hochwertig und Bluetooth 5.0 sorgt für eine reibungslose Übertragung. Der Sound überzeugt durch ausgewogenen Klang und soliden Bass. Wie die Apple AirPods Pro gibt es bei den Sennheiser Momentum eine praktische Transparenzfunktion. Das bedeutet, wenn Sie die Kopfhörer verwenden, können Sie trotzdem alle Umgebungsgeräusche wahrnehmen, ohne, dass Sie die Kopfhörer bei jeder Ampel ablegen müssen. Dank Touchpad-Technologie lassen sich die Kopfhörer wie die AirPods sehr leicht und intuitiv bedienen.

Vier Stunden Akkulaufzeit (zwölf Stunden mit dem Transportetui)

schweiß- und wetterresistent

Touchpad-Technologie

Transparenzfunktion

Bluetooth 5.0

alltagstauglich, weniger geeignet für intensiven Sport

Razer Hammerhead

Razer ist vor allem PC-Gamern ein Begriff. Unter ihnen genießt der Hersteller einen guten Ruf wegen seiner Gaming-Headsets, Tastaturen und Mäuse. Unter anderem mit seinen Hammerhead-Stöpseln dringt Razer von der Nische in den Mainstream-Lifestyle – und bleibt sich dabei treu. Die True-Wireless-Kopfhörer kleiden sich im typischen Razer-Gewand mit grünem Logo auf schwarzem Hintergrund. Leider verfügen die Kopfhörer nicht über eine aktive Geräuschunterdrückung. Immerhin liefert Razer eine App, über die Sie verschiedene Soundprofile anlegen, etwa für Games am Computer oder Musikgenuss. Schade: Ob die Razer Hammerhead fest im Ohr halten oder unbequem sitzen, hängt vom Zufall ab. Der Hersteller legt den Kopfhörern nur eine Größe Gelpads bei.

16 Stunden Akkulaufzeit mit dem Transportetui

keine individuelle Passform

Touch-Bedienung

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Track Air+ von Libratone

Wer leichte und unkomplizierte In-Ear-Kopfhörer sucht, wird bei den Track Air+ von Libratone fündig. Weiterer Pluspunkt ist die praktische Noise-Cancelling-Funktion, die auch bei den AirPods vorhanden ist. Auch die Track Air+ lassen sich leicht mit Touch bedienen und die gute Isolierung der Kopfhörer sorgt für eine zuverlässige Geräuschunterdrückung. Den Transparenzmodus gibt es auch bei diesen Kopfhörern, so können Sie diese im Ohr behalten, wenn Sie sich auf Außengeräusche konzentrieren müssen.

Sechs Stunden Akkulaufzeit (18 Stunden mit dem Transportetui)

leichtes Gewicht

Noise-Cancelling

Touchpad-Technologie

Transparenzfunktion

Bluetooth 5.0

Sony WF-1000XM3

Wenn Sie voll auf Apples Sprachassistentin Siri setzen, sollten Sie die Finger von den Sony WF-1000XM3 lassen. So gut die Kopfhörer mit dem Google Assistant und mit Amazons Alexa harmonieren, so schlecht tun sie das mit Siri. Für alle jene, die sich außerhalb des Apple-Universums befinden, sind die Kopfhörer eine gelungene AirPod-Alternative. Sony liefert die WF-1000XM3 mit unterschiedlich großen Pads aus, damit die Knöpfe sicher in verschiedenen Ohren sitzen. Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass Umgebungslärm Ihren Hörgenuss nicht stört und das bei voller Ladung maximal 3,5 Stunden. Das Ladeetui der Kopfhörer versorgt sie mit genug Strom für bis zu acht weitere Stunden.

3,5 Stunden Akkulaufzeit (Acht Stunden mit dem Transportetui)

individuelle Passform

Bluetooth 5.0

Active Noise Cancelling

Powerbeats Pro

Sportler, die gerne intensiv Sport treiben, sind gut beraten mit den Powerbeats Pro, denn die In-Ear-Kopfhörer sitzen besonders fest im Ohr. Außerdem sind die Kopfhörer schweiß- und wetterresistent. Unter den AirPods-Alternativen sind die Powerbeats Pro der Konkurrenz vom Apple am ähnlichsten. Sie haben den gleichen H1 Chip wie die AirPods verbaut und unterstützen sogar den Apple-Sprachassistenten "Siri". Android-Nutzer müssen hingegen beachten, dass Android-Funktionen eingeschränkt sind. Weiterer Pluspunkt ist die schnelle Ladefunktion. So sollen die Kopfhörer nach nur fünfminütigem Laden eineinhalb Stunden verwendet werden können.

Neun Stunden Akkulaufzeit (24 Stunden mit dem Transportetui)

Apple kompatibel (Sprachsteuerung möglich)

schnelle Ladezeit

Bluetooth 5.0

Android-Funktionen eingeschränkt

Huawei FreeBuds Pro

Die Huawei FreeBuds Pro überzeugen mit Preis und Leistung. Der chinesische Hersteller versorgt die Kopfhörer vergleichsweise günstig mit aktiver Geräuschunterdrückung. Siri & Co. verschmähen die Stöpsel zwar, das ist aber verkraftbar mit Blick auf die Akkuleistung. Laut Hersteller spielen die Freebuds Pro bis zu sieben Stunden am Stück Musik ab, bevor sie neuen Strom tanken müssen. Das Ladecase hält genug Saft für 30 weitere Stunden bereit und natürlich liefert Huawei verschiedene Größen der abnehmen Gelpads mit. Mehr geht für das Geld nicht.

Sieben Stunden Akkulaufzeit (30 Stunden mit dem Transportetui)

individuelle Passform

Schnellladefunktion

Bluetooth 5.2

Active Noise Cancelling

Samsung Galaxy Buds

Die Galaxy Buds von Amazon kommen in einem handlichen Ladecase daher und lassen sich daher optimal transportieren und unterwegs laden. Die Touchbedienung ist einfach und kann über eine App individuell angepasst werden. Die Passform der In-Ear-Kopfhörer können sie dank drei unterschiedlicher Aufsätze an ihre Ohren anpassen. Das soll für angenehmen Tragekomfort sorgen. Wer über ein Samsung Smartphone der neuen Generationen verfügt, kann sogar seine Kopfhörer darüber aufladen — einfach Telefon über USB-C an den Strom anschließen und die Galaxy Buds im Transportetui auf dem Smartphone ablegen. Beide Geräte können gleichzeitig laden, das macht das Laden unterwegs einfach und erfordert nur einen Anschluss.

Sechs Stunden Akkulaufzeit (sieben Stunden mit dem Transportetui)

individuelle Passform

Aufladen über Smartphone

Touchpad-Technologie

Bluetooth 5.0

Mikro-Tonqualität

Günstige Alternativen

Die Produktpreise der namhaften Konkurrenz ähneln dem Preis der AirPods von Apple, deswegen sind auch günstige Alternativen beliebt.

AirPods-Alternative mit Touch

Diese günstigen In-Ear-Kopfhörer sehen den AirPods von Apple verdächtig ähnlich. Sie verfügen sogar über eine praktische Touchbedienung sowie ein Noise-Cancelling-Mikrofon.

Fünf Stunden Akkulaufzeit (35 Stunden mit dem Transportetui)

Touchpad-Technologie

Noise-Cancelling-Mikrofon

Bluetooth 5.0

Wasserdichte AirPods-Alternative

Wasserdichte In-Ear-Kopfhörer bekommen Sie ebenfalls zu einem guten Preis. Die Optik erinnert etwas an die Galaxy Buds von Samsung. Auch dieses Modell können Sie leicht mit Touch bedienen.

Fünf Stunden Akkulaufzeit (15 Stunden mit dem Transportetui)

Touchpad-Technologie

wasserdicht

Bluetooth 5.0



