von Axel Palm Kabel ist Kabel? Weit gefehlt. Welche HDMI Kabel Unterschiede es gibt, zu welchen nervigen Problemen die führen und welches Kabel für Sie das richtige ist, verrät der Ratgeber.

Eigentlich könnte es so einfach sein: Kabel kaufen, einstecken, Film, Serie oder Game genießen – fertig. Doch verbindet das falsche HDMI-Kabel Konsole, Beamer oder Fernseher miteinander, macht sich schnell Frust breit. Störsignale oder niedrige Bildwiederholraten vermiesen den Film- und Spielgenuss. Damit Ihnen das Fiasko erspart bleibt, müssen Sie nur ein paar Grundregeln zu Kabeln und HDMI-Standards kennen.

Außerdem entscheidet die Nutzung des Kabels darüber, welches Modell das richtige ist. Wer ein zehn Meter langes HDMI-Kabel in seinem Heimkino verlegen will, stellt höhere Ansprüche an selbiges als jemand, der seine Spielekonsole über kurze Distanz mit dem 4K-Fernseher verbindet. Hier wiederum entscheiden Fernseher und Konsole, welches Kabel das richtige ist. Genug der Theorie, rein in den Kabelsalat.

Kabelkunde: HDMI Kabel Unterschiede

Es gibt drei Arten von HDMI-Kabeln und sie unterscheiden sich durch ihr Inneres. In Billigkabeln verdrahten Hersteller Eisen, in etwas höherwertigen kommt reiner Kupfer zum Einsatz, weil dessen Leitfähigkeit besser ist und in sehr teuren Hybridkabeln ein Mix aus Glasfaser und Kupferleitungen.

Von Eisenkabeln nehmen Sie immer Abstand, weil Kupferkabel nur unwesentlich teurer sind. Wer Eisen in seinen Kabeln verdrahtet, will sparen und das an der falschen Stelle. Entsprechend dürftig ist meist die weitere Verarbeitung. Glasfaserkabel kommen dagegen zum Einsatz, wenn Sie ein besonders langes Kabel brauchen, sind aber für die meisten Normalverbraucher rausgeschmissenes Geld.

Neben dem Inneren zählt natürlich auch die Ummantelung beziehungsweise wie gut das Kabel abgeschirmt ist. Natürlich ist die digitale Übertragung (wie bei HDMI) nicht so störanfällig wie die analoge, aber eine vernünftige Ummantelung reduziert die Störanfälligkeit trotzdem und beugt Kabelbruch vor.

Daneben ist noch die Steckverbindung, also der Kabelkopf, wichtig. Wenn Sie das HDMI-Kabel häufig ein- und ausstecken, sollten Sie darauf achten, dass die inneren Kontakte vergoldet sind, weil Gold einen guten Schutz gegen Verschleiß und Korrosion (Rost) bietet. Achtung: Viele Hersteller färben das Äußere goldfarben, um einen wertigen Eindruck zu erwecken.

Für die kurze Distanz: Das Kupferkabel

Bei Kupferkabeln gilt folgende Faustregel: Je kürzer und dicker, desto mehr Datendurchsatz ist möglich. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass besonders lange HDMI-Kabel aus Kupfer dicker sein müssen, wenn sie denselben Datendurchsatz bieten sollen wie kurze HDMI-Kabel. Länger als maximal zehn Meter sind HDMI-Kupferkabel aber nicht. Das liegt daran, dass die Kupferkabel über zehn Metern so dick sein müssten, dass sie kaum noch gebogen werden können.

HDMI-Kabel für Konsole, BluRay-Player & Co.

Für ein vernünftiges HDMI-Kabel über die kurze Distanz brauchen Sie nicht viel investieren. In der Regel kosten HDMI-2.1-Kabel je nach Länge um die zehn bis 15 Euro. Mit dem HDMI-2.1-Standard sind Sie für die nächsten Jahre gut gerüstet.

Achten Sie unbedingt auf eine Ultra-High-Speed-Zertifizierung! Diese Zertifizierung vergibt das "Authorised Test Centre". Das ist eine Institution des Industrie-Konsortiums, welches den HDMI-Standard entwickelt. Sie testet die Kabel der Hersteller und vergibt das Zertifikat nur, wenn das betreffende Kabel gewisse Standards erfüllt. Sie sagt aus, dass das Kabel einen Datendurchsatz von 48 Gigabit in der Sekunde zulässt. Auf den Verpackungen der zertifizierten Kabel befindet sich ein QR-Code, der die Echtheit des Zertifikats bestätigt.

Mit dem Modell von CableCreation machen Sie nichts verkehrt. Es bietet vergoldetet Kontakte, ist Ultra-High-Speed zertifiziert und laut Hersteller gut abgedichtet. Es ist in den Längen 1, 2 und 3 Metern erhältlich und kostet um die 15 Euro.

Hybridkabel

Wer ein besonders langes HDMI-Kabel beispielsweise für sein Heimkino verlegen will, greift zu Hybridkabeln. Der Clou: Ein Hybridkabel wandelt die elektrischen Bildsignale in optische um und leitet sie über die Glasfaserstränge im HDMI-Kabel weiter, um sie dann für das Endgerät wieder in elektrische umzuwandeln. Diese Arbeit erledigen kleine Chips in den Kabelköpfen.

Die Umwandlung ermöglicht den verlustfreien Transfer der Bilddaten über sehr weiter Strecken. Über die Kupferdrähte im Kabel schießen andere Daten ins Abspielgerät, denn über HDMI werden nicht nur Bild- transferiert, sondern auch Netzwerksignale, der Ton oder die Kommunikation mit der Fernbedienung. Die sind aber wesentlich kleiner als die Bilddaten, weshalb sie über die Kupferleitung auch lange Distanzen zurücklegen können.

Sonderfall Heimkino: HDMI-Kabel für mehrere Hundert Euro?

Auf den ersten Blick klingt es absurd, hundert Euro oder mehr für ein HDMI-Kabel auszugeben. Wer sich aber ein Heimkino einrichtet oder aus anderen Gründen ein sehr langes Kabel braucht, sollte die Investition trotzdem nicht scheuen. Absolut nichts ist ärgerlicher und nerviger, als ein langes HDMI-Kabel im Kabelkanal zu verlegen, das nach kurzer Zeit den Dienst versagt oder sehr störanfällig ist. Außerdem eignen sich Kupferkabel dafür nur bedingt. Zur Erinnerung: Je mehr Daten ein Kupferkabel über weite Strecken transportieren will, desto dicker muss es sein.

Dieses Problem kennt das Hybridkabel nicht, weil das ein elektrisches in ein optisches Signal umwandelt. Es unterscheidet sich vom klassischen HDMI-Kabel darin, dass Sie es nicht einfach gedankenlos in Konsole und Fernseher stecken können. Die beiden Kabelköpfe unterscheiden sich in Quelle und Display. Logisch: Das mit Display beschriftete Ende kommt in den Fernseher oder Beamer. Das mit Quelle oder Source beschriftete in den Blu-ray-Player oder die Konsole.

Ein Vertreter dieser Gattung, welcher alle Vorzüge des Hybridkabels vereint, ist das phoossno-Gen.2-HDMI-Kabel. Es ist in den Längen 10, 15 und 20 Metern erhältlich und das in der kleinsten Version ab 120 Euro.

HDMI-Standards helfen Verbrauchern

Es gibt verschiedene HDMI-Standards, die Verbrauchern helfen sollen, sich zurechtzufinden. Die Ultra-High-Speed-Zertifizierung kennen wir bereits, die unterschiedlichen HDMI-Standards noch nicht. Sie unterscheiden sich im Datendurchsatz und der Qualität der Audio- und Bildsignale.

HDMI 1.4 HDMI 2.0 HDMI 2.0a HDMI 2.0b HDMI 2.1 4K 30 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 10K bei 120 Hz Full-HD 120 Hz ja ja ja ja ja 21:9 nein ja ja ja ja 32-Kanal-Audio nein ja ja ja ja High Dynamic Range nein ja ja ja ja Hybrid Log Gamma nein nein nein ja ja sRGB (Farbraum) ja ja ja ja ja Datendurchsatz 10,2 GBit/s 18 GBit/s 18 GBit/s 18 GBit/s 38,4 GBit/s

Das richtige Kabel ist entscheidend

Je nachdem wie viele Daten Sie per HDMI-Kabel verschicken wollen, brauchen Sie mehr Datendurchsatz. Ein Beispiel: Sie wollen Ihre Playstation 5 an Ihren neuen 4K-120-Hertz-Fernseher anschließen. Um die volle Bildwiederholrate von TV und Konsole auszunutzen, braucht es ein Kabel, dass dem HDMI-2.1-Standard genügt. Kurze Exkursion: HDMI 2.0b transferiert maximal 18,4 Gigabit Daten pro Sekunde, HDMI 2.1 schafft 38,4 Gigabit pro Sekunde.

In der realen Welt schlägt sich dass dann so nieder: Bei einer Auflösung von 4K (UHD) übertragt HDMI 2.0b maximal 60 Bilder in der Sekunde auf den Bildschirm, HDMI 2.1 schafft dagegen 120 Bilder in der Sekunde und das sogar bei einer mehr als doppelt so hohen Auflösung. Verbinden Sie nun Konsole und Mattscheibe mit einem HDMI-2.0-Kabel, bremst das Kabel die Konsole aus, denn die schafft es, Spiele in 4K-Auflösung mit 120 Bildern in der Sekunde auf den Fernseher zu rechnen – die aber nicht durchs Kabel passen!

Die PlayStation 5 will also doppelt viele Daten durch Kabel pressen, wie das Kabel weiterleiten kann. Um auf der zukunftssicheren Seite zu sein, ist es deshalb ratsam, im Jahr 2022 immer HDMI-2.1-Kabel mit Ultra-High-Speed-Zertifizierung zu kaufen. Die sind nicht wesentlich teurer als Kabel, die nur die älteren Standards bedienen.

Quellen: youtube.com/techquickie, youtube.com/Heimkinoraum

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Mai 2022 veröffentlicht.

