Headset-Halterungen spenden einen sicheren und stilvollen Platz für Kopfhörer. Aber worauf kommt es bei den stummen Dienern für den Schreibtisch an und welchen Vorteil bieten teure Premium-Halterungen?

Bildschirm, Maus, Tastatur, Laptop, Akten – ein Schreibtisch quillt schnell über. Meist befinden sich zwischen dem Gerümpel auch noch Headset, Smartphone und Schlüssel. Bei Such- und Aufräumaktionen verheddert sich dessen Kabel gern oder die Kopfhörer fliegen durch eine unachtsame Bewegung vom Tisch. Muss nicht sein, denn auf Headset-Haltern finden Kopfhörer, Mikrofon und manchmal sogar das Smartphone einen sicheren und eleganten Platz in der ersten Reihe.

1. Headset-Halter mit USB-Buchsen

Einige der Headset-Halter sehen nicht nur gut aus, sondern bieten auch sinnvolle Funktionen. Der Headset-Stand von havit hat beispielsweise zwei USB-A-Buchsen an der Unterseite. Einer der Ports ist rot, der andere weiß. Über den Weißen lassen sich Daten per USB-2.0-Protokoll übertragen und Geräte laden, über den Roten ist nur das Laden möglich. Praktisch, denn normalerweise laden Gamer ihre kabellose Maus oder Tastatur per USB über den Computer auf. Steht der unter dem Schreibtisch, kann die Umsteckerei durchaus nerven. Das Design der Headset-Halterung spricht wegen seiner RGB-Beleuchtung eher Gamer an.

2. Die Headset-Halterung für schmale Tischplatten

Wer es schlichter mag, greift zur Tischhalterung für Headsets. Die lässt sich seitlich an der Tischplatte befestigen, was über eine Feststellschraube gelingt. Gegen die Headseat-Halterung spricht, dass sie sich nicht für allzu dicke Schreibtische eignet. Und auch am Design mögen sich einige stoßen, denn das Logo des Herstellers prunkt schon überdeutlich auf der Front der Headset-Halterung. An der Seite, an der Sie möglicherweise entlang laufen, wollen Sie die Halterung wohl nicht befestigen, um der Gefahr zu entgehen, sich an ihr zu stoßen.

3. Die flexible Tisch-Halterung

Nicht jeder Schreibtisch bietet die Möglichkeit, eine Headset-Halterung an der Tischplatte zu befestigen. Gerade bei Modellen, die eine Schubladenbox bieten, ist das der Fall. Hier kommt die Headset-Halterung von YestBuy ins Spiel. Anstatt sie mit einer Schraubvorrichtung an der Tischplatte zu befestigen, setzt der Hersteller auf einen beidseitigen Klebestreifen. Der Stabilität tut das keinen Abbruch: Maximal einem Kilogramm hält die Headset-Halterung stand.

4. Für preisbewusste Gamer

Wem das Design der Halterungen für den Schreibtisch zu schlicht ist, der sollte zu der Headset-Halterung The G-Lab K-Stand Radon greifen. Ihr Design richtet sich vor allem an Zocker und dank ihrer RGB-Beleuchtung ist sie ein wahrer Blickfang auf dem Schreibtisch. Aber nicht nur das, denn dank zweier USB-2.0-Buchsen laden Sie allerhand kabelloses Gaming-Zubehör wie etwa Maus, Tastatur oder Headset an der Halterung auf – praktisch.

5. Die premium Headset-Halterung

Corsair kennen die meisten Computerspieler für seine Mäuse, Tastaturen und Headsets. Natürlich hat der Hersteller auch eine Headset-Halterung im Angebot, die wunderbar mit der anderen Peripherie von Corsair harmoniert. Aber rechtfertigen fast 50 Euro Preisunterschied das Markenprodukt gegenüber anderen Headset-Halterung? Das kommt drauf an, denn Corsair ist einer der wenigen Hersteller, die ihrer Headset-Halterung namens ST100 zwei USB-3.1-Buchsen spendiert.

Im Vergleich zu USB-2.0 bieten die einen höheren Datenumsatz. Wer große Daten über die USB-Ports der Headset-Halterung transferieren will, sollte zur Corsair-Halterung greifen. Wer nur Headset, Maus & Co. aufladen möchte, braucht die besseren USB-Buchsen nicht und darf sich das Geld für die Premium-Headset-Halterung sparen.

6. Smartphone- und Headset-Halterung

Zugegeben: Im Home-Office wollen Sie Ihre Begeisterung für ausgiebige Gaming-Sessions mit den Kollegen über Teams & Co. nicht teilen. Am Arbeitsplatz darf die Headset-Halterung deshalb etwas schlichter ausfallen. Wer keine Halterung an Tischplatte oder am Schreibtisch befestigen will, greift zum Mobile Phone und Headphone Stand.

Sein Design überzeugt durch edle Schlichtheit, was die Headset-Halterung seriös unaufgeregt wirken lässt. Schön: Nicht nur die Kopfhörer, sondern auch ein Smartphone spendiert die Halterung einen noblen Platz auf dem Schreibtisch. Leider bietet die Halterung keine USB-Ports, über die Sie Ihre Geräte laden können.

7. Headset-Halterung: Die Holzvariante

Passt das metallische Silber nicht zum Rest der Einrichtung auf dem Schreibtisch, gibt es auch Headset-Halterungen aus Holz. Wie bei der Home-Office-Halterung müssen Sie auch hier auf nette Eigenschaften wie USB-Ports verzichten. Dafür bekommen sie aber eine ansehnliche und schlichte Headset-Halterung, die sich nicht nur für den Schreibtisch eignet, sondern auch neben dem Plattenspieler im Wohnzimmer eine gute Figur macht.

