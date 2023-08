Bei eBay im Angebot: "The Barista Touch"-Siebträgermaschine von Sage.

Wer zuhause Espresso wie in Italien trinken möchte, braucht eine Siebträgermaschine. Aktuell gibt es einen spannenden Deal bei Ebay: Die "Barista Touch" von Sage ist für 749 Euro zu haben. Zugreifen oder nicht?

Ein gut zubereiteter Kaffee gehört am Morgen einfach dazu. Für alle, die keine Lust auf Filterkaffee haben, zahlt sich die Investition in eine hochwertige Kaffeemaschine aus – wie die "The Barista Touch"-Siebträgermaschine von Sage, die es gerade bei Ebay günstiger gibt. Ob sich das Angebot tatsächlich lohnt, verraten wir hier.

Bei Ebay am günstigsten: "The Barista Touch"-Siebträgermaschine von Sage

Mit der Siebträgermaschine von Sage wird jeder zum Barista. Die Kaffeemaschine aus Edelstahl verfügt über ein Touchscreen-Display und kann insgesamt fünf verschiedene Getränke aus frisch gemahlenen Bohnen zubereiten, nämlich Espresso Macchiato, heiße Milch, Espresso, Latte Macchiato und Cappuccino. Sie arbeitet mit einem Druck von 15 bar, ihr Heizsystem erreicht die perfekte Extraktionstemperatur innerhalb von drei Sekunden. Auch einen feinen und leichten Milchschaum produziert die Sage-Maschine auf Knopfdruck. Geliefert wird die Maschine unter anderem mit einem 54-Millimeter-Edelstahl-Siebträger, einer 480-Milliliter-Edelstahlkanne, einem Wasserfilter und einem Reinigungsset.

Die Details zum Angebot:

Modell: "The Barista Touch"-Siebträgermaschine von Sage

"The Barista Touch"-Siebträgermaschine von Sage Material: Edelstahl

Edelstahl Maße: 31 x 32,5 x 40 Zentimeter

31 x 32,5 x 40 Zentimeter Wassertank: zwei Liter

zwei Liter Besonderheiten: integriertes Mahlwerk, Milchaufschäumer

integriertes Mahlwerk, Milchaufschäumer Deal-Preis: 749 statt 799 Euro mit Rabatt-Code "HAUSHALTSWAREN"

Hier geht’s zum Angebot bei eBay

Regulär kostet die Maschine 799 Euro bei Ebay. Mit dem Code "HAUSHALTSWAREN" lassen sich aber 50 Euro sparen, sodass die Siebträgermaschine für 749 Euro inklusive Versandkosten erhältlich ist. Das ist nicht nur der derzeit günstigste Preis im Netz, die Differenz zum nächstgünstigsten Anbieter beträgt ganze 175 Euro.

Alternative: Kompakte Siebträger-Espressomaschine von De‘Longhi

Trotz Rabatt: Auch 749 Euro sind für eine Espressomaschine viel Geld und eine hohe Investition. Wer auf guten Kaffee aber nicht verzichten möchte, findet in der Siebträgermaschine ECP 31.21 von De’Longhi eine ebenfalls hochwertige, aber günstigere Alternative für 118,99 Euro – allerdings mit weniger Funktionen und Ausstattung. Beispielsweise besitzt die De’Longhi-Siebträgermaschine kein eigenes Mahlwerk, um Kaffeebohnen frisch zu mahlen, und auch der Wassertank ist mit 1,1 Litern Fassungsvermögen deutlich kleiner.

Die Details zur Siebträgermaschine von De’Longhi:

Modell: De’Longhi ECP 31.21

De’Longhi ECP 31.21 Material: Edelstahl

Edelstahl Maße: 29 x 37 x 47 Zentimeter

29 x 37 x 47 Zentimeter Wassertank: 1,1 Liter

1,1 Liter Besonderheiten: automatische Abschaltung, kompatibel mit ESE-Pads

Hier geht’s zum Angebot bei Amazon

Die Maschine bereitet mit einem Druck von 15 bar Espresso und cremigen Milchschaum zu, mit dem sich weitere Kaffeespezialitäten wie Cappuccino oder Latte Macchiato zaubern lassen. Beide Maschinen haben ein kompaktes Design und passen auch in kleine Küchen, sodass niemand mit wenig Platz auf seinen perfekt zubereiteten Kaffee verzichten muss.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.