Auf dem Balkon eigenen Strom produzieren – mit einem sogenannten Balkonkraftwerk ist das kein Problem. Nicht nur die Hürden für Anschaffung und Inbetriebnahme solcher Anlagen fallen, auch die Preise. Aktuell gibt es bei eBay eine Variante mit satter Leistung für 669 Euro. Aber wie gut ist dieses Angebot?

Ein eigenes Balkonkraftwerk bietet einige Vorteile. Der wohl größte: Ohne viel Aufwand lässt sich aktiv die Stromrechnung senken. Wer darüber nachdenkt, sich selbst ein Balkonkraftwerk zuzulegen, findet aktuell bei eBay die 1.640-Watt-Anlage von Hoymiles für 669 Euro. Auf den ersten Blick ein starker Deal, dennoch lohnt sich ein Blick auf die Details.

Balkonkraftwerk mit 1.640 Watt für 669 Euro: Was steckt dahinter?

Um mit einem Balkonkraftwerk möglichst viel Strom zu erzeugen, sollte es in Richtung Süden ausgerichtet sein. So kann die Anlage die maximale Sonneneinstrahlung nutzen. Doch in der Realität ist das nicht immer möglich. Praktisch sind daher Anlagen mit mehreren Solarpanelen. Diese fangen auch bei schwachen Lichtverhältnissen genug Sonnenlicht ein und verwandeln es in Energie. Mit dem dazugehörigen Wechselrichter lässt sich die Leistung des Kraftwerkes zudem auf die gesetzlich erlaubten 600 Watt reduzieren. Ein steckerfertiges Modell von Hoymiles gibt es gerade bei eBay.

Die Details zum Hoymiles-Balkonkraftwerk:

mit vier 410-Watt-Solar-Modulen von Ja-Solar

HM-1500 Hoymiles-Mikrowechselrichter 1.500 Watt

inklusive Hoymiles-DTU-WLite

zwei mal zwei Meter MC4-Verlängerungskabel

Schuko-Netzkabel fünf Meter

Hier geht’s zum Angebot bei eBay

Das Balkonkraftwerk von Hoymiles wird als steckerfertiges Komplettset geliefert. Es kostet aktuell 669 Euro. Statt wie bei vielen anderen Balkonkraftwerk-Modellen gehören hier vier Solarmodule mit einer Leistung von je 410 Watt zum Lieferumfang. Damit kann die Anlage eine deutlich höhere Leistung als die aktuell gesetzlich erlaubten 600 Watt erzeugen. Das mitgelieferte DTU-WLite ermöglicht es aber, die Leistung auf 600 oder 800 Watt zu reduzieren.

Steuerbar ist das WLAN-fähige Balkonkraftwerk über eine App. In dieser gibt es nicht nur einen Überblick über den erzeugten Strom, auch die Drosselung der Leistung von 1.640 auf 600 Watt lässt sich über die App vornehmen.

Kleinere Alternative: Solakon 870W-Balkonkraftwerk mit 50-Euro-Spar-Coupon

Um vier Solarmodule anzubringen, muss auch der entsprechende Platz vorhanden sein. Gerade bei einer Mietwohnung könnte das zum Problem werden. Auf ein Balkonkraftwerk muss deshalb trotzdem nicht verzichtet werden. Die Lösung ist dann ein kleineres Modell mit nur zwei Solarpanelen, wie das Solakon 870W-Kraftwerk. Dieses gibt es aktuell als Komplettset für 597 Euro bei Amazon. Zusätzliches Sparpotential bietet ein 50-Euro-Coupon, der bis einschließlich 12. November gültig ist und den Preis für das Kraftwerk auf 547 Euro reduziert.

Hier geht’s zum Angebot bei Amazon

Auch das Solakon-Balkonkraftwerk kommt als steckerfertiges Komplettset und wird inklusive zweier Ja-Solar-Module, Wechselrichter, passender Kabel und Steckdose geliefert. Mit 4,4 von fünf Sternen schneidet das Balkonkraftwerk zudem auch bei der Amazon-Kundenbewertungen gut ab. Es handelt sich also um eine ordentliche Alternative für alle, die in Sachen Solarenergie erstmal kleiner anfangen möchten.

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.