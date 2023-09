In Japan ist der Hersteller Switchbot eine große Nummer, in Deutschland gab es bisher keinen Reinigungsroboter dieses Herstellers. Mit dem S10 soll sich das ändern – und Switchbot prescht direkt mit einer Weltneuheit vor. Denn der Roboter wird mit zwei Stationen geliefert – eine für den Staub, eine für das Wasser. Letztere schließt man direkt an die Frischwasserversorgung und das Abwasser an. Dadurch entfällt das manuelle Nachfüllen und Entsorgen des Wassers – und es braucht keine riesige Basisstation mit Tanks. Preislich soll das Gerät bei rund 1200 Euro landen, Marktstart via Kickstarter ist für Oktober geplant. Mehr