Getragene Kleidung, die man in den Aerium hängt, kommt deutlich frischer wieder raus.

von Christian Hensen Schwitzige Schuhe und verrauchte Kleidung sind ein Ärgernis. Damit man nicht immer sofort alles waschen muss, hat Miele auf der IFA 2023 eine neue Art Kleiderschrank vorgestellt.

Flecken sind nicht der einzige Grund, weshalb Kleidung in die Waschmaschine muss. Manchmal reicht schon ein verrauchter Raum oder ein kurzer Sprint – und schon riecht es unangenehm. Genau an diesem Punkt setzt ein neuer Kleiderschrank von Miele an, den der deutsche Hersteller erstmals auf der IFA 2023 präsentiert. Der "Aerium" genannte Schrank ist quasi eine Art Waschmaschine light – arbeitet aber weder mit größeren Mengen Wasser, noch mit Waschmittel.

Haushaltsmesse IFA: Jetzt gibt es dort schon Kleiderschränke

Der "Aerium" funktioniert so ähnlich, als würde man ein Kleidungsstück zum Auslüften nach draußen hängen. Mit einer aktiven Durchlüftung des Innenraums, Dampf und einer Filtrierung der Luft sollen Gerüche und Partikel, etwa Pollen, Staub und andere Allergene, ohne Waschvorgang entfernt werden. Das dient nicht nur der Frische der Kleidung, sondern soll verhindern, dass sich der Wäschekorb zu schnell füllt.

Der Schrank bietet dafür mehrere Ebenen, auf denen Platz für Oberteile, Hosen, Schuhe, Hüte oder sogar Accessoires wie Teddybären oder Rucksäcke ist. Für Jacken und Oberteile gibt es außerdem Kleiderbügel, die ebenfalls mit einer Belüftung ausgestattet sind und die Klamotten so auch von innen auffrischen.

Tatsächlich erfindet Miele mit dem "Aerium" das Rad nicht neu, sondern setzt Technik aus anderen Geräten neu zusammen. Der Schrank arbeitet quasi mit einer Wärmepumpe aus Trocknern der Marke und einer Dampfeinheit aus einem Dampfgarer.

Beim "Aerium" stehen drei Programme zur Wahl: Bei der Auffrischung mit Dampf entfernt er nicht nur Gerüche, sondern reduziert auch die Falten. Für empfindliche Teile lässt sich in einem zweiten Modus der Dampf abschalten und zuletzt bietet der "Aerium" die Möglichkeit, nasse Kleidung schonend zu trocknen.

Marktstart im kommenden Jahr

Jedes Programm kommt mit der Option, einen Duft zu versprühen. Die Dauer für das Auffrischen einer Ladung gibt Miele mit 45 Minuten an.

Für den "Aerium" sind abgesehen von einer Steckdose keine Anschlüsse an der Wand nötig. Alles erledigt der Schrank mit Tanks, die hin und wieder zu befüllen sind. Miele peilt einen Marktstart im Frühjahr 2024 an und kommuniziert einen Preis von rund 4000 Euro für ein Schrankelement .