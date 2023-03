Das iPhone 14 und das 14 Plus gibt es ab dem 14.3. in knalligem Gelb. Wer will, kann es schon vorbestellen.

Apple erweitert die Farbpalette des iPhone 14 und iPhone 14 Plus um eine weitere Optik. Wer es bunt mag, bekommt das Handy jetzt auch in Gelb. Das Smartphone kann in der knalligen Frühlingsfarbe vorbestellt werden. Wir verraten, wo und wie Sie sich das gelbe iPhone sichern.

Bisher stehen beim iPhone 14 fünf verschiedene Looks zur Auswahl: Schwarz, Violett, Blau, Rot und Polarstern – jetzt kommt auch eine Variante in Gelb dazu. Technische Neuerungen bietet das gelbe iPhone allerdings nicht, auch der Preis bleibt trotz neuer Farbe gleich. Vor dem offiziellen Verkaufsstart am 14. März gibt es das Apple-Smartphone in knalliger Optik zum Vorbestellen inklusive Vertrag beim Mobilfunkanbieter o2. Wieviel Sparpotenzial ist drin?

Apple iPhone 14 in Gelb mit Vertrag vorbestellen und sparen?

Die neue Farbvariante vom iPhone 14 mit 128 Gigabyte Speicher kostet laut Hersteller Apple 999 Euro, das Plus sogar 1.149 Euro. Wer das nicht ausgeben möchte, holt sich das Smartphone alternativ inklusive Mobilfunkvertrag, etwa bei o2. Dort gibt es das iPhone 14 Plus in Gelb im Rahmen einer Vorbestellaktion wahlweise in Kombination mit einem Unlimited Max Tarif inklusive SMS- und Telefon-Flat sowie unbegrenzten Datenvolumen für 59,99 Euro pro Monat oder im Free M Boost Paket mit 40 GB Daten und Allnet-Flat für 44,99 Euro Grundgebühr pro Monat.

Das sind die Details zum Angebot:

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) in Gelb für einen Euro

inkl. Unlimited-Max-Tarif (36 Monate Laufzeit) für 59,99 Euro pro Monat

Alternativ: Free-M-Boost-Tarif (36 Monate) für 44,99 Euro pro Monat

Versandkosten: 4,99 Euro

iPhone 14 Plus in Gelb bei o2 vorbestellen

Lässt sich das iPhone in Gelb mit Vertrag aber tatsächlich günstiger ergattern? Ja, denn: Entscheidet man sich beispielsweise für den Unlimited-Max-Tarif, sind bei 36 Monaten Laufzeit plus einem Euro Anzahlung für das Handy und Versandkosten insgesamt 2.165,63 Euro fällig. Zieht man davon den UVP des Smartphones ab (1.149 Euro), bleiben effektiv knapp 28 Euro monatliche Kosten für den Vertrag übrig.

Beim Free-M-Boost-Tarif, mit dem man – auf 36 Monate gerechnet und inklusive einem Euro Anzahlung sowie Porto – auf insgesamt 1.625,63 Euro kommt, bleiben nach Abzug des Herstellerpreises (999 Euro) nur noch 17,40 Euro Effektivkosten pro Monat.

Allerdings: Das Angebot lohnt sich nur für diejenigen, die ohnehin gerade auf der Suche nach einem neuen Tarifvertrag sind. Wer bereits einen laufenden Vertrag besitzt, das iPhone in der neuen Farbe aber trotzdem haben möchte, schaut am besten bei eBay, Amazon & Co. vorbei, ob sich das Smartphone dort zu einem fairen Preis ergattern lässt. Der offizielle Verkauf für das iPhone in Gelb beginnt am 14. März.

Wenn die Farbe keine Rolle spielt: iPhone 14 jetzt 160 Euro günstiger bei eBay

Das iPhone 14 muss nicht unbedingt gelb sein? Dann bietet sich ein andersfarbiges Modell von eBay an. Mit 839 Euro lassen sich dort gerade ganze 160 Euro im Vergleich zum Originalpreis des Herstellers sparen, zum Beispiel beim iPhone in der Farbvariante Lila.

Hier geht’s zum Angebot bei eBay

Fazit: Lohnt sich der Kauf des neuen iPhones in Gelb?

Das iPhone 14 in Gelb ist sicher ein optisches Highlight, bis auf die neue Farbe gibt es aber keine technischen Veränderungen bei den beiden Modellvarianten 14 und 14 Plus. Auch der Preis ist im Vergleich zu den anderen bereits bestehenden Farben mit 999 Euro UVP gleich geblieben. Wer auch auf technischer Seite ein Upgrade möchte, sollte auf die Nachfolgermodelle der 14er Reihe warten.

