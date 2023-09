iPhone 14 vs. iPhone 15: Was die neue Generation besser macht

Smartphone-Vergleich iPhone 14 vs. iPhone 15: Was die neue Generation besser macht

von Axel Palm Apple hat sein iPhone 15 vorgestellt und der neuen Generation viele Features seiner letztjährigen Pro-Version verpasst. Was sich genau zum iPhone 14 verbessert hat und welches iPhone für Sie das richtige ist, klärt der Vergleich.

Als Apple im letzten Jahr sein iPhone 14 vorstellte, war die Enttäuschung vieler Apple-Jünger groß. Neben kleineren Änderung an der Kamera und der Farbauswahl blieb viel beim alten und das für einen saftigen Aufpreis. Nicht einmal einen neuen Prozessor spendierte Apple seinem iPhone 14, weshalb preisbewusste Käufer eher zum iPhone 13 Mini griffen.

Apropos Mini: Die kleine Version wich mit dem iPhone 14 Plus einer größeren und diese Strategie verfolgt Apple auch mit der 15. Generation seines Smartphone-Bestsellers. Bis auf die Größe des Displays sind iPhone 15 und iPhone 15 Plus gleich, weshalb wir hier nicht näher auf die Plus-Version eingehen, sondern schlicht iPhone 14 und 15 miteinander vergleichen.

iPhone 14 vs. iPhone 15: Tabelle

Affiliate Link Apple iPhone 15 (128 GB) - Schwarz Jetzt shoppen 949,00 €

Eigenschaften iPhone 15 iPhone 14 Preis 949 Euro 849 Euro Display 6,1" Super Retina XDR Display, 2000 Nits Spitzenhelligkeit 6,1" Super Retina XDR Display 1200 Nits Spitzenhelligkeit Material Aluminium mit durchgefärbtem Glas Aluminium mit Glas Besondere Features Dynamic Island - Prozessor A16 Bionic A15 Bionic Hauptkamera Zwei-Kamera-System (48 MP Hauptkamera, 12 MP Weitwinkel) Zwei-Kamera-System (12 MP Hauptkamera, 12 MP Weitwinkel) Zoom 0,5x, 1x, 2x 0,5x, 1x Notruf Notruf SOS über Satellit & Unfallerkennung Notruf SOS über Satellit & Unfallerkennung Batterie Bis zu 20 Std. Videowiedergabe, 16 Std. Streaming Bis zu 20 Std. Videowiedergabe, 16 Std. Streaming Anschluss USB-C (Unterstützt USB 2) Lightning (Unterstützt USB 2) Wasserschutz Bis zu 6m für 30 Min. Bis zu 6m für 30 Min. Gewicht 171 g 173 g

Affiliate Link Apple iPhone 14 (128 GB) - Mitternachtsblau Jetzt shoppen 794,00 €

iPhone 14 vs iPhone 15: Der Preis

Das wohl wichtigste Kriterium für iPhone-Käufer ist noch immer der Preis. Auf der offiziellen Website verlangt Apple für sein iPhone 14 noch immer 849 Euro. Für 949 Euro ergattern Sie dagegen das iPhone 15. Zur Erinnerung: Das ist 50 Euro günstiger als das iPhone 14 bei seinem Marktstart kostete. Und dafür bietet Apple bei seiner fünfzehnten Generation deutlich mehr Verbesserungen.

Kamera

Und die wohl größte Veränderung ist die Kamera des neuen iPhones. Jahrelang setzte Apple bei seinen iPhones auf einen 12-Megapixel-Sensor. Das änderte sich 2022 mit dem iPhone 14 Pro, das als erstes einen 48-Megapixel-Sensor bekam. In diesem Jahr zieht der Hersteller bei seinen normalen iPhones nach. Vorteil des hochauflösenden Sensors ist der bessere digitale Zoom. Daneben verbesserte Apple den Portraitmodus und erlaubt es nun, den Bokeh-Effekt in der Nachbearbeitung zu verstärken oder abzumildern. Wer das in einem älteren iPhone haben möchte, braucht dafür Apps wie "Pro Camera", die Geld kosten.

Was die Fotoqualität anbelangt, überzeugte das iPhone 15 im stern-Test. Gerade bei wenig Licht holt das neue iPhone im Vergleich zum Vorgänger mehr Details ins Bild. Natürlich setzt Apple beim iPhone 15 wieder auf ein zweiteiliges Kamerasystem auf der Rückseite. Neben dem 48-Megapixel-Hauptsensor verrichtet noch eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera in dem iPhone 15 ihren Dienst. Die Telelinse und der Tiefensensor bleiben den Pro-Versionen des iPhones vorenthalten. Was die Selfiekamera anbelangt, arbeitet in beiden Generationen übrigens wieder der bewährte 12-Megapixel-Sensor. Und natürlich lassen sich beiden Smartphones auch per FaceID entsperren.

Affiliate Link Apple iPhone 15 (128 GB) - Schwarz Jetzt shoppen 949,00 €

iPhone 14 vs. 15: Das Display

Auch das Display verbesserte Apple beim iPhone 15. Wenn Sie jetzt hoffen, dass der Hersteller endlich ein Always-On-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz in seiner normalen Version anbietet, werden Sie leider enttäuscht. Beide Features bleiben den Pro-Versionen des iPhones vorenthalten. Dafür spendiert Apple seinem iPhone 15 ein anderes Pro-Feature und zwar die Dynamic Island, die wir bereits vom iPhone 14 Pro kennen. Dabei handelt es sich um eine kleine, ovale Einbuchtung, die die klassische Notch – in der sich die Frontkamera befand – des iPhones ersetzt. Über die Dynamic Island können Anrufe entgegengenommen oder die Musik gesteuert werden. Praktisch.

Wegen der Dynamic Island ändert sich auch die Auflösung des Displays minimal, aber fürs Auge nicht merklich. Beide Generationen bieten eine Pixeldichte von 460 Pixel pro Zoll. Was fürs Auge allerdings merklich ist, ist die Helligkeit des Displays. Die beträgt beim iPhone 15 2.000 Nits im Freien. Das iPhone 14 kommt nur auf 1.200 Nits. Damit liegt das iPhone 15 gleichauf mit einem iPhone 14 Pro. Entscheidend ist das für Sie, wenn Sie viel draußen unterwegs sind. Skifahrer etwa kennen das Problem, wenn Sie an einem sonnigen Tag aufs Smartphone schauen und absolut nichts erkennen. Hier hilft die verbesserte Displayhelligkeit merklich.

Design und Größe

Was die Größe anbelangt, tun sich beide Generationen nichts: Das normale iPhone 14 und 15 ist 6,1 Zoll groß und misst damit circa 15,5 Zentimeter in der Diagonale und sein großer Bruder bietet mit 6,7 Zoll etwa eine Diagonale 17 Zentimetern. Die verfügbaren Farben änderte Apple hingegen mal wieder. Das iPhone 14 war in Blau, Gelb, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß) und Rot erhältlich. Rot, Weiß und Violett flogen aus dem Sortiment. Dafür feiern Grün und Rosé ihr Comeback. Bestehen bleiben Blau, Gelb und Schwarz. Insgesamt sind die Farben auch nicht mehr ganz so knallig, wie man es von vorherigen iPhones kannte.

Affiliate Link Apple iPhone 14 (128 GB) - Mitternachtsblau Jetzt shoppen 794,00 €

Akkulaufzeit und Anschlüsse

Was die Akkulaufzeit von iPhone 14 und 15 betrifft, sind beide auf Augenhöhe. Laut Apple sind bei beiden Generationen bis zu 20 Stunden Videowiedergabe, 16 Stunden Streamen und 80 Stunden Audiowiedergabe drin. Geladen werden die Generationen aber unterschiedlich. Die 14. Generation ist die letzte mit Apples Lightning-Anschluss. Die neue Generation bekommt endlich eine USB-C-Buchse. Apple wäre aber nicht Apple, wenn der Hersteller nicht auch hieraus ein Pro-Feature machen würde, denn wie beim Lightning-Adapter setzt Apple auch bei USB-C-Anschluss auf das inzwischen veraltete USB-2-Protokoll. Nur die Pro-Version des iPhone 15 bekommt eine USB-C-Buchse mit USB-3.2-Protokoll. Das bietet einen höheren Datendurchsatz, wodurch große Dateien wie 4K-Videos schneller auf externen Speichermedien laden. Irgendwie albern von Apple, seinen normalen iPhones das veraltete USB-Protokoll zu verpassen.

Tipp: Mit einem Gutschein von notebooksbilliger.de sparen Sie auch auf aktuelle Smartphones!

Prozessor

Beim Prozessor unterscheiden sich iPhone 14 und 15 ebenfalls erheblich. Zur Enttäuschung vieler Apple-Fans spendierte der Hersteller seiner 14. Generation den A15-Bionic-Chip, der auch schon im iPhone 13 seinen Dienst verrichtet. Auch das war ein Grund, weshalb viele preisbewusste Käufer lange zum iPhone 13 griffen. Im iPhone 15 arbeitet hingegen der A16-Bionic-Chip, den Enthusiasten bereits aus dem iPhone 14 Pro kennen. Beide Chips bieten fünf Grafikkerne und sechs Prozessorkerne, wenngleich der A16 natürlich etwas schneller arbeitet. Wer einen erheblichen Leistungssprung braucht, muss zum iPhone 15 Pro greifen, in dem der neue A17-Pro-Chip arbeitet. Im stern-Test des iPhone 15 Pro reichte der Chip gar fast an die Performance des M1 heran, der beispielsweise in den MacBooks oder MacMinis von Apple zu finden ist. Selbst Konsolenspiele wie "Resident Evil: Village" laufen auf dem Chip.

Affiliate Link Apple iPhone 15 (128 GB) - Schwarz Jetzt shoppen 949,00 €

Fazit

100 Euro trennen iPhone 14 und iPhone 15 auf der offiziellen Website von Apple. Den Aufpreis ist das Smartphone auch wert. Allerdings findet sich das iPhone 14 Pro im Preisvergleich schon ab 977 Euro. Gegen einen vergleichsweise geringen Aufpreis erhalten Sie einen Tiefensensor und die Telelinse bei der Kamera mit gleichem Prozessor. Daneben bietet das iPhone 14 Pro auch noch das Always-On-Display und eine Bildwiederholrate von 120 Hertz, was iPhone-Zocker erfreut. Das Hauptargument für das iPhone 15 im Vergleich zum 14 Pro ist dagegen die praktische USB-C-Buchse, die aber leider nur mit dem USB-2.0-Protokoll arbeitet. Sparfüchse, denen die Neuerungen des iPhone 15 nicht ausreichen und die deshalb auf ein iPhone 14 schielen, sollten sich etwas gedulden und zwar bis zum Black Friday. In der Regel ergattern Sie dann die Vorjahresgeneration der iPhones günstig. Letztes Jahr gab es das iPhone 13 am 25. November laut Preisvergleich für 744 Euro, was den bis dahin günstigsten Preis markierte.

Quellen: idealo.de, Apple.de

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.