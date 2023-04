von Axel Palm Per WLAN oder Kabel verbindet sich Ihr iPhone mit dem TV und spiegelt seinen Bildschirm. Klingt einfach, ist es auch und trotzdem lauern Tücken gerade bei Livesport-Streams. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Serien, Filme und Sport auf dem iPhone zu schauen ist schön. Noch schöner ist es, die Unterhaltung auf einer großen Mattscheibe zu genießen. Gerade wer viel unterwegs ist und seine Abende und Nächte in Hotelzimmern fristet, fragt sich, ob es nicht einfach möglich ist, den Bildschirm des Apple-Smartphones auf den Fernseher zu übertragen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie verbinden Ihr iPhone per HDMI-Kabel mit dem TV oder Sie übertragen Bildsignale per AirPlay über das WiFi-Netzwerk.

iPhone mit TV verbinden per Kabel

Lightning auf HDMI-Adapter mit iPhone verbinden

HDMI-Kabel mit Adapter und Fernseher verbinden

HDMI-Quelle am Fernseher auswählen

Wenn Sie auf Reisen sind, sollten Sie auf die Verbindungsmethode mit HDMI-Kabel setzen. Das hat den einfachen Grund, dass Fernseher in Hotels meist nicht im WLAN funken. Selbst wenn Sie es tun, fehlen Ihnen die Rechte, entsprechende Apps, die Sie gegebenenfalls benötigen, auf dem Fernseher zu installieren. Außerdem haben Sie keinen Einfluss auf das kabellose Netzwerk. Ist es langsam oder instabil führt das schnell zu Frustrationen. Pluspunkt fürs Kabel: Die Einrichtung gelingt deutlich entspannter als per AirPlay.

Alles, was Sie benötigen, ist der passende Adapter. Weil Apple bei seinen iPhones noch immer auf den Lightning-Anschluss setzt, brauchen Sie einen Umstecker für Lightning auf HDMI und natürlich ein HDMI-Kabel. Apple höchstselbst hat einen passenden Adapter im Angebot. Wie für den Techriesen üblich, lässt er sich den kleinen Umstecker mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 55 Euro üppig vergüten.

Alles was Sie tun müssen, ist den Adapter ins Smartphone zu stecken und mit einem HDMI-Kabel verbinden, das wiederum mit dem Fernseher verbunden ist. Dann mit der Fernbedienung den entsprechenden HDMI-Anschluss auswählen und schon können Sie den Bildschirm des iPhones auf dem TV betrachten.

Allerdings sehen Sie nur das Hochkant-Bildformat des iPhones, weshalb links und rechts auf dem Fernseher riesige schwarze Balken klaffen. Keine Sorge, wenn Sie jetzt beispielsweise einen Netflix-Film schauen wollen, müssen Sie nur die Netflix-App auf dem Smartphone öffnen, den Film auswählen und Play drücken.

Das Smartphone wechselt dann in einen Bedienmodus, in dem Sie den Film beispielsweise pausieren können. Auf dem Fernseher sehen Sie Serien und Filme im füllenden Querformat. Das allerdings maximal in Full-HD-Auflösung. 4K-Inhalte sind zu groß für den Datendurchsatz des Adapters. Weiteres Manko: Zeitgleich laden lässt sich das iPhone dann leider nicht.

Sky Go kann nicht gespiegelt werden

Achtung: Dieser Filmmodus funktioniert nicht bei allen Streaming-Apps! Wenn Sie beispielsweise die Bundesliga über Sky Go vom Smartphone auf den Fernseher spiegeln wollen, schauen Sie in die Röhre. Sky blockt bei seiner App die Möglichkeit, den Bildschirm vom iPhone auf den Fernseher zu übertragen.

Andere Streaming-Anbieter wie DAZN sind fortschrittlicher und erlauben die Wiedergabe vom Smartphone auf den Fernseher. Bevor Sie einen Adapter kaufen, sollten Sie deshalb überprüfen, welche App Sie nutzen und ob diese das Spiegeln des iPhone-Bildschirms zulässt.

iPhone mit TV verbinden: Geo-Blocking beachten

Ein weiterer Stolperstein lauert, wenn Sie sich im Ausland befinden. Das liegt daran, dass die Streaming-Anbieter die Übertragungsrechte für Livesport für die jeweiligen Länder einkaufen. Befinden Sie sich beispielsweise in der Schweiz und wollen die Champions League über Amazon Prime Video schauen, bekommen Sie Probleme, weil der Anbieter für die Alpenrepublik keine Streamingrechte besitzt. Achtung: Selbst der Workaround per VPN-Tunnel funktioniert inzwischen nicht mehr – jedenfalls nicht mit jedem VPN-Anbieter.

iPhone per WLAN auf den Fernseher spiegeln

In den eigenen vier Wänden dürfen Sie auf Kabelsalat verzichten. Hier ist es in den meisten Fällen entspannter, auf AirPlay zu setzen. Alles, was es dafür braucht, ist entweder ein AirPlay-fähiger Smart-TV oder eine Streamingbox wie den Fire-HD-Stick, Apple TV oder Googles Chromecast. Nun stellt sich die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, sein iPhone auf den Fernseher zu spiegeln, weil smarte Fernseher und Streaming-Sticks natürlich Netflix, Amazon Prime Video, DAZN & Co. von Haus aus abspielen.

Die Antwort ist jein. Sky Go lässt sich per AirPlay natürlich nicht auf die Streaming-geräte spiegeln, weshalb diese Option für Fußballfans ins Wasser fällt. Netflix, DAZN & Co vom Smartphone auf den Fernseher zu streamen, entbehrt der Sinnhaftigkeit des Streamingsticks oder des Smart-TVs – das schaffen die Geräte wunderbar ohne Smartphone. Entsprechend ergibt das Spiegeln des iPhone-Bildschirms nur Sinn, wenn Sie beispielsweise Urlaubsfotos oder Videos vom iPhone auf dem Fernseher sehen wollen oder die Bedienung vom Smartphone für Sie leichter ist als mit der Fernbedienung.

iPhone auf Fire TV und Chromecast spiegeln

Wollen Sie Ihr iPhone auf einen Streamingstick spiegeln, müssen sich beide Geräte im selben WLAN-Netzwerk befinden und miteinander gekoppelt sein. Außerdem ist eine schnelle und stabile Verbindung wichtig. Befinden sich mehrere Geräte im heimischen Netzwerk, sollten diese nicht zu viel Bandbreite belegen. Tun sie es doch, führt das zu nervigen Rucklern und Wartezeiten. Von Haus aus erkennt übrigens nur der Apple TV das iPhone automatisch. Bei Fire TV und Chromecast spiegelt sich das Apple-Smartphone dank Drittanbieter-Apps auf dem Fernseher. Eine universelle Lösung gibt es leider nicht.

Apple TV

Per Apple TV gelingt das Spiegeln des iPhone-Bildschirms am einfachsten. Befinden sich iPhone und Apple TV im selben Netzwerk und sind eingeschaltet, müssen Sie in der App, dem Video oder dem Foto nur den AirPlay, beziehungsweise "Teilen"-Button tippen, der sich meist in der linken unteren Ecke des Fotos oder Videos befindet und ein Viereck mit Pfeil nach oben ist.

Danach öffnet sich ein Reiter, in dem sich AirDrop, Apps und weitere Menüpunkte wie Duplizieren, Diashow und AirPlay öffnen. Tippen Sie auf AirPlay, zeigt Ihnen das iPhone der die im Netzwerk befindlichen Geräte an. Dort wählen Sie den Apple TV aus, auf dem Sie das Video oder Foto sehen wollen. Fertig.

Chromecast

Bei Googles Chromecast gestaltet sich das Teilen des iPhone-Bildschirms etwas aufwendiger. Zunächst müssen Sie auf Ihrem iPhone die Google Home App aus dem Appstore installieren und mit dem Chromecast verbinden. Dafür müssen Chromecast und iPhone im selben Netzwerk sein. Außerdem brauchen Sie ein Google-Konto.

Danach installieren Sie die App "Replica" auf Ihrem iPhone. Befinden sich iPhone und Chromecast im selben Netzwerk, erkennt Replica die Google-Streamingbox und Sie können den Bildschirm auf den Fernseher spiegeln – das allerdings in der Free-Version nur 15 Minuten. Ohne Zeitbeschränkung kostet die App 1,99 Euro pro Monat.

Aufgepasst: Das Geld können Sie sich sparen, wenn Sie beispielsweise eine Serie von Netflix vom iPhone auf den Chromecast streamen wollen. Netflix erkennt Chromecast über seine hauseigene App. Dafür müssen Sie nur in der Netflix-App einen Film oder eine Serie auswählen und dort auf das Cast-Symbol tippen. Es befindet sich in der oberen oder unteren Ecke des Bildschirms auf dem iPhone. Das funktioniert aber ebenfalls nur, wenn Sie das iPhone vorher über die Google Home App mit dem Chromecast verbunden haben.

Fire TV

Bei Amazons Fire-TV-Stick brauchen Sie ebenfalls eine App. Die müssen Sie aber auf dem Fire TV Stick installieren. Suchen Sie dafür im App-Store des Fire TVs die nach "AirScreen" und installieren sie diese. Ist das geschehen, müssen Sie AirScreen auf Ihrem FireTV starten und in der App zu den Einstellungen navigieren, um den Gerätenamen Ihres FireTVs herauszufinden. Danach klicken Sie in der AirScreen-App auf Start. Nun findet Ihr iPhone den Fire TV als AirPlay-Gerät im Netzwerk, als sei es ein Apple-TV, also über den Teilen-Button.

Kauftipp für neuen Smart TV

Wenn Sie einen neuen Smart TV suchen, lohnt es, auf Modelle zu setzen, die von Haus aus mit AirPlay 2 harmonieren. Meist sind es die Premium-Geräte von Sony, LG, Roku und Samsung sowie einige Fire TVs von Amazon. Welche genau, verrät Apple auf seiner Homepage.

