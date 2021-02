Welche Vorteile hat ein IPS Monitor und für wen lohnt sich die Anschaffung? Wie Sie den richtigen Bildschirm für Games und Homeoffice finden.

Egal ob Sie am Computer spielen oder im Homeoffice arbeiten, ein vernünftiger Monitor ist in beiden Fällen wichtig. Bei vielen Herstellern, Größen und Auflösungen verlieren Käufer schnell die Übersicht. Kein Wunder, denn mit TN, IPS, VA und gibt es drei Paneltypen für LCD-Displays, die in Full HD, WQHD, UWQHD oder wahlweise 4K auflösen und das über 24,5 oder 27 oder 30 Zoll Bildschirmdiagonale von Dell, MSI & Co.. Zeit, Ordnung in das Monitor-Wirrwarr zu bringen.

IPS Monitor: Was das Panel mit dem Bild zu tun hat

Wenn Sie online nach Monitoren stöbern, wird ihnen auffallen, dass die Hersteller verschiedene Paneltypen (TN, IPS und VA) in den Displays verbauen. Jeder Paneltyp hat Vor- und Nachteile:

TN: Ist günstig und hat eine schnelle Reaktionszeit. Aber der Winkel auf dem Sie das Bild auf dem Monitor erkennen, ist nicht so weit wie bei IPS oder VA

IPS: Zeigt in der Regel die besten Farben an, bietet einen besseren Blickwinkel, reagiert aber häufig langsamer als ein TN-Panel

VA: Bietet üblicherweise den besten Kontrast, hat aber eine schwächere Reaktionszeit als TN und nicht so schöne Farben wie IPS

IPS Monitor: Wie wichtig ist die Reaktionszeit?

Die Reaktionszeit geben Hersteller in Millisekunden an. Sie beschreibt nichts weiter als die Zeit, wie lange der Monitor braucht, die einzelnen Bildpunkte von schwarz auf weiß zu wechseln. Je schneller das Display das schafft, desto besser. Eine hohe Reaktionszeit führt also zu einer Bewegungsunschärfe auf dem Monitor. Das ist besonders in actionreichen Spielen störend oder wenn Sie auf dem Bildschirm einen Film oder Sport mit schnellen Bewegungen schauen. Im Office-Gebrauch merken Sie die Bewegungsunschärfe nicht. Hier dürfen IPS Monitore langsam reagieren.

IPS Monitor: Welche Bildwiederholfrequenz brauche ich?

Die Bildwiederholfrequenz geben Hersteller in Hertz (Hz) an. Hier gilt: je mehr, desto besser. Gamer wollen mindestens 120 Hertz und damit 120 Bilder in der Sekunde sehen. Für das Homeoffice reicht ein Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz.

Gaming Monitore verfügen außerdem über FreeSync oder G-Sync. Es handelt sich dabei um Technologien der Chiphersteller AMD und Nvidia, die verzerrte Bilder beim Spielen vermeiden. Welche Technologie für Gamer die richtige ist, entscheidet sich danach, welche Grafikkarte im Computer ihren Dienst verrichtet. AMD-Karten arbeiten mit FreeSync und Nvidia-Chips mit G-Sync.

IPS Monitor: Welche Auflösung ist die richtige?

Die gängigsten Auflösungen sind Full HD (1920 x 1080), QHD (2540 x 1440) und 4K (3840 x 2160) im Format 16 zu 9. Ultraweitwinkel-Monitore kennzeichnet ein "UW" vor der Auflösung, beispielsweise UWQHD (3440 x 1440). Ihr Format wächst in der Horizontalen auf 21 zu 9.

Allein auf die Auflösung zu schauen reicht aber nicht: Es kommt auch auf die Pixeldichte an, wie gut ein Bild auf dem Monitor aussieht. Die Pixeldichte geben Hersteller in "dots per inch" (dpi) zu deutsch Bildpunkte pro Zoll an. Sie beschreibt, wie viele Bildpunkte sich auf einem Quadratzoll des Monitors befinden. Je mehr das sind, desto feiner ist das Bild.

Auch hier gilt, dass eine hohe dpi besser als eine niedrige ist. Logisch: Ein 24 Zoll Monitor mit Full HD hat eine höhere Pixeldichte als ein 27 Zoll Monitor mit der gleichen Auflösung, weil auf dem kleinen Bildschirm mehr Bildpunkte auf einem Quadratzoll sind. Wenn die Sie die Pixeldichte Ihres Monitors ausrechnen wollen, gibt es dafür Online-Rechner.

IPS Monitor: Full-HD-Displays

IPS Displays mit Full-HD-Auflösung erfreuen Gamer auch 2021. Der Grund dafür liegt in der Bildwiederholfrequenz begraben. Die Hersteller sind in der Lage, IPS Monitore mit bis zu 360 Hertz bezahlbar zu verkaufen. Je höher die Auflösung wird, desto mehr müssen Zocker für eine steigende Bildwiederholrate bezahlen.

Gigabyte G27F Gaming Monitor: Der Gigabyte G27F ist ein ausgewiesener Gaming-Monitor. Seine Bildwiederholrate beträgt 144 Hertz bei einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde. An seinem Standfuß ist er in der Höhe verstellbar. Wenn Arbeitslaptop und Gaming-Computer am gleichen Schreibtisch stehen, eignet sich das IPS Display nur mittelmäßig als Office-Monitor, denn USB-Buchsen um das Handy zu laden, hat der Monitor nicht.

Größe: 27 Zoll (68,58 Zentimeter) Auflösung: 1920 x 1080 Pixeldichte: 81,59 dpi Bildwiederholfrequenz: 144 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: FreeSync

Asus ROG Swift PG259QN: Den brauchen wirklich nur Hardcore-Gamer: 360 Hertz bietet der Asus ROG Swift PG259QN. Als Office-Monitor ist der Bildschirm überdimensioniert. Wer sich für das Display interessiert, will eine leistungsstarke Nvidia-Grafikkarte im Gaming-PC verbaut wissen. Der IPS Monitor bietet die G-Sync-Technologie von Nvidia, die dafür sorgt, dass das Actiongetümmel unverzerrt über den Monitor flimmert.

Größe: 24,5 Zoll (62,23 Zentimeter) Auflösung: 1920 x 1080 Pixeldichte: 89,91 dpi Bildwiederholfrequenz: 360 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: G-Sync

BenQ GW2480: Wenn Sie Ihren Laptop mit einem Bildschirm verbinden möchten, an dem Sie nur arbeiten wollen, ist der BenQ GW2480 die richtige Alternative. Der Hersteller verspricht, Ihre Augen zu schonen, indem der IPS Monitor wenig blaues Licht als Beleuchtung verwendet. Das blaue Licht steht im Verruf, Augen zu reizen. Wegen seiner Reaktionszeit von 5 Millisekunden eignet sich der Bildschirm für Spieler nicht.

Größe: 23,8 Zoll (60,45 Zentimeter) Auflösung: 1920 x 1080 Pixeldichte: 92,56 dpi Bildwiederholfrequenz: 60 Hz Reaktionszeit: 5 Millisekunden Synchronisation: Keine

IPS Monitor: QHD-Displays

Immer leistungsstärkere Grafikkarten machen immer höhere Auflösungen in Spielen möglich. Inzwischen sind WQHD-Displays mit 144 Hertz bezahlbar und immer mehr Spieler steigen auf die höhere Auflösung um.

Dell S3220DGF: Der Dell S32220DGF bietet einen interessanten Mix aus Preis und Leistung. Seine Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz erfreut Gamer. Allerdings offenbart er eine Schwäche der IPS Monitore: Seine Reaktionszeit beträgt 4 Millisekunden. Zur Erinnerung: Je höher die Reaktionszeit, desto eher neigt ein IPS Monitor zu Bewegungsunschärfe in flotten Spielsituationen.

Was für den Monitor spricht, sind seine 31,5 Zoll – unter 400 Euro sind Monitore mit ähnlichen Leistungsdaten eine Rarität. Ins Homeoffice fügt sich der Monitor nahtlos ein, da Dell ihm einen USB-Hub spendiert, über den Sie etwa Ihr Smartphone laden können.

Größe: 31,5 Zoll (80 Zentimeter) Auflösung: 2560 x 1440 Pixeldichte: 93,24 dpi Bildwiederholfrequenz: 165 Hz Reaktionszeit: 4 Millisekunden Synchronisation: FreeSync

Asus TUF Gaming VG27AQ1A: Eine Nummer kleiner ist der Asus TUF Gaming VGA27AQ1A mit 27 Zoll. Dafür brilliert er mit einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde und einer Bildwiederholfrequenz von 170 Hertz. Allerdings richtet sich Asus mit dem ASUS TUF Gaming VG27AQ1A wirklich nur an Spieler. Einen integrierten USB-Hub lässt der Monitor vermissen. Für etwas mehr Komfort am Arbeitsplatz lohnt das IPS Display damit nicht.

Größe: 27 Zoll (68,58 Zentimeter) Auflösung: 2560 x 1440 Pixeldichte: 108.79 dpi Bildwiederholfrequenz: 170 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: G-Sync

LG 27GN850-B: Der LG 27GN850-B macht ebenfalls ausschließlich Gamer glücklich. Seine 144 Hertz bei 1 Millisekunde Reaktionszeit lassen keinen anderen Schluss zu. Leider spart LG auch am USB-Hub. Immerhin können Gamer den Bildschirm in der Höhe verstellen.

Größe: 27 Zoll (68,58 Zentimeter) Auflösung: 2560 x 1440 Pixeldichte: 108.79 dpi Bildwiederholfrequenz: 144 Hz Reaktionszeit 1 Millisekunde Synchronisation: G-Sync

Gigabyte Aorus FI27Q: Egal ob AMD oder Nvidia: Beide Lager fahren mit dem Gigaybte Aorus F127Q gut. Der IPS Monitor bietet FreeSync und G-Sync bei einer Bildwiederholrate von 165 Hertz. Selbst als Arbeitsbildschirm macht er dank zwei USB-3.1-Buchsen eine gute Figur.

Größe: 27 Zoll (68,58 Zentimeter) Auflösung: 2560 x 1440 Pixeldichte: 108.79 dpi Bildwiederholfrequenz: 165 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: FreeSync und G-Sync

Viewsonic VG2755-2K: Wenn Sie einen IPS Monitor mit QHD-Auflösung für das Homeoffice suchen, ist der Viewsonic VG2755-2K die richtige Wahl. Er bietet gleich drei USB-3.1-Ports und einen USB-C-Steckplatz. Wie BenQ verspricht auch Viewsonic, Ihre Augen dank einer "EyeCare-Technologie" zu schonen. Außerdem ermöglicht der Standfuß des IPS-Monitors, ihn in der Höhe und Neigung zu verstellen. Gamer halten von dem Bildschirm lieber Abstand wegen seiner Reaktionszeit von 5 Millisekunden.

Größe: 27 Zoll (68,58 Zentimeter) Auflösung: 2560 x 1440 Pixeldichte: 108.79 dpi Bildwiederholfrequenz: 60 Hz Reaktionszeit: 5 Millisekunden Synchronisation: Keine

Razer Raptor: Razor genießt unter Zockern große Beliebtheit. Kein Wunder, dass der Hersteller den Markt der IPS Monitore erobern will. Sein Raptor bietet 1 Millisekunde Reaktionszeit bei einer Bildwiederholrate von 144 Hertz. Leider versäumt Razer es, den Raptor so richtig fit für den Arbeitsplatz zu bekommen. Immerhin einen USB-C-Anschluss und einen USB-3.1-Steckplatz spendiert der Hersteller seinem Monitor. Schön: Sowohl G-Sync- als auch FreeSync-Technologie sind an Bord.

Größe: 27 Zoll (68,58 Zentimeter) Auflösung: 2560 x 1440 Pixeldichte: 108.79 dpi Bildwiederholfrequenz: 144 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: FreeSync und G-Sync

IPS Monitor: UWQHD Display

Pixelfanatiker, die nach einer möglichst hohen Auflösung gieren, finden ebenfalls IPS Monitore. Die Oberklasse-Bildschirme haben ihren Preis. Außerdem bedarf es einer High-End-Grafikkarte, um die IPS Displays beim Zocken auszukosten. Wer sich die Hardware dafür leisten kann, schreckt nicht davor zurück, einen Monitor für 900 Euro oder mehr zu kaufen.

MSI Optix MPG341CQR-009: Wer einen absoluten High-End Gaming-PC sein Eigen nennt, darf auf den MSI Optix MPG341 CQR-009 schielen. Der IPS Monitor ist 34 Zoll (86 Zentimeter) groß und löst mit 3440 x 1400 Pixeln auf. Seine Bildwiederholfrequenz beträgt 144 Hertz bei 1 Millisekunde Reaktionszeit. Im Homeoffice macht das IPS Display ebenfalls eine gute Figur: Insgesamt befinden sich am Bildschirm fünf USB-Buchsen (1x USB 3.2 Type C, 1x USB 3.2 Type B, 1x USB 3.2 Typ A, 2x USB 3.2 Type A). Mehr geht nicht.

Größe: 34 Zoll (86,36 Zentimeter) Auflösung: 3440 x 1440 Pixeldichte: 109,68 dpi Bildwiederholfrequenz: 144 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: FreeSync und G-Sync

