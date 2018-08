Irans Präsident Hassan Rohani setzte sich am Dienstag selbst ins Cockpit, bei der Präsentation des ersten angeblich selbst gebauten Kampfjets in der Geschichte des Landes. An dem Flugzeug mit dem Namen "Kosar" sei jahrelang gebaut worden, die Maschine sei auch bereits erfolgreich getestet worden, so Rohani. Dabei habe der Iran alles selbst gemacht. Das Kampfflugzeug könne mit verschiedenen Waffensystemen bestückt werden, hieß es weiter. Allerdings wurden einige Zweifel laut. In Medienberichten kamen Experten zu Wort, die das Flugzeug, das das iranische Staatsfernsehen zeigte, für einen Nachbau eines US-Kampfjets halten, der schon vor Jahrzehnten auch an den Iran geliefert wurde. Rohani sagte, angesichts der internationalen Sanktionen wolle sich der Iran vom Ausland unabhängig machen und eine eigene Rüstungsindustrie aufbauen. Man sei nicht an einem militärischen Konflikt interessiert, müsse aber stets verteidigungsbereit sein. Es sei nur der militärischen Stärke zu verdanken, dass die USA den Iran nicht angreifen würden, sagte Rohani.