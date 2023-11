Mini-Solaranlagen wandeln Sonnenenergie in Strom um und speisen sie ins Heimnetz ein.

Balkonkraftwerke sind eine gute Möglichkeit, die Energierechnung zu senken: Die Mini-Solaranlagen wandeln Sonnenenergie in Strom um und speisen ihn ins Heimnetz ein. Wie funktioniert das auch bei schwachen Lichtverhältnissen im Winter?

Später Sonnenaufgang, Regenwetter, früher Sonnenuntergang – der Winter bietet nicht gerade die besten Wettervoraussetzungen, um mit einer Mini-Solaranlage selbst Strom zu produzieren. Sonnenlicht ist in den grauen Wintermonaten eher Mangelware. Mit einem Trick lässt sich allerdings gegensteuern.

Balkonkraftwerk im Winter: So gibt’s den größtmöglichen Ertrag

Um bei schwachem Licht den größtmöglichen Energieertrag aus der Sonnenenergie zu ziehen, sollte die Fläche der Solarpaneele möglichst groß sein – und mit einer möglichst hohen Wattzahl arbeiten. Dann nimmt das Mini-Kraftwerk mehr Licht auf und kann dementsprechend mehr Energie umwandeln.

Unerlaubt viel Energie fließt nicht ins Stromnetz, denn der Wechselrichter drosselt die eingespeiste Leistung ohnehin auf die erlaubte Obergrenze von 600 Watt (W) herunter. Ab 2024 wird sie angehoben, dann ist es erlaubt, 800 W ins Stromnetz einzuspeisen. Daher lohnt es sich, ein Balkonkraftwerk zu kaufen, dessen Wechselrichter sich dann problemlos upgraden lässt.

Konkret bedeutet das: Ein Balkonkraftwerk darf ruhig mehr als 600 oder 800 W maximale Leistung erbringen können. Je höher die Leistung, desto größer auch die Energie- und Stromausbeute bei schwachem Licht.

Mini-Solaranlage für den Winter: Modell von Pianeta mit 1.640 Watt

Das Pianeta-Kraftwerk kommt mit vier Solarmodulen à 410 W – insgesamt liefert es also eine Leistung von 1.640 W. Diese hohe Kapazität holt selbst aus schwachen Sonnenstrahlen einiges an Energie heraus. Daher eignet sich diese Mini-Solaranlage auch für Orte mit schlechteren Lichtverhältnissen und kann zum Beispiel an Balkonen mit Ost- oder Westausrichtung montiert werden.

Solarmodule: viermal 410 W JA-Solar, monokristalline Solarzellen, je 21 Kilogramm

Wechselrichter: 600 W/800 W Hoymiles HM-1500

Kabel: fünf Meter

Funktionen: WLAN und App

Lieferumfang: vier Solarmodule, Wechselrichter, Schuko-Steckdosenkabel, Hoymiles Wlite DTU

Praktisch: Der Wechselrichter drosselt den eingespeisten Strom derzeit noch auf 600 W herunter, lässt sich aber ab 2024 auf 800 W upgraden.

DUR-line Balkonkraftwerk mit 1.140 W: Auch im Winter viel Energie

Eine Alternative zu dem Modell von Pianeta ist das Balkonkraftwerk von DUR-line. Hier liefern zwei große Module insgesamt 1.140 W Leistung, die per Wechselrichter auf 600 beziehungsweise 800 W gedrosselt wird. Diese beiden Solarpanels arbeiten sogar bifazial: Das bedeutet, dass auch auf der Rückseite Zellen die Sonnenstrahlen aufnehmen können, die beispielsweise von einer Hauswand oder dem Boden reflektiert werden.

Solarmodule: zweimal 570 W, bifaziale Solarzellen, je 31,5 Kilogramm

Wechselrichter: 600 W/800 W von APSystems

Kabel: 20 Meter

Funktionen: WLAN, Bluetooth und App

Lieferumfang: zwei Solarmodule, Wechselrichter, Schuko-Steckdosenkabel

Praktisch: Auch bei diesem Modell lässt sich der Wechselrichter per WLAN oder Bluetooth mit der App verbinden und upgraden. Die App bietet darüber hinaus einen Überblick über den gewonnenen und verbrauchten Strom.

Balkonkraftwerk im Winter: Diese Aspekte sind ebenfalls wichtig

Neben der hohen Wattzahl spielen noch weitere Faktoren eine entscheidende Rolle, um den Stromertrag bei schlechten Wetterbedingungen zu maximieren:

Im Winter hat die Sonne einen geringeren Neigungswinkel als im Sommer. Es kann sich lohnen, den Aufstellungswinkel der Solarpanels daran anzupassen, sodass die Sonnenstrahlen möglichst senkrecht auf die Panels treffen. Der optimale Winkel liegt hier bei etwa 30 bis 40 Grad, ist aber abhängig vom Standort und der Ausrichtung des Balkonkraftwerkes. Nasses Laub, Schmutz und Schnee verdecken die Solarmodule und verringern so die Fläche, die Sonnenlicht aufnimmt. Daher ist es wichtig, die Solarpanels im Herbst und Winter regelmäßig zu reinigen. Ein externer Stromspeicher sammelt die Energie, wenn sie gerade nicht aktiv genutzt wird. Wer beispielsweise tagsüber außer Haus arbeitet, speist in der Zeit nicht ungenutzten Strom ins Netz ein, sondern nutzt ihn möglichst effektiv.

Wer alle diese Punkte berücksichtigt, kann auch bei schwacher Wintersonne einiges an Energie aus einem Balkonkraftwerk ziehen.

