Kreditkarten sind nicht nur eine gute Möglichkeit zum sicheren und bargeldlosen Bezahlen im In- und Ausland, sondern bieten oft auch ein großes Paket an zusätzlichen Leistungen. Wie auch der Kreditkartenanbieter American Express, der unter anderem mit 55.000 Membership Punkten als Willkommensbonus lockt. Aber lohnt sich das?

Kreditkartenanbieter wie Amex bieten Neu- und Bestandskunden oft ein großes Paket lohnender Boni, wie verschiedene Versicherungen bei Auslandsreisen. Neukunden, die sich für die Platinum Card entscheiden, freuen sich zudem über 55.000 Membership Rewards Punkte oder wahlweise 200 Euro Startguthaben und vieles mehr.

Willkommensbonus für Neukunden bei Amex: 55.000 Membership Punkte und mehr

Die Platinum Card von American Express gehört zu den Premium-Kreditkarten und bietet als solche ihren Kunden entsprechende Leistungen. Neben einem Membership-Programm, bei welchem sich bei jedem Einkauf Rewards Punkte sammeln lassen, zählen auch ein Versicherungspaket für Reisen oder exklusive Shoppingvorteile dazu. Zusätzlich gibt es weitere Leistungen wie etwa ein jährliches Restaurantguthaben von 150 Euro, das in verschiedenen teilnehmenden Restaurants in ganz Deutschland oder im Ausland eingelöst werden kann.

Die Vorteile der Amex Platinum Card im Überblick:

55.000 Membership Rewards Punkte als Willkommensbonus oder wahlweise 200 Euro Startguthaben

jährliches Restaurantguthaben von 150 Euro, einlösbar in teilnehmenden Restaurants

Entertainmentguthaben von 120 Euro pro Jahr für Streamingdienste (WOW, Netflix und Amazon unter anderem Video, Music, Audible)

Teilnahme am Bonusprogramm MR (einen Punkt für jeden ausgegebenen Euro)

200 Euro Sixt-Ride-Fahrguthaben pro Jahr

200 Euro Reiseguthaben (unter anderem für Flüge oder Hotelübernachtungen)

90 Euro Shopping-Guthaben

inklusive zwei Priority-Pass-Mitgliedschaften für Haupt- und einen Zusatzkarteninhaber mit Zugang zu über 1.200 Flughafenlounges

Status-Upgrades für Hotel-, Airline- oder Mietwagenpartner

Versicherungspaket (unter anderem Auslandskranken- oder Reiserücktrittsversicherung)

Kosten: 60 Euro pro Monat

Trotz aller Benefits: Die Platinum Card ist nicht gebührenfrei zu haben, sondern kostet 60 Euro im Monat. Weitere Bedingung: Um die 55.000 Membership Punkte zu erhalten, müssen in den ersten sechs Monaten nach Vertragsabschluss 10.000 Euro mit der Karte umgesetzt werden. Auf den Monat gerechnet wären das knapp 1.667 Euro - nicht unbedingt wenig.

Wann sich die Amex Platinum Card trotzdem lohnt

10.000 Euro Kartenumsatz und 60 Euro Gebühren im Monat sind eine stolze Summe. Trotzdem kann sich die Anschaffung lohnen. Allein der Willkommensbonus von 55.000 Membership Rewards Punkten lässt sich nutzen, um mit ihnen etwa bei Amazon Einkäufe zu bezahlen oder sie in Prämienmeilen umzuwandeln, die dann für Hotelbuchungen genutzt werden können. Karteninhaber haben mit der Amex Platinum zudem auch Zugang zu weltweit mehr als 1.200 Airportlounges, deren Prestige-Mitgliedschaft regulär pro Person 459 Euro pro Jahr kostet. Hinzu kommt auch der Wert der Zusatzleistungen wie Restaurant- und Entertainmentguthaben, der sich zusammengerechnet auf 760 Euro beläuft und damit die jährlichen Grundkosten der Karte von 720 Euro übersteigt.

Alternative: Auch diese Kreditkarte bietet attraktive Leistungen

Eine Kreditkarte, die im Monat 60 Euro kostet, kann und möchte sich nicht jeder leisten. Es gibt jedoch Alternativen wie die Miles & More der Lufthansa zum Beispiel. Für diese Kreditkarte fallen monatliche Gebühren in Höhe von 11,50 Euro an und auch auf lohnende Zusatzleistung muss nicht verzichtet werden. Auch diese Kreditkarte punktet mit interessanten Inklusivleistungen, wenn auch mit deutlich geringerem Angebot als bei der Amex Platinum. So gibt es bei Miles & More unter anderem ebenfalls einen Willkommensbonus für Neukunden in Höhe von 4.000 Prämienmeilen sowie ein Versicherungspaket für private Reisen.

Die Vorteile der Miles & More Gold:

4.000 Prämienmeilen Willkommensbonus

Bonusprogramm (für zwei Euro Umsatz gibt es eine Meile)

Meilenschutz

Versicherungspaket für private Reisen mit Reiserücktritts- und Auslandskrankenversicherung inklusive

ein Gigabyte kostenloses Datenvolumen für mobiles Surfen im Ausland (insgesamt drei Mal im Jahr)

mit Zusatzpaketen individuell anpassbar (Travel, Shopping oder Miles Plus Paket mit je 100 zusätzlichen Begrüßungsmeilen)

Kosten: 11,50 Euro pro Monat

Für wen lohnen sich Premium-Karten?

Vor allem Vielreisende profitieren von den Vorteilen einer Premium-Kreditkarte, aber auch im Hinblick auf kommende Urlaube im Ausland können sie eine Option sein. Die Kreditkarten schaffen finanzielle Flexibilität und bieten Sicherheit. Dennoch sollte jeder prüfen, inwiefern die inkludierten Versicherungen und Zusatzleistungen sinnvoll sind und auch benötigt werden: Gilt etwa eine bestimmte Versicherung der Kreditkarte nur, wenn auch die Reise damit bezahlt wurde, sollte man dies vorher wissen, um im Notfall nicht kalt erwischt zu werden.

Bestimmte Versicherungen können außerdem bereits vorhanden sein oder günstig abgeschlossen werden. Eine Auslandsreisekrankenversicherung gibt es beispielsweise schon ab 15 Euro pro Jahr und die Gepäckversicherung kann bereits Teil der Hausratversicherung sein.

Kreditkarten-Boni: Worauf kommt es an?

Wer darüber nachdenkt, sich eine Premium-Kreditkarte zuzulegen, sollte bei Bonusprogrammen auf eventuelle Einschränkungen achten: Können Punkte nur bei bestimmten Shops eingelöst werden? Wann verfallen sie? Letztendlich geht es darum, abzuwägen, ob die Gebühren für Zusatzleistungen ihr Geld auch wert sind. Wer ohnehin viel unterwegs ist, oft einen Mietwagen benötigt und häufig in Hotels übernachtet, für den kann eine Premium-Kreditkarte durchaus lohnenswert sein.

Wichtig ist ebenfalls, die Kreditkartenschulden nicht in Raten zurückzuzahlen, da diese oft mit hohen Zinsen einhergehen.

