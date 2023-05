von Gernot Kramper Die Ukraine erzielte Gewinne an beiden Flanken von Bachmut. Die Angriffe waren vorhersehbar und doch wurden die Russen von ihnen überrascht. Für weitere Offensiven Kiews ist das ein gutes Zeichen.

Die Gegenoffensive der Ukraine hat begonnen. Auf etwa 100 Kilometern Frontlinie sind ukrainische Einheiten in den Angriff übergegangen. Die größte Aufmerksamkeit richtet sich auf die Situation in und um Bachmut. Hier gelang es den ukrainischen Streitkräften, die Russen an beiden Flanken des Stadtgebiets zurückzudrängen. Dabei ist vor allem erstaunlich, wie das passieren konnte. Die Schlacht um Bachmut wird gern mit der um Stalingrad verglichen. Im Miniatur-Maßstab, wenn man die Fläche und die Menge der eingesetzten Truppen vergleicht. Doch das zähe Ringen um jeden Häuserblock erinnert in der Tat an die Phase des "Rattenkrieges" der Kämpfe um Stalingrad.