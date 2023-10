KVD002 – Chinas Volksbefreiungsarmee zeigt neue Kampfdrohne

von Gernot Kramper Optisch gleicht die KVD002 der älteren CH-4, die Fortschritte liegen in der Sensorik und in der KI. Vermutlich wird diese Drohne schon länger im Gebiet um Taiwan eingesetzt.

Auf der 6. China Helicopter Exposition wurde Ende September die neue KVD002-Drohne der Volksbefreiungsarmee (PLA) gezeigt. Vermutlich ist sei schon seit 2022 rund um Taiwan im Einsatz. Sie basiert auf der bekannten CH-4-Drohne und wurde mit ihr verwechselt. Das Design der neuen Drohne hat große Ähnlichkeit mit der CH-4, die wiederum deutlich vom US-Modell "MQ-9 Reaper" inspiriert wurde. Von außen ist nur ein Radarpod am Bauch hinzugekommen. Die KVD002 vereint Aufklärungsfähigkeiten mit der Möglichkeit auch Waffen einzusetzen. Auf der Ausstellung wurde sie mit Luft-Boden-Rakete AR-1 gezeigt. Seit September 2022 hat Taiwan verstärkt chinesische Aufklärungsdrohnen im Gebiet um die Insel bemerkt.

Exportmodell CH-4

Laut der Ankündigung auf der Messe ist die KVD002 die erste bewaffnete Aufklärungsdrohne der PLA, die feindliche Luftverteidigungssysteme, gepanzerte Ziele angreifen und ihre Daten mit anderen Lufteinheiten teilen kann. von der CH-4 wurden bislang über 200 Stück ins Ausland verkauft. Die iranische Saqr-1 soll auf ihr basieren.

Die Variante, die neben der Aufklärungssensorik auch Waffen tragen kann, nennt sich CH-4B. Die CH-4 kann 30 Stunden lang in der Luft bleiben, eine Höchstgeschwindigkeit von 230 Stundenkilometern erreichen und fast 350 Kilogramm Waffen und Ausrüstung transportieren, darunter Raketen, Bomben, Radargeräte, Kameras und zivile Nutzlasten. Eine Besonderheit ist ihre Fähigkeit, die Luftboden-Raketen in einer Höhe von über 5000 Metern einzusetzen, so dass die Drohne außerhalb der Reichweite von Manpads und Flakpanzern wie dem deutschen Gepard belieben kann.

Elektronik zählt

Die optische Ähnlichkeit von CH-4 und KVD002 bedeutet nicht, dass diese Systeme gleichwertig sind. Von außen ist der aerodynamische Anteil zu erkennen. Die Fähigkeiten von Sensoren und Elektronik sind "unsichtbar". Die PLA misst dem Einsatz von Drohnen eine hohe Bedeutung bei. Mit ihr soll die bestehende technologische Unterlegenheit gegenüber den USA bei anderen Systemen wie den Stealth-Jets ausgeglichen werden. Peking baut darauf, diese Systeme kostengünstig in großer Zahl einzusetzen. Die KVD002 wird über bessere Sensorik und KI-Fähigkeiten verfügen.

Zermürbungstaktik gegenüber Taiwan

Derzeit spielen diese Drohnen eine wichtige Rolle in der Zermürbungstaktik gegenüber Taiwan. Durch ununterbrochene Übungen verschiedener Waffensysteme rund um die Insel, wird die Abwehr und insbesondere die Luftwaffe dauerhaft überfordert. Die regelmässigen Alarmeinsätze führen dazu, dass ein wachsender Teil von Taiwans Jets nicht mehr einsatzfähig sind.

Ende 2022 haben die USA eine Invasion Taiwans simuliert. In der Simulation gelang es, die Invasion abzuwehren, wenn auch unter schweren Verlusten der USA. Kritisch ließ sich aber einwenden: Was kann man tun, wenn die Festlandchinesen auf die riskante physische Invasion verzichten, und einen Krieg der Fernwaffen wählen, um die Insel zu isolieren und die militärische Infrastruktur zu zerstören?

Quelle: Global Times, Rand