Einer aktuellen Statistik zur Folge kosteten die Notebooks, die 2018 verkauft wurden, durchschnittlich 695 Euro. Im gleichen Jahr wanderten insgesamt vier Millionen Laptops über die Ladentheke, sodass bereits 2019 rund 92 Prozent aller Haushalte in Deutschland über mindestens einen Computer verfügt haben. Möglich wurde das durch die Vielzahl günstiger Modelle, die den Markt regelrecht überschwemmen. Die Auswahl an unterschiedlichen Modellen und Funktionen ist inzwischen so groß, dass die Entscheidung alles andere als leicht ist – gerade wenn es darum geht, ein passendes Notebook zu finden, das den individuellen Wünschen an einen mobilen PC gerecht wird. Aus diesem Grund werden im Folgenden fünf unterschiedliche Laptops bis 500 Euro vorgestellt, die im Preis-Leistungsverhältnis gut abgeschnitten haben. Zum Ende hin finden Sie noch ein paar hilfreiche Kauftipps, die Ihnen bei der Entscheidung helfen sollen. Bevor Sie Ihre Wahl treffen.

1. Business Laptop von HP

Dieses Notebook soll mobiles Arbeiten aufgrund seines flachen Designs erleichtern. Das als Business Laptop ausgeschriebene Gerät besitzt ein robustes Gehäuse, in dem sich ein schneller Arbeitsspeicher und ein leistungsstarker Festplattenspeicher verstecken. Um den täglichen Anforderungen gerecht zu werden, besitzt der Laptop unter 500 Euro einen RJ-45- und einen HDMI-Anschluss. Als nettes Gimmick besitzt das Gerät zudem verschiedene Tools, um effektives Teamwork zu unterstützen.

Technische Details Preis: 499,95 Euro Display: 15,6 Zoll / HD (1366 x 786) Prozessor: Intel Core i3-7020U Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 RAM Festplatten: 128 GB SSD, 1 TB 5400 HDD Grafikkarte: Intel HD Graphik 620 Betriebssystem: Windows 10 Home Akkulaufzeit: max. 12,75 Stunden

2. Gaming Notebook von Lenovo

Wie der Name schon vermuten lässt, kann der Laptop – laut Hersteller – nicht nur zum Arbeiten genutzt werden, sondern auch zum Zocken. Zu den Vorteilen des Laptops zählen (neben dem Preis) das geringe Gewicht von gerade einmal 2,2 Kilogramm sowie das vorinstallierte Microsoft-Office-Paket samt Word und Excel, ohne Laufzeit. Das Notebook besitzt darüber hinaus einen DVD-Brenner und ein Mikrofon sowie einen Kopfhörer-, RJ-45- und USB 3.0-Anschluss. Die Gewährleistung umfasst hier 24 Monate.

Technische Details Preis: 488 Euro Display: 15,6 Zoll / Full HD Prozessor: Ryzen 5 3500U 8-Thread Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 RAM Festplatte: 512 GB SDD Betriebssystem: Windows 10

3. Surfbook von Trekstor

Mit gerade einmal knapp über 300 Euro bietet Trekstor ein leistungsstarkes Notebook mit robustem Aluminiumgehäuse zum Einsteigerpreis an. Dank der Intel® HD-Grafik 505 Grafikkarte soll der Laptop realistische Farben und gestochen scharfe Bilder problemlos darstellen können. Und obwohl der Speicher schon zum Lieferzeitpunkt reichlich Platz bietet, kann er – dank integriertem SSD-Slot – problemlos erweitert werden. Das M.2 SSD Modul* kann schnell und einfach in das Notebook eingebaut werden.

Technische Details Preis: 324,98 Euro Display: 13,3 Zoll / Full HD IPS (1920 x 1080) Prozessor: Intel Pentium N4200 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM Festplatte: 128 GB Speicher Grafikkarte: Intel® HD-Grafik 505 Betriebssystem: Windows 10 Home

4. Multimedia Laptop von Acer

Auch die Firma Acer ist für seine leistungsstarken Notebooks bekannt. Dieser Laptop soll zum Spielen und Surfen gleichermaßen gut geeignet sein. Durch sein leichtes Gewicht (weniger als zwei Kilogramm) und den sehr schmalen Rahmen biete er ideale Voraussetzungen zum Arbeiten. Neben der Herstellergarantie von zwei Jahren wirbt Acer damit, dass dieses Gerät außergewöhnlich vielseitige Schnittstellen bietet – wie etwa einen Bluetooth 4.0-, ac-WLAN-, HDMI-, USB 3.0-, USB 2.0-, Ethernet- und einen Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out-Anschluss.

Technische Details Preis 339 Euro Display: 15,6 Zoll / Full HD (matt) Prozessor: AMD Ryzen 3 3200U Arbeitsspeicher: 4 GB RAM Festplatte: 128 GB PCIe SSD Grafikkarte: Radeon Vega 3 Graphics Betriebssystem: Windows 10 Akkulaufzeit: max. 9 Stunden

5. Convertible Touch-Notebook von Medion

Das mit Abstand günstigste Modell kommt von der Firma Medion. Der Laptop hat zwar nur einen kleinen Arbeitsspeicher, dafür aber eine gute Rechenleistung. Laut Stiftung Warentest kann das Notebook vor allem durch sein leichtes Gewicht und ein hochauflösendes Display überzeugen – wobei die Kombination aus Tablet und Laptop sicherlich der größte Vorteil ist: Sie können das Gerät im Tablet-Modus per Touchscreen bedienen – oder aber Sie nutzen das Tastatur-Docks (inkl. Touchpad) zum Arbeiten.

Technische Details Preis: 169,95 Euro Display: 10,1 Zoll / Full HD (1920 x 1200) Prozessor: Intel Atom X5-Z8350 Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3L RAM Festplatte: 64 GB eMMC Grafikkarte: Intel HD Graphics Betriebssystem: Windows 10 Home Akkulaufzeit: max. 9 Stunden

Kauftipps für einen Laptop bis 500 Euro

Bevor Sie sich für ein Notebook entscheiden, sollten Sie sich im Klaren darüber sein, dass der günstige Preis auch mit bestimmten Einschränkungen verbunden ist. Das fängt beim schwächeren Prozessor an, geht über den kleineren Arbeitsspeicher hinaus und endet darin, dass die Arbeitsgeschwindigkeit des Rechners entsprechend beeinflusst wird. Wobei Sie fast jeden Laptop bis 500 Euro auch mit einer schnellen SSD aufstocken können.

Sparen heißt auch verzichten: Wenn Sie sich einen preiswerten Laptop anschaffen wollen, müssen Sie wahrscheinlich auf so manchen Komfort verzichten, wie etwa einen Fingerabdruckscanner oder auch eine Tastaturbeleuchtung. Das Gleiche gilt für UHD-Displays und Touchscreens – wobei man auch dazu sagen muss, dass es zwar nette Zusätze sind, aber nicht notwendig zum problemlosen Spielen, Arbeiten oder Surfen.

Wenn Sie den Laptop nur hin und wieder benötigen, um beispielsweise auch von unterwegs aus arbeiten zu können, sind viele Ausstattungsmerkmale eines teuren Notebooks nicht notwendig. Achten Sie beim Kauf in erster Linie darauf, dass Sie ein Gerät wählen, das Ihren persönlichen Bedürfnissen gerecht wird. Sie wissen besser als jeder Verkäufer, welche Eigenschaften ein Laptop haben sollte – und welche nicht.

