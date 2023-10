von Axel Palm MacBook-Zubehör funktioniert iPhones zu Webcams um, schützt den Apple-Rechner vor Kratzern oder verbindet ihn mit altem USB-Gerät. Die X cleversten Gadgets für das MacBook in der Übersicht.

Seit Apple sein erstes MacBook am 16. Mai 2006 vorstellte, begeistert der mobile Computer des kalifornischen Techriesen seine Nutzer. Inzwischen ist die Produktreihe 17 Jahre alt und teilt sich in das MacBook Air und das MacBook Pro auf. Mit der Zeit haben sich die MacBooks selbstredend weiterentwickelt und nach 17 Jahren gibt es auch allerhand nützliches, schützendes und zierendes Zubehör für die MacBooks.

MacBook-Zubehör: Doppeltes Ladegerät

Apple 35W Dual USB‑C Port Power Adapter

Wie beispielsweise ein Ladegerät, an dem Sie zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Wer viel reist, kennt das Problem, dass in Hotelzimmern gerne zu wenige Steckdosen vorhanden sind, um iPhone und MacBook gleichzeitig zu laden. Erst recht, wenn auch noch Apple Watch oder Tablet Strom zum Überleben brauchen. Abhilfe schafft der Apple 35W Dual USB‑C Port Power Adapter. Wer es günstiger möchte, greift zum Belkin 40-W-USB-C-PD-Ladegerät.

Adapter und Hubs für MacBooks

USB C Hub Ethernet Adapter, Dockteck 7 in 1 Dock

Bleiben wir noch kurz bei Adaptern. Moderne MacBooks verfügen meist nur noch über zwei Thunderbolt-Buchsen. Die bieten zwar einen hohen Datendurchsatz, allerdings bringt uns das wenig, wenn wir die Daten einer SD-Karte auf das MacBook ziehen oder Maus und Tastatur daran anschließen wollen. Hier helfen USB-C-Dongle und die passenden Adapter. Apple selbst hat beispielsweise den Apple USB-C-Digital-AV-Multiport-Adapter im Angebot, der per USB-C HDMI, USB und Strom teilt. Das schafft auch der uni USB C HDMI Adapter 3 in 1 – nur deutlich günstiger.

Für noch mehr Verbindungsmöglichkeiten greifen Sie idealerweise zum Dockteck-7-USB-C-Hub, das gleich noch einen SD-Kartenleser, zwei USB-A-Buchsen, einen Ethernet-Port und natürlich die HDMI-Buchse bietet. Wer nur USB-A-Buchsen benötigt, kann auch auf den RUXELY-USB-C-Stecker setzen, der aus einer USB-C-Buchse vier USB-A-Ports macht. Sie sehen, was Hubs und Adapter angeht, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Welche Docks und USB-C-Hubs für MacBooks sich sonst noch eignen, lesen im Vergleich der USB-C-Hubs.

MacBook-Zubehör: Externer Speicher

SanDisk Extreme PRO Portable SSD 1 TB Mobiler Speicher

Internen Speicher lässt sich Apple gerne vergolden, weshalb die meisten Käufer zur kleinsten Speicherversion eines MacBooks greifen. Die 128 oder 256 Gigabyte sind aber schnell voll, erst recht, wenn Fotos oder Videos auf ihnen gesichert werden. Abhilfe schaffen externe Festplatten und SSDs.

Als Faustregel gilt hier: Wer viel Speicher für wenig Geld braucht, greift zur klassischen Festplatte. Wer große Daten flott zwischen Mac und externem Speicher hin und her schieben möchte, ist mit einer externen SSD besser beraten. Für neuere MacBooks bedarf es einer USB-C-Verbindung mit USB-Protokoll 3.2 Gen. 2, wenn es eine SSD sein soll.

Das USB-Protokoll bietet genug Datendurchsatz, um eine die Lese- und Schreibgeschwindigkeit einer SSD von 1000 Megabyte in der Sekunde zu ermöglichen. Schreibt und liest die SSD schneller, braucht es eine Thunderbolt-Verbindung. Eine externe SSD, die die meisten Privatanwender glücklich macht, ist die SanDisk Extreme PRO Portable SSD mit 1 Terabyte Speicher.

Sie bietet das USB-3.2-Gen.2-Protokoll und ein Terabyte Speicher reicht den meisten Nutzern aus. Als externe Festplatte für das MacBook eignet sich die LaCie Rugged Mini mit 2 Terabyte Speicherplatz. (Mehr zu externen Speichern für MacBooks).

Laptop-Ständer

Twelve South Curve Laptopständer für MacBook und Notebooks

Einen Laptop einfach auf den Tisch zu stellen, ist zwar möglich, sorgt in Videokonferenzen aber zu einem unschönen Kamerawinkel. Nutzen Sie Ihr MacBook außerdem noch als Zweitbildschirm, steht er in der Regel etwas zu tief. Beide Probleme löst ein Laptopständer. Für welchen Sie sich letztendlich entscheiden, ist egal, da sich die meisten Modelle nur im Design unterscheiden.

Apple selbst bietet in seinem Shop den Twelve South Curve Laptopständer an, der natürlich zu den schickeren seiner Gattung gehört. 60 Euro müssen es aber nicht zwingend sein, wie dieses Modell von Bontec für 20 Euro beweist. Wer sein MacBook nicht als Zweitbildschirm nutzen möchte, kann auch zu einem Laptopständer greifen, der den Laptop eingeklappt fast wie beispielsweise dieses Modell.

Übrigens lässt sich ein iPad wunderbar als Zweitbildschirm für ein MacBook nutzen, indem Sie einfach unter den "Systemeinstellungen" des MacBooks unter "Displays" Ihr iPad auswählen. Die passende Tablet-Halterung vollendet den Display-Modus des iPads.

Schutzhülle für MacBooks

Tech21 Evo Clear für MacBook Air 13 Zoll (2020) - Schutzhülle MacBook Air mit Aufprallschutz

Nichts ist ärgerlicher, als das neue MacBook in Eile in Rucksack oder Tasche zu verstauen, nur um beim Herausholen festzustellen, dass das Äußere zerkratzt ist, weil beispielsweise der Schlüssel mit im Rucksack war. Schutzhüllen wie dieses Modell von tech21 helfen dabei, das MacBook vor Schäden zu bewahren. Achten Sie unbedingt darauf, die passende Schutzhülle für Ihr MacBook zu bestellen, denn die Modelle unterscheiden sich natürlich äußerlich, weshalb es keine universellen Schutzhüllen für MacBooks gibt.

Schutz für die Tastatur

Tastatur Schutz Abdeckung für MacBook Air M2 13.6" A2681 Pro 14" 16" M1/M2 Pro/Max A2779(2023) A2442 A2780(2023)

Weiter gehts es mit dem Schutz, diesmal ist aber nicht die äußere Hülle gemeint, sondern die Tastatur. Die ist beim MacBook sehr empfindlich, was ihre Reinigung betrifft. Mit Flüssigreinigern wollen Sie die Tastatur auf gar keinen Fall säubern, weil das Wasser Ihr MacBook nachhaltig schädigen kann. Eine Möglichkeit ist die Säuberung mit Isopropyl-Alkohol auf einem Mikrofasertuch. Alternativ bedecken Sie die neue und saubere Tastatur mit einer Silikonmatte. Sobald die dreckig ist, nehmen Sie diese ab und machen sie separat sauber, ohne den Laptoptod zu riskieren.

Blickschutz für das Display

Magnetischer Blickschutzfilter Kompatibel Mit MacBook Pro 13 Zoll (2016-2022,M1,M2)&MacBook Air 13 (2018-2021,M1)

Gerade Pendler dürfte das unangenehme Gefühl bekannt sein, wenn der Sitznachbar im ICE auf den Bildschirm des MacBooks lugt. Was in den allermeisten Fällen nicht besonders schlimm ist, wird dann zum Problem, wenn am MacBook sensible Daten geöffnet sind. Neben besonderer Vorsicht hilft eine Displayfolie, neugierige Blicke abzuwehren. Der Clou dieser Folien liegt darin, den Blickwinkel des Displays zu verändern. Von der Seite sehen neugierige Augen schwarz, frontal erkennen sie alles. Praktisch.

Webcam-Schutz

CloudValley Webcam Abdeckung, 0.6mm Ultra-Dünn Metall, Slider Kamera Abdeckung für Laptop, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air, Tablet, Mac, PC, 2Stück

Neugierige Blicke gibt es natürlich nicht nur vom Sitznachbarn in der Bahn. Mit ganz viel Pech blicken noch unangenehme Gesellen durch die Webcam auf Sie. Beim MacBook leuchtet in der Regel der grüne Punkt neben der Webcam, sobald sich diese einschaltet. Und diese Funktion kann auch kein Hacker abstellen. Wer aber komplett auf Nummer Sicher gehen will, der kauft sich einen kleinen Blickschutz für die Webcam dazu. Das ergibt auch Sinn, weil ein MacBook gerne mal in Wohn- oder Schlafzimmer aufgeklappt steht, ohne dass die Personen im Raum ein Auge darauf haben, ob der grüne Punkt der Webcam leuchtet oder nicht.

Webcam-Halterung

Belkin iPhone-Halter mit MagSafe für Mac-Notebooks

So schön und gut MacBooks aus sein mögen, die Qualität der Webcams lässt noch etwas zu wünschen übrig. Bei einem Air mit M1-Chip löst die verbaute Kamera gerade einmal mit 720p auf. Ist Ihnen das Bild zu matschig, gibt es Webcam-Halterungen für das iPhone, die die Rückkamera des Apple-Smartphones in eine Webcam umfunktionieren. Bei der Halterung von Belkin klappt das übrigens im Quer- wie Hochformat. Lohnt für alle, die in Videocalls eine besonders gute Figur abgeben wollen.

MacBook-Verschönerung

Macbook Air 13, 15 inch decal sticker (Aufkleber) Banksy Riot Flowers for Apple Laptop

Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch Aufkleber, die Ihr MacBook etwas besser aussehen lassen oder ein politisches Statement setzen. Wie wäre es beispielsweise mit diesem Banksy-Motiv, bei dem ein protestierender Mensch anstatt eines Steines den Apfel Ihres Macs wirft? Hat was.

