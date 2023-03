Not macht erfinderisch Eingeschneit, ohne Empfang und alleine: Mann hängt Smartphone an Drohne um Hilfe zu holen – und rettet zwei Leben

von Christian Hensen In einem US-Nationalpark in Oregon hat sich ein Autofahrer festgefahren. Es gab keinen Empfang und niemand wusste, wo er war. Dann wurde er erfinderisch.

Wer in einem der riesigen amerikanischen Nationalparks Hilfe braucht, hat oft ein Problem: Nicht selten gibt es in diesen naturbelassenen Gegenden keinen Handy-Empfang, was das Anfordern von Hilfe äußerst schwierig macht. Noch komplizierter wird es, wenn man in seinem Auto festsitzt und dort eingeschneit ist.

Das ist kürzlich einem Mann passiert, der durch den Willamette National Forest in Oregon fahren wollte, dabei aber mit seinem Auto steckenblieb. Laut des Lane County Sheriff's Office nutzte er eine Straße, die im Winter nicht geräumt wird. In seiner Not wurde er aber erstaunlich erfinderisch.

Die Flughöhe der Drohne ermöglichte den Handy-Empfang

Wie die Behörde auf Facebook schreibt, traf der Mann "mehrere kluge Entscheidungen". Erstens sei er bei seinem Fahrzeug geblieben – die meisten Todesfälle gebe es vor allem bei Personen, die sich zu Fuß auf den Weg machten. Zweitens fand der Mann einen cleveren Weg, trotz mangelndem Handyempfang Hilfe zu holen.

Laut Polizeibericht befestigte er sein Handy an eine Drohne, die er zufällig im Auto hatte. Er tippte eine Nachricht an einen Kontakt und beschrieb darin seinen exakten Standort. Anschließend drückte er auf Senden und ließ die Drohne "mehrere Hundert Meter" aufsteigen. Durch die enorme Höhe gelang es, das Smartphone mit einem Sendemast zu verbinden und die Nachricht zu verschicken. Der Kontakt rief daraufhin die Einsatzkräfte, die den Mann befreiten.

Zweiter Mann gerettet – Warnung von der Polizei

Zufällig wurde bei der Rettungsaktion ein weiterer Mann in seinem Auto entdeckt, der schon seit "mehreren Tagen" im Schnee festsaß. Auch ihn konnten die Behörden dank der Drohnen-Nachricht retten.

Den besonderen Fall nutzt das Lane County Sheriff's Office, um trotz des glücklichen Ausgangs dieser Situation auf die Gefahren von Ausflügen in die Nationalparks hinzuweisen. Die Forststraßen seien nicht für den Winterdienst geeignet und daher nur mit mehreren "gut gerüsteten" Fahrzeugen zu befahren.

Die Warnung richtet sich insbesondere an Fahrer von Geländewagen, da diese laut Behörde oft davon ausgehen, dass die Fahrzeuge für genau diesen Zweck gebaut seien. Sollte man sich doch auf den Weg auf die Forststraßen machen, sollte man unbedingt anderen Personen davon erzählen und nicht von den Plänen abweichen. So kann, wenn ein gewisser Zeitraum überschritten wurde, Hilfe angefordert werden.