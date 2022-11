DHL, Ikea, AMG und mehr: Wissen Sie, was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt?

Quiz Marken-Namen DHL, Ikea, AMG und mehr: Wissen Sie, was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt?

von Christian Hensen Erstaunlich viele Firmennamen stehen für Namen, Orte und Produkte – wissen Sie, was die ganzen Marken wirklich bedeuten, die uns tagtäglich umgeben? Testen Sie Ihr Wissen!

Wenn jemand eine Firma gründet, ist der Name ein wichtiges Aushängeschild – und die Möglichkeit, sich oder einen Ort zu verewigen. Doch mit der Zeit schwindet das Wissen, wofür bestimmte Markennamen eigentlich stehen. Oder man denkt – wie zum Beispiel bei Adidas – schnell, es sei einfach eine Wortneuschöpfung. Aber auch in diesem Fall ist es ein Hinweis auf den Firmengründer Adolf "Adi" Dassler. Wobei das noch ein einfaches Rätsel wäre. Versuchen Sie das mal mit "Ikea".

SAP? WTF!

Richtig kompliziert wird es bei Abkürzungen mit drei Buchstaben – denn oft wissen die Wenigsten, wofür die eigentlich stehen. Und das, obwohl jeden Tag ein Laster von DHL an uns vorbeirauscht oder jede Personalabteilung über SAP schimpft. Man sagt und sieht es, ohne zu wissen, was es bedeutet.

In diesem Quiz können Sie Ihr Wissen über viele deutsche und internationale Marken testen. Die meisten Namen dürften ihnen tatsächlich im Alltag andauernd begegnen – und ziemlich sicher wissen Sie bei manchen nicht sofort, dass es sich dabei überhaupt um eine Abkürzung handelt.

Wissen Sie zum Beispiel, was Aral eigentlich heißt? Oder was der gigantische Hapag-Schriftzug auf Schiffen bedeutet? Dann beweisen Sie es!

Wissen ist Macht (über unsinnige Gespräche)

Nach Abschluss des Rätsels winkt Ihnen entweder das gute Gefühl, viele der Marken tatsächlich zu kennen – oder Sie erwerben frisches unnützes Wissen, was beim nächsten Abend bei Freunden für angeregte Diskussionen sorgen könnte.

In diesem Quiz gibt es Fragen aus vielen Branchen. Die volle Punktzahl erhält nur, wer sich in Sachen Schifffahrt, Fahrzeuge, Süßigkeiten und vielem mehr auskennt. Und wer weiß – vielleicht inspiriert es ja jemanden, einen zweiten Song wie "MfG" zu schreiben, mit dem die Fanta 4 Ende der Neunziger großen Erfolg hatten. In diesem Sinne: "DHL, KTM und Ikea....."