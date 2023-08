Krieg in der Ukraine Marschflugkörper Taurus: Darum will Kiew unbedingt den deutschen Bunkerknacker

von Gernot Kramper Ein ukrainischer Durchbruch an der Front ist derzeit unwahrscheinlich. Kiew will nun die russischen Nachschubwege und Magazine treffen. Dazu benötigt sie Marschflugkörper. Die Reichweite der Taurus liegt bei über 500 Kilometern, bisher ist das ein Tabu.

Die Ukraine hat bereits luftgestützte Marschflugkörper aus Großbritannien und Frankreich erhalten, doch Deutschland zögert mal wieder. Die deutsch-schwedische Missile Taurus KEPD 350 ist ein Gegenstück zur britischen Storm Shadow und der weitgehende baugleichen französischen SCALP. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Die Reichweite der Taurus ist weit höher. Sie liegt bei 500 Kilometern, die gelieferten Storm Shadows reichen nur etwa 300 Kilometer weit. Die Taurus wiegt 1,4 Tonnen, sie ist 5,1 Meter lang und der Gefechtskopf wiegt 485 Kilogramm. Diese Missile kann mit unterschiedlichen Sprengköpfen versehen werden, im Arsenal befindet sich auch ein hochwirksamer Kopf gegen Bunker.

Luft-Bodenwaffe

Storm Shadow und Taurus werden nicht vom Boden aus gestartet, sie werden von Flugzeugen in die Luft gebracht. Im Falle der Ukraine von umgerüsteten SU-24, die zur 7. Brigade gehören. Ein Jet kann jeweils zwei Missiles transportieren. Die höhere Reichweite der Taurus hätte zwei Vorzüge für die Ukraine. Die Jets könnten die Missiles entsprechend weiter weg vom Ziel ausklinken. Sie können daher mehr Distanz zur Front und zur russischen Luftabwehr einhalten. Andererseits könnten sie aber auch Ziele tief im russischen Hinterland angreifen. Ein Szenario, das die westlichen Unterstützer bislang abschreckt. Aus diesem Grund ist die Reichweite aller gelieferten Waffen begrenzt. Eigentlich ist der nötige Jet die Achillesferse derartiger Systeme. Doch bislang konnten die Russen die SU-24 nicht abschießen. Vermutlich können die Russen die Jets im Anflug nicht aufspüren. Mehrfach wurde ihr Flughafen angegriffen, aber ohne durchschlagenden Erfolg.

Ständiger Nachschub ist nötig

Grundsätzlich benötigt die Ukraine bei Fortgang des Krieges regelmäßig weitere Missiles, um die Angriffe auf Brücken und russische Logistik fortsetzen zu können. Die Russen können zwar die Flugzeuge nicht zerstören, doch sie können die Missiles selbst abfangen. Beim letzten Angriff auf die Brücken, die Cherson mit der Krim verbinden, sollen zwölf Storm Shadows eingesetzt worden sein. Die meisten erreichten das Ziel nicht. Um zu einem Erfolg zu kommen, muss Kiew viele Raketen einsetzen und entsprechend leeren sich die Vorräte. Insgesamt hat die Bundeswehr 600 Taurus-Marschflugkörper beschafft. Über die Zahl der einsatzfähigen Systeme gibt es unterschiedlichen Angaben. Vermutlich ist etwa die Hälfte einsatzbereit und auch die anderen Missile können aufgearbeitet werden. Im Prinzip könnte Deutschland daher liefern, doch damit würde man die ohnehin geringeren Bestände der eigenen Streitkräfte weiter leeren. Weil Missiles und Jets angepasst werden müssen, macht nur die Lieferung einer namhaften Anzahl Sinn. Wie auch bei anderen Waffensystemen entspricht die Neuproduktion nicht dem Bedarf des Ukrainekrieges. Auch der Westen bestreitet den Krieg derzeit aus dem Magazin.

Bislang keine Kriegsproduktion im Westen

Einem "Ja" zur Lieferung an die Ukraine stehen also zwei politische Hindernisse entgegen. Zum einen würde die Lieferung der Taurus die bisherige Beschränkung der westlichen Geberländer in Frage der Reichweite aufheben oder zumindest die Grenze weit großzügiger definieren. Hier würde Deutschland also vorangehen. Dazu müsste die Politik endlich eine Antwort geben, wie der Abfluss an Kriegsmaterial durch Neuproduktion ausgeglichen werden kann. Der Krieg in der Ukraine kann noch jahrelang weitergehen, dann kann er nicht mehr aus irgendwelchen Vorräten bestritten werden. Wenn man vermeiden will, dass die westlichen Streitkräfte im Laufe der nächsten zwei Jahre komplett entblößt werden, muss die Produktion von Kriegsmaterial sofort deutlich gesteigert werden.