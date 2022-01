Ein Maus-Bungee ist die Wunderwaffe für hitzige Gefechte am Computer: Das clevere, aber günstige Gadget sorgt dafür, dass sich das Mauskabel im Spielstress nicht verheddert. Sechs lohnenswerte Modelle im Vergleich.

Das Maus-Bungee gehört zu den Gaming-Gadgets, von denen Zocker nichts halten, wenn sie es nicht besitzen. Wer aber einmal das Kabel der Maus mithilfe des Bungees gesichert hat, der will den kleinen Helfer am Schreibtisch auf gar keinen Fall mehr missen. Denn nichts ist ärgerlicher, als von seinen Gegnern im Spiel besiegt zu werden, weil sich das Mauskabel beispielsweise an der Tastatur verhakt hat und der man deshalb seinen Gegner nicht getroffen hat. Wer diesen Frust einmal gespürt hat, sucht ihn zu vermeiden. Und das gelingt mit diesen sechs Maus-Bungees.

Der Allerkönner: Stageek Maus-Bungee

Affiliate Link Stageek Maus Bungee Jetzt shoppen 31,39 €

Klebehalterung

11,8 Zentimeter hoch

109 Gramm

Wenn Sie ein schlichtes und vergleichsweise günstiges Maus-Bungee suchen, machen Sie mit dem Modell von Stageek nichts verkehrt. Entgegen der Konkurrenz setzt Stageek auf ein schlichtes Design, womit sich das Maus-Bungee auf nahtlos in jedem Homeoffice einfügt. Als einziger Hersteller setzt Stageek allerdings auf eine Klebevorrichtung an der Unterseite. Einmal befestigt, bewegt sich das Maus-Bungee nicht mehr von der Stelle.

Verstellbare Feder: Fnatic Gaming-Maus-Bungee

Gummifüße

Verstellbare Feder

240 Gramm

Fnatic ist den meisten E-Sport-Fans ein Begriff. Jahrelang mischte das Team in den Top-Ligen und Turnieren des Ego-Shooters "Counter Strike – Global Offensive" mit. Inzwischen bedient der E-Sport-Stall auch Games wie "Dota 2", "Valorant", "Fifa" oder "League of Lengends". Für seine Fans hat Fnatic ein Maus-Bungee in petto, dessen Feder sich in der Höhe verstellen lässt. Dank des breiten Sockels steht es außerdem sicher auf dem Schreibtisch.

Das Leichtgewicht: Razer Mouse Bungee V3

Affiliate Link Razer Mouse Bungee V3 Jetzt shoppen 19,99 €

Gummisohle

8,8 Zentimeter hoch

35 Gramm

Razer gehört zu den Premium-Herstellern im Segment der Gaming-Hardware. Den meisten Zockern ist der Hersteller wegen seiner Headsets, Mäuse und Tastaturen ein Begriff. Wenig verwunderlich also, dass Razer gleich zweimal in der Liste der Maus-Bungees vertreten ist. Den Anfang macht sein schlichtes V3, das mit 35 Gramm das leichteste Maus-Bungee im Vergleich ist. Leider ist dessen 8,8 Zentimeter (cm) hohe Feder nicht verstellbar.

Tipp: Mit einem Saturn-Gutschein bekommen Sie Ihre Maus-Bungees noch etwas günstiger. Holen Sie sich den Saturn Gutschein hier.

Das Schwergewicht: BenQ, Zowie CAMADE II

Affiliate Link BenQ, Zowie CAMADE II Jetzt shoppen 24,99 €

Gummisohle

Zwei Höhenstufen einstellbar

380 Gramm

BenQ beeindruckt Zocker seit jeher mit seinen schnellen Gaming-Monitoren. Die sind vor allem unter Profi-Gamern beliebt. Entsprechend rüstet der Hersteller professionelle Turniere häufig mit seiner Hardware aus. Wer einen BenQ-Zowie-Bildschirm sein Eigen nennt, greift idealerweise zum BenQ-Zowie-Camade-II-Maus-Bungee. Das ist mit 380 Gramm das mit Abstand schwerste im Vergleich. Dank des Gewichts und der gummierten Sohle steht es laut Hersteller besonders sicher auf dem Schreibtisch.

Mit RGD-Beleuchtung: Razer Mouse Bungee V3 Chroma

Affiliate Link Razer Mouse Bungee V3 Chroma Jetzt shoppen 39,99 €

Gummisohle

RGB-Beleuchtung

240 Gramm

Außenstehende könnten auf den Gedanken kommen, dass Zocker gleich drei ELO-Wertungen besser spielen, wenn ihr Schreibtisch in kunterbuntem Licht erstrahlt. Das ist natürlich Quatsch, ein Kreisliga-Spieler kickt auch nicht besser in neongelben Nike-Schuhen für 200 Euro. Aber aus der Gaming-Szene wegzudenken ist RGB-Beleuchtung trotzdem nicht mehr. Wer seinem Schreibtisch mit dem bunten Licht verzieren will, greift zum Maus-Bungee V3 Chroma von Razer.

Preis-Leistungs-Sieger: Roccat Apuri Raw

Affiliate Link -25% Roccat Apuri Raw Jetzt shoppen 14,99 € 19,99 €

Gummifüße

Ausbalanciert

108 Gramm

Wenn wir allerdings ehrlich sind, verrichtet jedes Maus-Bungee – ob mit oder ohne RGB-Beleuchtung – seinen Dienst. Die meisten Käufer richten sich deshalb maßgeblich nach dem Preis. Und das ist auch völlig richtig so, denn vernünftige Maus-Bungees gibt es schon ab circa 15 Euro, wie das Roccat Apuri Raw. Wer nicht zu tief in die Tasche greifen will, schlägt hier zu und freut sich genauso darüber, dass sein Mauskabel nicht mehr verheddert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.