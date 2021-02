Aktuell lockt der Media Markt Prospekt Kunden mit einem Sofort-Rabatt im Onlineshop und verspricht Käufern, die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Samsung-Produkte zu schenken. Was hat es mit den Aktionen auf sich und kann Amazon mit seinen Preisen dagegen halten?

Auf in die Schnäppchenschlacht: Bis zum 19. Februar 2021 attackiert Media Markt die Konkurrenz und ruft die "Galaxy Week" aus. Vom 12. bis 19. Februar 2021 haben Sie die Möglichkeit, einige Samsung-Produkte um die Mehrwertsteuer reduziert zu ergattern. Aber Achtung, lassen Sie sich von der Werbefinte nicht täuschen, denn die "Mehrwertsteuer" zieht Media Markt laut Verbraucherzentrale vom Nettopreis ab. Brutto bleibt so eine Ersparnis von knapp 16 Prozent übrig. Ob das reicht, Amazon die Stirn zu bieten?

Das Angebot von Media Markt gilt natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Auf ausgewählte Produkte gewährt der Elektrofachmarkt außerdem einen Cashback-Bonus. Ob das Technik-Gadget Ihrer Begierde darunter fällt, sehen Sie leider erst, wenn sich das Produkt im Einkaufswagen befindet. Wie lange und welche Geräte sich über den Sofort-Rabatt erfreuen, verrät Media Markt nicht. Laut Händler profitieren einige Markenprodukte von dem Direktabzug.

Media Markt Prospekt: Samsung Galaxy Book Ion 13,3 Zoll

Das Galaxy Book Ion ist bei Media Markt im Angebot. © Samsung, Media Markt

Gleich doppelt sparen Sie bei dem Samsung Galaxy Book Ion mit 13,3 Zoll Bildschirm. Dank der "Galaxy Week" kostet das Notebook 1041 Euro und ist damit so teuer wie bei Amazon. Allerdings spendiert Media Markt einen Sofort-Rabatt von 150 Euro auf den Rechner. Den sehen Sie erst, wenn das Gerät in Ihrem Einkaufswagen liegt.

So schießen Sie das Samsung Galaxy Book Ion für 891,18 Euro. Günstiger ist am 12. Februar 2021 kein anderer Händler. Das Display des Notebooks löst in Full HD auf. Der verbaute Prozessor ist ein aktueller Core i5 von Intel. Zum Arbeiten und Serienstreamen eignet sich der kleine Laptop hervorragend. Für anspruchsvolle Spiele fehlt ihm die Rechenpower.

MediaMarkt.de | Samsung Galaxy Book Ion 13,3 Zoll

Display: 13,3 Zoll (1920 x 1080) Prozessor: Intel Core i5-10210U Prozessor Speicher: 256 GB SSD Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 Betriebssystem: Windows 10

Media Markt Prospekt: Galaxy Watch 3 41mm

Die Galaxy Watch 3 41mm bekommen Sie bei Media Markt zum Spitzenpreis. © Samsung, Media Markt

Sind Sie einer von vielen, die gerade im Homeoffice sitzen und sich nicht genug bewegen? Dann fangen Sie an, Ihre Schritte zu zählen. Smartwatches übernehmen gerne diese Arbeit und ein Exemplar hat Media Markt gerade im Angebot. Die Galaxy Watch 3 in der 41 Millimeter-Variante ohne LTE kostet beim Elektrofachmarkt 242 Euro. Sie ist damit so teuer wie bei Amazon. Im Warenkorb reduziert sich der Preis aber noch einmal um 29,02 auf insgesamt 213 Euro. Sieg für Media Markt.

MediaMarkt.de | Galaxy Watch 3 41mm

Größe: 41 mm Kompatible Betriebssysteme: Android und iOS Aufzeichnungen: Puls, Schlafdauer, Schlafphasen

Samsung SM-R190NZKAEUD Galaxy Buds Pro

Ein guter Deal sind bei Media Markt die Samsung SM-R190NZKAEUD Galaxy Buds Pro. © Samsung, Media Markt

Die Galaxy Buds Pro sind True-Wirless-Kopfhörer wie die AirPods von Apple. Media Markt offeriert sie für 192,44 Euro. Wieder ist der Elektrofachmarkt auf Augenhöhe mit Amazon, wieder gewähren die Roten ihren Kunden aber einen Bonus. In diesem Fall beträgt er 13,44 Euro. Für 179 Euro sind die In-Ear-Kopfhörer beim Versandriesen nicht zu bekommen. Die Galaxy Buds Pro bieten unter anderem einen automatischen Gesprächsmodus und die automatische Abschaltung bei Nichtnutzung. Natürlich sind es auch Noise-Cancelling-Kopfhörer, die störende Umgebungsgeräusche herausfiltern.

MediaMarkt.de | Samsung SM-R190NZKAEUD Galaxy Buds Pro

Produkttyp: True Wireless Kopfhörer Merkmale: Noise-Cancelling, Automatischer Konversationsmodus Bluetooth-Version: 5.0

Bei vielen anderen beworbenen Produkten gewährt Media Markt keinen Sofort-Rabatt. So ist beispielsweise das Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ genauso teuer wie bei Amazon. Ähnlich sieht es beim Samsung Galaxy S20 FE 128 GB aus. Allerdings punktet Media Markt bei dem Smartphone der Farbauswahl gegen Amazon. Beim Elektrofachmarkt kostet das Smartphone in allen Farben nur 494,76 Euro an. Der Versandriese bietet den selben Preis nur für ausgewählte Farben an. Bitte beachten Sie außerdem, dass der Preisvergleich am 12. Februar 2021 stattfand und sich die Preise zu einem späteren Zeitpunkt ändern können.

