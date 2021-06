Alles in einer Hand: Eine MMO-Maus bietet Zockern mehr Kontrolle über ihren Charakter in Online-Rollenspielen.

MMO-Maus 2021: Sechs Top-Modelle für "World of Warcraft" & Co.

MMO-Spieler stellen besondere Anforderungen an ihre Gaming-Maus. Präzise soll sie sein und über mehr Tasten für Bindings verfügen. Sechs Modelle im Vergleich.

Am 2. Juni 2021 stürzten sich Spieler erneut in die Scherbenwelt von "World of Warcraft: The Burning Crusade". Das Datum markiert den Relaunch des beliebten Massive-Multiplayer-Online-Roleplaygames (kurz MMOPRG) von Blizzard. Mit "Burning Crusade" spendierte der Entwickler unter anderem allen Klassen des Spiels ein umfangreiches Update. Dazu gehören natürlich einige neue Attacken, die die Spieler mit einem Tastendruck auslösen.

Und genau hier kommen MMO-Mäuse ins Spiel, denn sie bieten Spielern von Onlinerollenspielen mehr Kontrolle über ihre Klasse, als es normale Mäuse schaffen. Grund dafür sind die vielen Zusatzknöpfe auf den Gaming-Mäusen, die die Spieler frei konfigurieren können. So erlauben es MMO-Mäuse, dass Zocker einzelne Attacken (oder Makros) auf die Tasten der Maus legen. Entsprechend müssen Gamer sich nicht die Hand an der Tastatur verbiegen, wenn sie eine bestimmte Attacke ausführen wollen oder – Gott bewahre – die Attacke per Mausklick befehligen.

1. Razer Naga Pro: Der Alleskönner

Die Razer Naga Pro bietet fast alles, was MMO-Zocker sich wünschen. An der linken Seite befinden sich modulare Tasten, die Gamer je nach Spielstil wechseln können. Perfekt für alle, die nebenher Battle-Royal-Games oder Shooter spielen. Maximal stehen Zockern 20 programmierbare Tasten zur Verfügung, auf die die Spieler Attacken oder Makros ihres Helden binden. Das gelingt über die mitgelieferte Software von Razer. Der optische Razer-Focus-Plus-Sensor bietet dabei eine maximale Geschwindigkeit von 20.000 Dots per Inch (DPI). So schnell wollen die wenigsten Zocker ihre Maus einstellen, aber immerhin ist es möglich. Außerdem ist die Maus kabellos. Per USB-Kabel lädt sich der Akku auf.

Besonderheit: Modulare Tasten Tasten: 20 programmierbare Tasten Sensor: Optisch DPI: Max. 20.000 Gewicht: 400 Gramm

2. Logitech G502: Solides Schwergewicht

Die Logitech G502 gehört zu den Allroundern der MMO-Mäuse. Sie bietet zwar "nur" elf programmierbare Tasten, das ist den meisten Spielern von Onlinerollenspielen aber genug. Klar, für den deutlich niedrigeren Preis im Vergleich zur Naga Pro von Razer darf man kein modulares Baukastensystem für die Seitentasten erwarten. Aber dafür eignet sich die G502 für Shooter, Strategie- und Rollenspiel gleichermaßen. Wem die 121 Gramm Gewicht der Maus zu wenig sind, dem bietet die G502 Zusatzgewichte, die die Maus um bis zu 18 Gramm schwerer machen.

Besonderheit: Veränderbares Gewicht Tasten: 11 programmierbare Tasten Sensor: Optisch DPI: Max. 25.600 Gewicht: 121 bis 139 Gramm

3. SteelSeries Rival 600: Die MMo-Maus für PVP

Die Rival 600 von SteelSeries ähnelt der G502 von Logitech. Allerdings verfügt die Maus von SteelSeries nur über sieben Tasten. Das könnte dem ein oder anderen MMO-Zocker etwas zu wenig sein. Darin liegt aber auch nicht die Stärke der Rival 600. Sie verfügt über einen Dual-Sensor, der laut Hersteller sogar ein leichtes Abheben der Maus erkennt. Und dieser Vorteil ist vor allem für Wettkampfspieler bedeutend. Die sind in Onlinerollenspielen zwar eine Rarität, aber durchaus in Player versus Player Spielmodi wie der Arena in "World of Warcraft" anzutreffen. Schön: Auch die Rival 600 lässt sich mit Gewichten nach eigenem Geschmack beschweren.

Besonderheit: Veränderbares Gewicht Tasten: 7 programmierbare Tasten Sensor: Dual-Sensor optisch DPI: Max. 12.000 Gewicht: 96 bis 136 Gramm

4. Logitech G600: Der MMO-Klassiker

MMO-Spieler legen ihre Hauptattacken meist auf die Tasten um W, A, S und D – also Q, E, R, T, F, Y, X, C und den Ziffern 1 bis 5. Sind die 13 Tasten voll, kommen die Modifier zum Einsatz. Weitere Attacken können so mit "Shift" und einer der Tasten um WSAD ausgeführt werden. Modifier sind also Kombinationstasten zum Vervielfachen. Die G600 hat einen eigenen Modifier an Bord. Und das verdoppelt die Anzahl der 20 programmierbaren Tasten.

Besonderheit: G-Taste Tasten: 20 programmierbare Tasten Sensor: Optisch DPI: Max. 8.200 Gewicht: 133 Gramm

5. Corsair Scimitar Elite: Die Streamer-Maus

Hersteller Corsair bewirbt seine Scimitar Elite mit dem Gesicht des professionellen "World of Warcraft"-Streamers Bajheera. Und der hat gute Gründe, sein Gesicht für die MMO-Maus herzugeben: 17 programmierbare Tasten dürften den meisten Zockern genügen. Dabei lassen sich die zwölf Seitentasten nach vorne oder hinten schieben. Wer besonders kleine oder große Hände hat, freut sich über dieses Mehr an Flexibilität.

Besonderheit: Bajheera wirbt für die Maus Tasten: 17 programmierbare Tasten Sensor: Optisch DPI: Max. 18.000 Gewicht: 122 Gramm

6. Logitech G903 Lightspeed: Für alle Hände

Linkshänder haben es in Games extrem schwer. Die meisten Controller und Mäuse sind für Rechtshänder ausgelegt und Linkshänder-Modi in Games sind meist für die Tonne. Macht aber (fast) nichts, denn wenigstens für Gaming-Mäuse denken einige Hersteller mit und designen Modelle, die sich für beide Pfoten eignen. Ein Vertreter dieser Zunft die Logitech G903 Lightspeed. Sie bietet bis zu elf programmierbare Tasten. Allerdings sollte Zockern bewusst sein, dass sich linke und rechte Seite der Maus spiegeln. Effektiv nutzen können Gamer in den meisten Fällen nur sieben der Tasten. Schön: Die Maus ist kabellos, die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 180 Stunden ohne Beleuchtung (140 mit Beleuchtung).

Besonderheit: Für Linkshänder geeignet Tasten: 11 programmierbare Tasten Sensor: Optisch DPI: Max. 25.000 Gewicht: 110 Gramm

