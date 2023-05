Lürssen hat geliefert: Mit der "Norn" (IMO 9869758) konnte Microsoft-Urgestein und Word- sowie Excel-Schöpfer Charles Simonyi seine neue Jacht in Empfang nehmen. Derzeit liegt das Schiff vor der schwedischen Küste nahe Björnö. Die "Norn" darf wohl als konsequente Weiterentwicklung ihrer Vorgängerin betrachtet werden, denn sie ähnelt der "Skat" sehr. Beide Jachten entstammen der Feder des Designers Espen Oeino, beide wurden von Lürssen gebaut.

Das alte Schiff nochmal – aber neuer und (wesentlich) teurer

Während aber die "Skat" nach Informationen des Branchenmagazins "Superyachtfan" 2002 mit rund 60 Millionen US-Dollar fast ein Schnäppchen war, soll die "Norn" insgesamt 250 Millionen US-Dollar gekostet haben. Und das, obwohl die "Norn" nur 19 Meter länger ist, als die "Skat" – und wohl ebenfalls auf eine minimalistische Innenausstattung setzt.

Die "Skat" soll Ex-Eigner Charles Simonyi an den norwegischen Milliardär Kjell Inge Rokke oder den Schweizer Eugenio Losa verkauft haben – die derzeitigen Quellen widersprechen sich. Was die Ausstattung angeht, hat Simonyi augenscheinlich eine Art "Skat 2.0" geschaffen. Das Schiff orientiert sich wieder an dem Design von militärischen Schiffen und bietet erneut eine Art Glaskabine, die den Blick auf das Meer freigibt.

Unter 40 Millionen geht nichts Die Mega-Jachten der Tech-Milliardäre: So luxuriös schippern Jeff Bezos, Bill Gates und Co. über die Weltmeere 1 von 16 Zurück Weiter 1 von 16 Zurück Weiter Name der Jacht: Octopus (IMO 1007213)

Geschätzter Preis: 235 Millionen Euro

Länge: 126 Meter

Baujahr und Werft: 2003, Lürssen (Deutschland)

Eigner: Die Octopus war bei ihrem Bau eine der weltgrößten Jachten und gehörte dem verstorbenen Microsoft-Mitgründer Paul Allen. 2021 wurde sie verkauft, der aktuelle Eigentümer ist Roger Samuelsson, Profisegler und Inhaber des Konzerns SHL Medical. Mehr

Doch besonders beim Antrieb soll sich viel getan haben – kein Wunder, denn zwischen den Schiffen liegen mehr als 20 Jahre. Demnach hat die "Norn" keinen sichtbaren Schornstein und einen extra gedämmten Maschinenraum. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll das für eine nahezu lautlose Fahrt sorgen.

Weltmeere und Weltraum

Und obwohl die Innenausstattung des Hamburger Design-Studios Dölker & Voges minimalistisch gehalten sein soll, verzichtet die "Norn" nicht auf Luxus. "Luxury Launches" berichtet, dass die "Norn" einen Swimming Pool mit verstellbarer Wassertiefe haben soll, der sich zu einer Tanzfläche umfunktionieren lasse. Das Schiff soll 16 Gästen Platz bieten, die Crew soll aus 20 Personen bestehen.

In der Jachten-Welt ist Charles Simonyi kein Unbekannter. Der vierzigste Microsoft-Mitarbeiter begann seine Karriere beim Weltkonzern bereits 1981 und war führend an der Entwicklung von mehreren Office-Programmen beteiligt, die noch heute in Büros aus aller Welt genutzt wird. 2022 stieg er zunächst aus und gründete eine Firma namens Intentional Software, die ihm sein ehemaliger Arbeitgeber 2017 abkaufte und ihn zurück an Bord holte. Laut "Forbes" hat Simonyi ein Gesamtvermögen von 6,4 Milliarden US-Dollar. Neben seiner Begeisterung für die Weltmeere ist Simonyi außerdem Raumfahrer. Insgesamt verbrachte er über 26 Tage im Weltraum an Bord der Internationalen Raumstation (ISS).

