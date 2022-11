Selten war die Nintendo Switch so günstig wie zur Black Friday Week 2022: Die Konsole gibt es derzeit (inklusive Mario Kart 8 Deluxe) für 288 Euro bei Media Markt und Saturn.

Rund um den Black Friday 2022 haben es zahlreiche Kund:innen auf Konsolen wie die Playstation 5, die Xbox One und die Nintendo Switch abgesehen, die nicht nur unter Kindern und Jugendlichen beliebt sind. Nun wurden ihre Wünsche erhört: Schon vor dem eigentlichen Event gibt es die Nintendo Switch zum Spitzenpreis von 288 Euro bei Media Markt und Saturn. Zum Vergleich: Bei Anbietern wie Amazon kostet die Konsole derzeit fast 400 Euro. Aus diesem Grund könnte das Angebot in kurzer Zeit vergriffen sein.

Ein Überblick über das Black-Friday-Angebot:

Konsole : Nintendo Switch V2

: Spiel kostenlos : Mario Kart 8 Deluxe

: Mario Kart 8 Deluxe Preis: 288 Euro

Nintendo Switch Deal mit Mario Kart 8 Deluxe

In der Black Friday Week kommt die Nintendo Switch in einer neuen Version daher. Sprich: Sie besitzt alle Funktionen des Originals und ist somit als Handheld und per Station auch als klassische Konsole einsetzbar. Ein Vorteil gegenüber des Vorgängermodells ist hier, dass der Akku im Vergleich zur alten Variante (laut Hersteller) noch besser sein soll. .

