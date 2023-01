Auf der Suche nach einem neuen Handytarif inklusive Smartphone? Dann könnte sich das aktuelle Angebot des Mobilfunkanbieters o2 lohnen. Dort gibt es das Google Pixel 7 Pro im Vertrag mit einer 40 Gigabyte Allnet-Flat zum Monatspreis von 29,99 Euro. Wie gut ist das Angebot?

Wer das Google Pixel 7 Pro schon länger auf der Wunschliste hatte, musste bisher recht tief in die Tasche greifen, um sich das beliebte Smartphone leisten zu können. Doch mit dem aktuellen Angebot von o2 kostet das Telefon im 36-Monats-Vertrag mit 40 Gigabyte Allnet-Flat für 29,99 Euro gerade einmal einen Euro. Ein guter Deal? Oder lauern versteckte Kosten? Wir haben die Details gecheckt.

o2 Free M Boost mit 40 GB Allnet-Flat und Pixel 7 Pro: Details zum Angebot

Ein neues Pixel 7 Pro mit 40 Gigabyte Datenpaket, schnellem 5G-Netz, einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming für 29,99 Euro im Monat – auf dieses Angebot kann man sich derzeit beim Mobilfunkanbieter o2 freuen. Vorausgesetzt, man entscheidet sich dabei für eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten. Das Besondere an dem Angebot: Wird der Vertrag bis zum 31. Januar 2023 abgeschlossen, spart man zusätzlich auch die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro, und das Smartphone Pixel 7 Pro von Google gibt es für 1 Euro dazu. Bevorzugt man stattdessen eine kürzere Laufzeit von 24 Monaten, kostet der gleiche Vertrag monatlich 34,99 und für das Smartphone sind einmalig 25 Euro fällig.

Das beinhaltet das o2 Free M Boost Paket:

Tarif: o2 Free M Boost

o2 Free M Boost Leistung: inkl. 40 Gigabyte Datenvolumen, Allnet SMS- und Telefonflatrate, EU-Roaming und schnelles 5G-Netz

inkl. 40 Gigabyte Datenvolumen, Allnet SMS- und Telefonflatrate, EU-Roaming und schnelles 5G-Netz Monatliche Gebühr: 29,99 Euro bei Vertrag über 36 Monaten oder 39,99 Euro für 24 Monatsvertrag

29,99 Euro bei Vertrag über 36 Monaten oder 39,99 Euro für 24 Monatsvertrag Zusätzliche Kosten: einmalig 1 Euro für das Google Pixel 7 Pro bei 36 Monaten Laufzeit oder 25 Euro bei 24 Monatsvertrag plus 4,99 Euro Versand

einmalig 1 Euro für das Google Pixel 7 Pro bei 36 Monaten Laufzeit oder 25 Euro bei 24 Monatsvertrag plus 4,99 Euro Versand Anschlusspreis: 0 Euro bei Abschluss bis 31.1.2023, danach 39,99 Euro

Hier geht's zum Angebot bei o2

Pixel 7 Pro: Das kann das Google-Smartphone

Wer auf der Suche nach einem guten und leistungsfähigen Smartphone ist, kommt derzeit am Pixel 7 Pro von Google nicht vorbei. Das Telefon begeistert dabei vor allem diejenigen, die mit ihrem Smartphone gern fotografieren, denn das Pixel 7 Pro ist mit einer leistungsstarken Kamera für hochwertige Fotos bei Tag und Nacht ausgestattet. So gibt es neben einem Makrofokus, mit dem sich selbst kleinste Details scharf einfangen lassen, auch eine 50-Megapixel-Kamera mit Weitwinkelsensor und einem 5-fach optischem Zoom. Zusätzlich gibt es ein 6,7 Zoll großes Display, ein wasserdichtes Gehäuse aus recyceltem Aluminium sowie ein Akku, der fast 13 Stunden halten soll.

Google 7 Pro ohne Tarif kaufen?

Wer bereits einen Mobilfunktarif hat, aber trotzdem nicht auf ein Google Pixel 7 Pro verzichten möchte, muss noch einen stolzen Preis für das Gerät auf den Tisch legen. Je nach Anbieter sind das zwischen 749 und 899 Euro. Deutlich sparen lässt sich aber, wenn man sich für die Vorgängerversion Google Pixel 7 entscheidet.

Affiliate Link -11% Google Pixel 7 Jetzt shoppen 576,00 € 649,00 €

Im direkten Vergleich unterscheiden sich beide Modelle kaum voneinander. Kleine Unterschiede lassen sich lediglich in der Größe des Displays, beim Akku und bei der Kamera ausmachen. Während das 7 Pro mit einer Triple-Kamera ausgestattet ist, ist beim Pixel 7 eine Dual-Kamera eingebaut. Wer sich daran nicht stört, kann beim Kauf der günstigeren Vorgängervariante einiges sparen.

