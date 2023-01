Auf Geschäftsreisen, in der Uni oder auf dem Weg in den Urlaub: Es gibt einige Situationen, in denen man auch außerhalb der eigenen Wohnung auf schnelles und stabiles Internet nicht verzichten möchte. Als Lösung bietet o2 mit my Internet 150 einen mobilen Homespot-Router mit 150 Gigabyte Datenvolumen für 24,99 Euro im Monat. Lohnt sich das Angebot?