Die niederländische Oceanco-Werft hat bald wieder Platz – denn die Mega-Jacht "Koru" von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist fast fertig (Die Jacht von Jeff Bezos fährt endlich). Doch was kommt als nächstes? Eine Möglichkeit präsentiert die Werft zum Auftakt der Dubai International Boat Show. Mit dem Konzept der "Aeolus" zeigt Oceanco, wie sich das Unternehmen moderne Jachten der Zukunft vorstellt. Dabei soll der Luxus der schwimmenden Paläste keineswegs auf der Strecke bleiben, aber im Rahmen der Möglichkeiten, die man beim Bau einer gigantischen privaten Jacht hat, soll es nachhaltiger werden.

Dafür will Oceanco bei der "Aeolus" an zwei zentralen Punkten ansetzen: Ausstattung und Antrieb. Die Jacht soll auf der "Energy Transition Platform" aufbauen, womit sich Oceanco die Möglichkeit schaffen will, das Schiff in mehreren Stufen von einem Dieselmotor zu befreien.

Das Unternehmen schreibt: "Jede Yacht, die heute gebaut wird, muss die Energiewende überstehen. Also eine Zeit, in der sich die verfügbaren Kraftstoffarten und die damit verbundenen Technologien erheblich verändern. Dies erfordert eine anpassungsfähige technische Architektur, welche die Integration zukünftiger Technologien und alternativer Kraftstoffe ermöglicht."

Motor ohne Diesel und Eierschale statt Marmor

Oceanco sieht beim Antrieb einen Ausbau in drei Stufen vor. Zu Beginn würde die "Aeolus" mit einem Dieselaggregat fahren, welches man mit elektrischer Antriebstechnik erweitern will. In der zweiten Stufe will die Werft den Motor mit Brennstoffzellen für alternative Kraftstoffe fit machen. Im letzten Schritt soll das Schiff dann völlig ohne Diesel auskommen und via Brennstoffzelle oder Hybrid-Antrieb über die Weltmeere schippern. Eine Grafik der Werft sieht beispielsweise Methanol-Generatoren vor.

Auch bei der Ausstattung des Schiffes will Oceanco im Rahmen der Möglichkeiten nachhaltige Akzente setzen. Demnach soll das Schiff ohne Leder und Marmor auskommen, durch clevere Alternativen aber mindestens genau so wertig wirken. Das Leder will die Werft durch Desserto ersetzen, ein veganer Lederersatz aus Kaktus, den Marmor will man durch in Harz gefasste Eierschalen nachahmen.

Ein konkreter Bau der "Aeolus" ist bislang nicht geplant, bis auf weiteres existiert das Schiff nur auf dem Papier. Zu einem möglichen Preis hat sich Oceanco nicht geäußert, ein Schiff in dieser Größe dürfte wohl 200 Millionen Euro aufwärts kosten.

Lesen Sie auch:

Die Mega-Jachten der Tech-Milliardäre: So luxuriös schippern Jeff Bezos, Bill Gates und Co. über die Weltmeere

Diese schwimmende Schildkröte soll das größte Kreuzfahrtschiff der Welt werden

Luxus pur: Das sind die zehn längsten Mega-Jachten der Welt