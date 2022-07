In Stockholm spielen Fähren eine wichtige Rolle im öffentlichen Nahverkehr. Nun hat Candela die Markteinführung einer Tragflügel-Fähre vorgestellt. Das Schiff heißt P-12 Fähre. Die Zahl 12 gibt die Länge an. Von der Bauform ist es ein Katamaran. Über den zwei Rümpfen erhebt sich die Kabine für 30 Personen. Unter den Rümpfen sind die Tragflügel angebracht. Bei geringen Geschwindigkeiten schippert die Fähre auf den Rümpfen, beschleunigt sie, drücken die Unterwasserflügel den Rumpf über das Wasser. Nur so sind hohe Geschwindigkeiten bei der kurzen Länge des Bootes möglich.

So schnell wie ein Kriegsschiff

Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 Knoten, das sind 55 km/h. So schnell sind sonst nur Kriegsschiffe. Die beiden elektrischen Antriebe der Fähre befinden sich in Gondeln unter dem Schiff, neben den drei Tragflächen aus Kohlefaser. Die Besonderheit bei den Flügeln: Sie werden von einem Computer 100-mal pro Sekunde justiert, so soll das Boot trotz der Geschwindigkeit erschütterungsfrei fahren. "Es gibt kein anderes Schiff, das diese Art von aktiver elektronischer Stabilisierung hat", so Candela. "An Bord des P-12 Shuttle fühlt man sich bei rauer See eher wie in einem modernen Schnellzug als auf einem Schiff: Es ist ruhig, sanft und stabil."

Dieser Kniff ist auch eine Bedingung für den Betrieb. Die P-12 produziert keinen Wellenschlag am Heck. Ein konventionell gebautes Schiff darf im Hafenbereich nur sehr langsam fahren. Die P-12 wurde von der üblichen Geschwindigkeitsbegrenzung von 12 Knoten ausgenommen, "sie kann in das Stadtzentrum fliegen, ohne andere Schiffe oder empfindliche Küsten zu beschädigen". Bei einer Betriebsgeschwindigkeit von 25 Knoten soll die Batterie des Schiffs eine Reichweite von bis zu 111 Kilometern ermöglichen. An der Anlegestelle kann sie in weniger als einer Stunde aufgeladen werden. Die ersten Fähren nehmen im nächsten Jahr den Testbetrieb auf. Dann können Pendler vom Stockholmer Vorort Ekerö bis ins Stadtzentrum kommen. Candelas Vision ist es, die alten großen Dieselfähren, durch kleine E-Boote zu ersetzen. Boote wie P-12 wären schneller als alle anderen Verkehrsmittel und könnten zudem die Taktung der Wasser-Verbindungen deutlich verbessern.