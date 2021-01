Auf der Suche nach einem PC für Schüler? Kein Problem, diese Laptops und Mini-PCs eignen sich für den digitalen Unterricht.

Viele Kinder brauchen im Lockdown viele Computer, weil sie zeitgleich am Unterricht teilhaben wollen. Nicht jede Familie hat aber mehrere Rechner daheim. Wenn die große Schwester fürs Abitur büffelt, bleibt den kleinsten nur, den Unterricht am Smartphone zu verfolgen. Auf dem winzigen Bildschirm aber lernt es sich schlecht.

Ein Problem, was der Staat nicht zu lösen vermag und an den Eltern hängen bleibt (Hier finden Sie praktische Tipps fürs Homeschooling). Das Gute vorweg: Einen leistungsstarken Gaming-Computer braucht es nicht, um die Hausaufgaben zu erledigen. Worauf aber müssen Eltern achten, die ihren Kindern eine digitale Schulbank einrichten wollen?

PC für Schüler: Die Bestandsaufnahme

Grundsätzlich braucht es eine Webcam, ein Mikrofon, einen Bildschirm, Maus und Tastatur und natürlich einen Computer, um am Unterricht teilzunehmen. Das eröffnet bei der Wahl eines PCs für Schüler mehrere Optionen: Wenn Sie alles in einem haben wollen, entscheiden sich für einen Laptop, ein Chromebook oder einen All-in-One-PC. Die Geräte bieten Webcam, Mikrofon, Bildschirm, Tastatur – also alles, was Kinder brauchen, um am digitalen Unterricht teilzunehmen.

Sie sind in der Anschaffung aber meist teurer als ein winziger Mini-PC, der mit Schulaufgaben ebenfalls zurechtkommt. Wenn Sie oder Freunde im Keller noch einen Monitor mit HDMI-Anschluss, USB-Maus und Tastatur oder eine Webcam herumfliegen haben, lässt sich mit den Mini-PCs fix ein Arbeitsplatz einrichten.

Laptops für die Schule: Empfehlenswerte Windows-Geräte

Der Asus E203NA-FD084TS bietet alles, was Schüler brauchen: Microsoft-Office-Programme wie Word laufen auf dem Laptop problemlos. Sein Display misst in der Diagonalen 29 Zentimeter und löst mit 1366 x 768 Pixeln auf. Der Speicher bemisst 64 Gigabyte – Videos und Fotos sollten Ihre Kinder nicht auf dem Gerät sichern, für Dokumente und Arbeitsblätter reicht der Speicherplatz.

Die 4 Gigabyte Arbeitsspeicher arbeiten zusammen mit einem Intel-Celereon-N3350-Prozessor. Anspruchsvolle Games schafft der Prozessor nicht. Windows 10 S ist auf dem Rechner bereits installiert. Allerdings wartet der Laptop mit einem fetten Minuspunkt auf: Er hat eine US-amerikanische Tastatur. Die Buchstaben "Z" und "Y" sind vertauscht, einige Sonderzeichen und Umlaute fehlen. Ein Manko, das andere Einsteigerlaptops teilen.

Ein USB-3.0-Anschluss, ein USB-Type-C-Anschluss

Betriebssystem: Windows 10

Ethernet-Port

WLAN-Dual-Band und Bluetooth 4.1

Speicherplatz: 64 GB

Kamera: Integriert

Mikrofon: Integriert

Lautsprecher: Integriert

Denn auch der Teclast-Laptop hat das Tastatur-Problem. Abgesehen davon arbeitet er mit Windows 10 Home und eignet sich damit für Microsoft-Programme wie Word und Excel. Im Rechner kommt ein Intel-Celeron-Apollo-Lake-N3350-Prozessor zum Einsatz. Gamer werden damit nicht glücklich, Schüler dagegen schon. Schön: Das Display löst mit Full HD auf und ist mit 39,62 Zentimetern 10 Zentimeter größer als das des Asus E203NA-FD084TS. Weiterer Pluspunkt sind die 128 Gigabyte Speicherplatz. Das ist doppelt so viel wie beim Laptop von Asus. Gleiches gilt für den Arbeitsspeicher, der 8 Gigabyte groß ist.

Zwei USB-3.0-Anschlüsse

Betriebssystem: Windows 10

Ethernet-Port

WLAN-Dual-Band und Bluetooth 4.1

Speicherplatz: 128 GB

Kamera: Integriert

Mikrofon: Integriert

Lautsprecher: Integriert

Gut fahren Sie für Ihr Kind auch mit dem Acer Aspire 1 (A114-32-C5U6). Der Laptop bietet einen Intel-Celeron-N4020-Prozessor. Sein Display löst aber nur mit 1366 x 768 Pixel auf. In der Diagonalen misst es 35,56 Zentimeter. Windows 10 ist auf dem Computer vorinstalliert. Insgesamt finden 64 Gigabyte an Daten auf dem internen Speicher Platz. Als Arbeitsspeicher spendiert Acer seinem Laptop 4 Gigabyte. Word- und Excel-Dokumente verarbeitet der Laptop problemlos. Schön: Alle Windows-Laptops bieten Webcam und Lautsprecher. Sie müssen Ihrem Kind keine Zusatzhardware kaufen, damit es am Unterricht teilnehmen kann.

Ein USB-3.0-Anschluss, Zwei USB-2.0-Anschlüsse

Betriebssystem: Windows 10

Ethernet-Port

WLAN-Dual-Band und Bluetooth 4.1

Speicherplatz: 64 GB

Kamera: Integriert

Mikrofon: Integriert

Lautsprecher: Integriert

PC für Schüler: Chromebooks als Windows-Alternative

Es muss nicht immer Windows sein. Die meisten Aufgaben erledigen Schüler über den Browser. Bringen Sie in Erfahrung, wie Ihr Kind arbeitet. Ist es auf Office-Programme von Microsoft angewiesen, führt nichts um einen Windows-Computer herum, denn Word, Excel & Co. laufen nur in abgespeckter Browser-Version auf Chromebooks.

Warum? Die Geräte laufen unter dem Google-Betriebssystem ChromeOS und dafür hat Microsoft seine Office-Programme noch nicht programmiert. Außerdem warten Chromebooks mit einem weiteren Manko auf: Meist fehlen den Geräten Ethernet- und HMDI-Ports. Ihre Kinder sind damit auf stabiles WLAN angewiesen. Was Windows-Laptops und Chromebooks eint, sind integriert Webcam, Mikrofon und Lautsprecher. Zusatzkosten für weitere Hardware fallen weg.

Das Display des Acer Chromebook Spin 311 misst in der Diagonalen 29,46 Zentimeter und löst mit 1366 x 768 Pixeln auf. 64 Gigabyte Fotos und Dokumente finden auf dem Chromebook eine neue Heimat – nicht viel aber ausreichend für Arbeitsmaterialien. Im Spin 311 arbeitet der MediaTek-ARM-Cortex-A73/A53-Prozessor, der Schulaufgaben meistert. Ihm assistieren 4 Gigabyte bei der Arbeit. Wie bei den Windows-Laptops auch reicht die Performance des Acer Chromebook Spin 311 nicht für Spiele aus.

Ein USB-2.0-Anschluss, ein USB-3.1-Typ-C-Anschluss

Betriebssystem: ChromeOS

Ethernet-Port: Nicht vorhanden

WLAN-Dual-Band und Bluetooth 4.2

Speicherplatz: 64 GB

Kamera: Integriert

Mikrofon: Integriert

Lautsprecher: Integriert

Ein weiterer Vertreter der Chromebooks ist das Acer 314 (CB314-1H-C6KW). Sein Display erstreckt sich über eine Diagonale von 35,56 Zentimetern und löst in Full HD auf. Acer spendiert dem Chromebook einen Intel-N4100-Prozessor, dessen vier Kerne bei 1,1 Gigahertz takten. Auf 64 Gigabyte Speicher sichern Schüler ihre Arbeitsmaterialien. Vier Gigabyte Arbeitsspeicher assistieren dem Prozessor bei seinen Berechnungen.

Zwei USB-3.0-Anschlüsse, zwei USB-3.1-Typ-C-Anschlüsse

Betriebssystem: ChromeOS

Ethernet-Port: Nicht vorhanden

WLAN-Dual-Band und Bluetooth 5.0

Speicherplatz: 64 GB

Kamera: Integriert

Mikrofon: Integriert

Lautsprecher: Integriert

Eine überlegenswerte Windows-Alternative verbirgt sich auch hinter dem Lenovo Chromebook S345-14AST. Im Vergleich zum Acer Chromebook setzt Lenovo beim Prozessor auf AMD. Was die Prozessoren der unterschiedlichen Hersteller eint, ist das sie einfache Aufgaben schaffen, sich aber nicht für rechenintesive Anwendungen eignen. Schade: Der interne Speicher ist mit 32 Gigabyte äußerst spärlich bemessen, sollten für die Schularbeit aber ausreichen. Das Display misst in der Diagonalen 35 Zentimeter. Schön: Es löst in Full HD auf.

Zwei USB-3.0-Anschlüsse, zwei USB-3.1-Typ-C-Anschlüsse

Betriebssystem: ChromeOS

Ethernet-Port: Nicht vorhanden

WLAN-Dual-Band und Bluetooth 5.0

Speicherplatz: 32 GB

Kamera: Integriert

Mikrofon: Integriert

Lautsprecher: Integriert

PC für Schüler: Der All-in-One PC

All-in-One-Computer sind Rechner, die alles in einem bieten. Berühmteste Vertreter dieser Gattung sind die iMacs von Apple. Word, Excel & Co. laufen aber auch auf den Computern anderer Hersteller, beispielsweise auf dem HP All-in-One 21-b0002ng. Auf seiner SSD speichert der HP-Rechner maximal 256 Gigabyte Arbeitsmaterialien. Das reicht für massig Schulaufgaben.

Sein Display löst in Full HD auf und erstreckt sich dabei auf einer Bildschirmdiagonale von 52,60 Zentimetern. Ihr Kind braucht also einen freien Schreibtisch, um mit dem Computer zu arbeiten. Als Prozessor verbaut HP den Intel Celeron J4025. Es ist ein Zweikerner für den alltäglichen Gebrauch. Surfen, Videokonferenzen, Word und Excel schafft er. Die neuesten Games laufen auf dem Prozessor aber nicht. Achtung: Auf dem Computer ist kein Betriebssystem installiert! Wenn Sie Windows 10 installieren wollen, brauchen Sie eine DVD oder einen bootfähigen USB-Stick inklusive Lizenzschlüssel.

Zwei USB 3.0-Anschlüsse, Zwei USB 2.0-Anschlüsse

Kein Betriebssystem

Ethernet-Port

WLAN-Dual-Band und Bluetooth 4.2

Speicherplatz: 256 GB

Kamera: Integriert

Mikrofon: Integriert

Lautsprecher: Integriert

Computer für Schüler: Der Mini-PC

Wenn Sie Maus, Tastatur, Monitor und Webcam herumliegen haben, lohnt der Blick auf Mini-PCs. Die Computerwinzlinge kommen mit Office-Aufgaben locker zurecht, sparen Platz, sind einfach zu transportieren und eignen sich wunderbar für Schüler.

Beachten Sie vor dem Kauf aber, dass die Computer über genug USB-Buchsen für Maus, Tastatur, Headset und Webcam verfügen. Außerdem verkaufen viele Hersteller die kleinen Rechner ohne Betriebssystem oder mit Linux, wie etwa den MiniX NEO-Z83-4U, der mit Ubuntu daherkommt. Damit nehmen Schüler zwar problemlos am Unterricht teil – die Umgewöhnung birgt aber Frustration.

Für Windows-Nutzer eignet sich daher der Acepc-Mini-PC eher. Auf ihm ist Windows 10 vorinstalliert. Der Rechner hat zwei USB-3.0- und zwei USB-2.0-Buchsen. Wer Maus, Tastatur und Webcam per USB-Kabel anschließen will, braucht vielleicht einen USB-Hub, um dem Computer mehr Verbindungsmöglichkeiten zu spendieren. Im Mini-PC arbeiten die vier Kerne des Intel-Atom-x5-Z8350-Prozessors im Verbund mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher. Zocken ist also auch bei den kleinen PCs nicht drin. Seine Festplatte speichert 64 Gigabyte Daten. Das ist nicht viel, aber Schüler speichern meist Excel- oder Word-Dokumente – und die brauchen verbrauchen nicht viel Speicher.

Zwei USB 3.0-Anschlüsse, Zwei USB 2.0-Anschlüsse

Betriebssystem: Windows 10

Ethernet-Port

WLAN-Dual-Band und Bluetooth 4.2

Speicherplatz: 64 GB

Verbindungen: HDMI und VGA

Kamera: Nicht integriert

Mikrofon: Nicht integriert

Lautsprecher: Nicht integriert

Eine noch kleinere Lösung stellt der Mini-PC-Stick von Acepc dar. In ihm werkelt der gleiche Prozessor wie im Acepc Mini-PC. Der Stick bietet zwei USB-Buchsen, aber leider keinen Ethernet-Anschluss. Sie sind also auf WLAN angewiesen. Je nach Wohnsituation ist das für Schüler nervig, wenn der Funkempfang nicht bist ins Kinderzimmer reicht. Außerdem bedarf der Windows-10-Stick eines Bildschirms mit HDMI-Anschluss. Ähnlich wie Streamingsticks von Amazon oder Google stecken Sie den Winzling direkt in die HDMI-Buchse des Monitors. Übrigens: Das funktioniert natürlich auch am Fernseher. So lässt sich eine Mattscheibe mit HDMI-Anschluss zum Office-Monitor umfunktionieren.

Ein USB 3.0-Anschlüsse, Ein USB 2.0-Anschlüsse

Betriebssystem: Windows 10

Kein Ethernet-Port

WLAN-Dual-Band und Bluetooth 4.2

Speicherplatz: 64 GB

Verbindungen: HDMI

Kamera: Nicht integriert

Mikrofon: Nicht integriert

Lautsprecher: Nicht integriert

Ein Premium-Modell unter den kleinen Office-Computern für Schüler ist der Intel Nuc Mini. In ihm arbeitet der Vierkerner Intel J3455 im Verbund mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 500 Gigabyte Speicherplatz. Der PC für Schüler bietet vier USB-Buchsen, einen Gigabit-Ethernet-Port, WLAN und Bluetooth 4.2. Wenn Sie allerdings noch Tastatur, Maus, Webcam und Monitor hinzukaufen müssen, lohnt es sich ab der Preisklasse, auf einen All-in-One-Computer oder Laptop zu schielen.

Vier USB 3.0-Anschlüsse

Betriebssystem: Windows 10

Ethernet-Port

WLAN-Dual-Band und Bluetooth 4.2

Speicherplatz: 500 GB

Verbindungen: HDMI und VGA

Kamera: Nicht integriert

Mikrofon: Nicht integriert

Lautsprecher: Nicht integriert

PC für Schüler: Monitor, Maus und Tastatur, Webcam

Falls Sie noch einen älteren Laptop oder Computer zur Verfügung haben, aber Webcam, Maus, Bildschirm oder Tastatur fehlen, gilt das Gleiche wie für Computer: Um Schulaufgaben zu erledigen, braucht es keine Gaming-Hardware. Kabelgebundene Sets bestehend Maus und Tastatur gibt es bei Amazon ab 15 Euro. Sind die USB-Steckplätze begrenzt, können Sie auf Bluetooth-Sets umsteigen. Die meisten enthalten ein Bluetooth-Dongle, wie etwa das Tastatur-Maus-Set von Jelly Comb.

Eine Webcam mit integriertem Mikrofon gibt es vom selben Hersteller. Alternativ bieten sich auch hier Sparpotenziale und zwar softwareseitig: Kostenfreie Apps wie "Epoccam" funktionieren das Smartphone zur Webcam um. Dazu müssen Sie die dazugehörige App auf Computer und Smartphone installieren und Ihr Handy per USB-Kabel mit dem Rechner verbinden. Alternativ kann Ihr Kind natürlich auch am Smartphone an Videocalls teilnehmen und die Aufgaben dann am Computer erledigen.

Neue Office-Monitore sind dagegen etwas teurer. Der Dell SE2216H etwa kostet um die 100 Euro und reicht für Homeschooling vollkommen aus. Dem Monitor fehlen aber nette Eigenschaften wie ein integriertes USB-Hub. Wenn die Steckplätze am Mini-PC rar gesät sind, wollen Sie einen USB-Hub dazukaufen.

