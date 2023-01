Zocken am Ultrawide-Monitor bereitet nicht nur Freude, sondern birgt auch Vorteile in sich.

von Axel Palm Mehr Bildfläche, mehr Spaß: Ultrawide-Monitore erfreuen sich unter Zockern immer größerer Beliebtheit. Neben einer knackigen Auflösung und astronomischen Bilddiagonalen bieten die extraweiten Mattscheiben weitere Vorteile. Welche das sind, verrät der Vergleich.

Lange sind die Zeiten vorbei, in denen Gamer Pixelbrei auf Röhrenmonitoren im 4:3-Format bewunderten. Inzwischen starren die meisten Spieler auf einen Bildschirm mit 16:9-Format. Selbst das reicht vielen heutzutage aber nicht mehr aus. Sie steigen auf Ultrawide-Monitore um. Die wachsen in der Breite noch einmal beträchtlich auf ein Seitenverhältnis von 21:9. Da geht aber sogar noch mehr: Koryphäen unter den Ultrawide-Monitoren bieten gar ein Verhältnis von 32:9. Wenn Sie einen solchen Mega-Monitor in Betrieb nehmen wollen, müssen Sie unbedingt darauf achten, eine leistungsstarke Grafikkarte Ihr Eigen zu nennen.

Mit der Bildfläche steigt auch die Anzahl der Pixel, die der Grafikprozessor befeuern muss. Und das frisst Leistung. Dafür bieten die ultraweiten Bildschirme in Spielen durchaus Vorteile: In der beliebten Mobile Online Battle Arena (MOBA) "Dota 2" etwa vergrößert ein Exemplar mit 21:9-Seitenvehältnis das Sichtfeld merklich und verschafft so einen Vorteil. Das gilt aber mitnichten für alle E-Sport-Titel. Bei "Counter Strike – Global Offensive" etwa vergrößert sich das Sichtfeld nicht. Da haben Sie die Wahl zwischen einem breitgezogenen Bild oder schwarzen Balken links und rechts.

1. Samsung Odyssey Neo G9 Curved

Größe: 49 Zoll (124,46 cm) Auflösung: 5120 x 1440 Pixel Pixeldichte: 108 ppi Bildwiederholfrequenz: 240 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: FreeSync Premium, G-Sync kompatibel Panel: VA (QLED)

Weit, weiter, Samsung Odyssey Neo G9. Auf fast schon monströsen 49 Zoll (124,46 Zentimeter) erstreckt sich die Bilddiagonale dieses Superwide-Monitors. Zum Vergleich: Das ist in etwa so lang, wie zwei nebeneinanderstehende 27-Zöller. Zum Glück ist das Display des Neo G9 geschwungen (curved) – ansonsten bekämen Zocker wohl Probleme, den kompletten Bildschirm als Ganzes zu erfassen. Die wollen übrigens eine äußert potente Grafikkarte im Computer verbaut wissen. Immerhin muss die 5120 x 1440 Pixel befeuern. Zur Erinnerung: Das ist die zweifache QHD-Auflösung!

Bei der Bildwiederholrate geht Samsung keine Kompromisse ein: 240 Hertz (Hz) schafft der Premium-Widescreen, der natürlich über FreeSync Premium verfügt und so die Bilder synchronisiert. Nicht nur das: Auch mit Nvidias-G-Sync-Technologie arbeitet der Monitor zusammen. Das verbaute VA-Panel stattet Samsung übrigens mit seiner Quantum-Matrix-Technologie aus. Dabei handelt es sich um kleine Mini-LED-Leuchten. Laut Hersteller sorgen die für 12-Bit-Schwarzwerte und besonders gute Kontraste.

2. Samsung Odyssey G9 (C49G93TSSR)

Größe: 49 Zoll (124,46 cm) Auflösung: 5120 x 1440 Pixel Pixeldichte: 108 ppi Bildwiederholfrequenz: 240 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: FreeSync Premium, G-Sync kompatibel Panel: VA

Gleicher Hersteller, gleiches Design, gleiche Größe – aber nicht der gleiche Monitor! Was unterscheidet den Odyssey G9 von der Neo-Version? Auf den ersten Blick nicht viel, bis auf den Preis, denn der G9 ist deutlich günstiger. Daneben verwehrt Samsung ihm die Quantum-Matrix-Technologie. Die kleinen Mini-LEDs bleiben dem Neo G9 vorenthalten. Kleiner Reminder: Laut Hersteller sorgt die Technologie für bessere Kontraste und Farben und eine höhere Helligkeit.

3. Acer Nitro XV342CKP

Größe: 34 Zoll (86 cm) Auflösung: 3440 x 1440 Pixel Pixeldichte: 109 ppi Bildwiederholfrequenz: 144 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: FreeSync Premium Panel: IPS

Eine (oder zwei) Nummern kleiner als die Samsung-Monitore ist der Acer Nitro XV342CKP. Seine Auflösung beträgt 3440 x 1440 Pixel, entsprechend bietet der Bildschirm ein Seitenverhältnis von 21:9. Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz macht er die meisten Gamer glücklich. Zwar ist eine höhere Rate immer wünschenswert, der Unterschied zwischen 144 und 240 Hz ist aber deutlich geringer als der zwischen 60 und 144 Hz.

Preisleistungstechnisch fahren die meisten Zocker deshalb mit 144 Hz am besten. Acer spendiert seinem Ultrawide-Monitor übrigens ein IPS-Panel. Mit den Kontrast-Werten des G9 Neo von Samsung kann diese Bauweise nicht mithalten. Dafür bieten IPS-Monitore in der Regel die originalgetreue Farben. Leider neigt die Bauweise zu Ghosting-Effekten. Wenn Sie gern schnelle Spiele zocken, ist ein VA-Panel meist die bessere Wahl.

4. Ultrawide-Monitor: AOC CU34G2X/BK

Größe: 34 Zoll (86 cm) Auflösung: 3440 x 1440 Pixel Pixeldichte: 109 ppi Bildwiederholfrequenz: 144 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: FreeSync Panel: VA

Zu den etwas günstigeren Ultrawide-Monitoren gehört der AOC CU34G2X/BK. Seine Bildfläche ist ebenfalls geschwungen und er bietet alles, was sich das Gamerherz wünscht. Beim Panel setzt AOC auf die Vertical-Alignment-Bauweise. Sie sorgt für satte Kontraste und ein tiefes Schwarz. Dazu liefert der Hersteller den Bildschirm mit einem Standfuß, der den Monitor bis zu 13 Zentimeter in der Höhe verstellen lässt.

Eine Bildwiederholrate von 144 Hz macht die meisten Gamer glücklich. Einzig Hardcore-E-Sportlern könnte das zu wenig sein. Mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln benötigen Sie aber eine potente Grafikkarte, die die Spiele auf den Monitor berechnet.

5. ASUS ROG Strix XG349C

Größe: 34 Zoll (86 cm) Auflösung: 3440 x 1440 Pixel Pixeldichte: 109 ppi Bildwiederholfrequenz: 180 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: G-Sync Panel: IPS

Wenn Ihnen die 144 Hz der Konkurrenz zu wenig sind, ist vielleicht der ASUS ROG Strix XG349C der ideale Ultrawide-Monitor für Sie. Größentechnisch steht er der Konkurrenz natürlich in nichts nach: Über 86 Zentimeter in der Diagonale erstrecken 3440 x 1440 Pixel im 21:9-Format. Das Spielgeschehen wiederholt der ASUS ROG Strix XG349C dabei maximal mit 180 Hz.

Schön: Der Monitor bietet außerdem die G-Sync-Technologie von Nvidia, die dafür sorgt, dass sich in Games keine verzerrten Bilder zeigen. Asus spendiert dem ROG Strix XG349C ein IPS-Panel. In der Regel bieten IPS-Panel die besten Farbwerte und Blickwinkel. Sie eignen sich für Gamer aber nur bedingt, weil sie zu sogenannten Ghosting-Effekten (Schlierenbildung) neigen können. Je neuer die Monitore sind, desto weniger müssen sich Gamer allerdings darum sorgen (Warum das so ist, lesen Sie hier).

6. MSI Optix MPG341CQR

Größe: 34 Zoll (86,36 cm) Auflösung: 3440 x 1440 Pixel Pixeldichte: 109 ppi Bildwiederholfrequenz: 144 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: FreeSync Panel: VA

Wenn Sie ein solides VA-Panel im Ultrawide-Format suchen, könnte der MSI Optix MPG341CQR etwas für Sie sein. Auf den ersten Blick bietet er die gleichen Spezifikationen wie der AOC CU34G2X/BK, der allerdings deutlich günstiger ist. Der MSI-Optix-Monitor bietet laut Hersteller also auch eine Bildwiederholrate von 144 Hz bei 1 Millisekunde Reaktionszeit. Dazu erstreckt sich das geschwungene Display ebenfalls über 34 Zoll bei einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln. Vom AOC-Monitor hebt er sich allerdings durch seine RGB-Beleuchtung ab. MSI spendiert diese seinem Monitor auf der Vorder- und Rückseite. Ob das Designelement den Aufpreis rechtfertigt, muss jeder Zocker für sich selbst entscheiden.

7. ASUS ROG Strix XG49VQ

Größe: 49 Zoll (124 cm) Auflösung: 3840 x 1080 Pixel Pixeldichte: 81 ppi Bildwiederholfrequenz: 144 Hz Reaktionszeit: 4 Millisekunden Synchronisation: FreeSync Panel: VA

Wenn Ihnen die 34-Zöller zu klein sind, greifen Sie zum Asus ROG Strix XG49VQ. Auf 124 Zentimetern Bildschirmdiagonale erstrecken sich 3840 x 1080 Pixel. Achtung: Die Pixeldichte des Monitors ist mit 81 Pixel pro Quadratzoll (ppi, pixel per inch) geringer als bei den anderen Monitoren. Sie wollen deshalb etwas weiter weg vom 49-Zöller sitzen. Und auch die Reaktionszeit leidet etwas unter den astronomischen Maßen. Mit vier Millisekunden liegt sie deutlich über den Herstellerangaben anderer Monitore. Für E-Sportler eignet sich der Monitor deshalb nur bedingt. Wollen Sie in aller Ruhe in Rollenspiele eintauchen, stört die Reaktionszeit aber nicht weiter.

8. iiyama G-Master GB3461WQSU-B1

Größe: 34 Zoll (87 cm) Auflösung: 3440 x 1440 Pixel Pixeldichte: 109 ppi Bildwiederholfrequenz: 144 Hz Reaktionszeit: 1 Millisekunde Synchronisation: FreeSync Panel: IPS

Den Abschluss macht der iiyama G-Master GB3461WQSU-B. Es ist der günstige Bildschirm im Vergleich, dem der Hersteller ein IPS-Panel spendiert. Es erstreckt sich über 34 Zoll und wiederholt Bilder mit einer maximalen Frequenz von 144 Hz. Seine Reaktionszeit ist mit 1 Millisekunde äußerst flott. Auf Schnickschnack wie eine RGB-Beleuchtung verzichtet iiyama ebenso wie auf ein geschwungenes Display. Überhaupt deutet bis auf die technischen Spezifikationen wenig auf einen Gaming-Monitor hin. Designtechnisch macht sich der Bildschirm auch im Homeoffice gut.

