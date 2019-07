Riesenschreck für eine junge Frau am Flughafen Chiang Mai im Norden Thailands. Während sie am vergangenen Sonntag vor dem Gebäude stand, entzündete sich eine Powerbank in ihrem Rucksack. In Panik schmiss die Frau die Tasche zu Boden. Sie erlitt bei der Explosion zum Glück keine Verletzungen, lediglich ihre Jacke wurde teilweise verbrannt. Als ein Sicherheitsmitarbeiter später Fotos von dem zerstörten Gerät machte, flogen erneut die Funken. Die thailändische Flugbehörde warnte nach dem Vorfall davor, mit externen Akkus zu fliegen.