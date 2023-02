von Gernot Kramper Alphaess gehört zu den weltweit größten Firmen für Akkusysteme. Nun gibt es eine große Powerbox mit 2200 Watt Kapazität. Zur Markteinführung gibt es einen verlockenden Preisnachlass von 30 Prozent.

Mit der Blackbee 2000 bringt Alphaess seine zweite Akkubox in Europa auf den Markt. Auch diese Box wurde mit einer Kickstartenkampagne beworben, aber sicher nicht finanziert. Alphaess ist kein Start-up und muss ganz gewiss nicht Geld bei Usern zusammensammeln, um die Produktion der ersten Boxen zu finanzieren. Das Unternehmen gehört zu den weltweiten Giganten für Akku-Lösungen. Ein Riese, der nun auch ins Geschäft mit den mobilen Stromspendern einsteigt. Damit hätte man auch einen der Gründe genannt, die für eine Blackbee sprechen. Hier ist man sicher, dass das Gerät von einem renommierten Hersteller stammt. Bei einigen Newcomern kann es durchaus passieren, dass es die Firma vielleicht nicht mehr gibt, bevor die Garantie abläuft. So etwas wird einem mit einer Blackbee nicht passieren.

Wenig überraschend rangiert die Schwarz Biene mit dem Zusatz "2000" in der 2000er-Klasse der Powerboxen. Das heißt sie bietet in etwa 2000 Wattstunden Speicherkapazität (Genau: 2203) und man kann Geräte an die vier Dosen für 230-Volt-Wechselstrom anschließen, die im Dauerbetrieb 1600 Watt verbrauchen. Kurzfristig sind es 3000 Watt.

Robustes Gehäuse

Eine 2000er ist ein perfekter Allrounder. Bei kleineren Boxen der 1000er-Klasse muss man immer im Blick haben, welche Geräte man anschließen will und viele gehen eben nicht. Und bei denen, die gerade noch laufen, reicht der Strom nicht lange. 2000 Watt Abgabe und 2000 Watt Kapazität halten eine harmonische Balance beider Parameter. Dazu ist eine Box wie die Blackbee 2000 noch mobil. Betonung auf "noch". Mit einem Gewicht von 22,3 Kilogramm will man keine Wanderung mit ihr unternehmen, kann sie aber doch noch transportieren. Bei größeren Systemen, die fast 50 Kilogramm wiegen, ist die Mobilität dann sehr eingeschränkt.

Optisch ist die Box in den Bienenfarben Gelb und Schwarz gehalten. Sie ist auffällig und sendet Signale wie "Baustelle" und "Arbeit". Zum Vergleich: Die Systeme von Jackery strahlen in einem Freizeit-Orange, Ecoflow zieht ein edles Anthrazit vor, damit die Boxen sich in die Umgebung Arztpraxis oder eines Appartements einpassen. Nicht nur im Look, auch in der Anmutung ähnelt die Blackbee 2000 dagegen eher den Profihandwerkergeräten von Dewalt. Die Box macht einen soliden, stabilen Eindruck – so als würde sie auch rauen Alltagsgebrauch aushalten.Das erkennt man auch an Details, wie dass die Rückseite hat einen Gummistopper bekommen und zwei markanten Ausbuchtungen an der Front die empfindlichen Buchsen und Schalter schützen. Aber Vorsicht: Auch die Blackbee hat wegen der Wärmeentwicklung Lüftungsschlitze. Im Regen darf man so eine Box nicht stehen lassen. An den integrierten seitlichen Bügeln lässt sich die Box gut tragen, das Gewicht von 23,3 Kilogramm macht sich natürlich bemerkbar. Der Kubus hat die Ausmaße ‎von 43.8 x 34 x 28.3 Zentimetern.

Allround-Klasse

Das System speichert 2203 Wattstunden – tatsächlich nutzbar ist wie bei allen Boxen weniger, da die Schwarze Biene im Betrieb selbst Strom verbraucht. An den vier 230 Volt Dosen können im Dauerbetrieb 1600 Watt gezapft werden, kurzfristig sind auch 3000 Watt möglich. Was bedeutet das? Die Box liefert diesen Wert einige Minuten. Für viele Werkzeuge reicht die Zeit aus. Damit ist der Großteil aller Elektrogeräte mit Stecker abgedeckt – ob Bohrmaschinen, TV oder Hobby-Tischkreissäge. Nur bei sehr starken Verbrauchern wie einem elektrischen Kochfeld mit vier Heizzonen muss so eine Box passen. Handwerksgerecht ist auch die Aufladung. In 1,5 Stunden tankt die Box 80 Prozent ihrer Kapazität an der Steckdose auf. Das Netzteil ist integriert – man muss also kein extra Gerät mitführen. Die Box verfügt an der Rückseite über ein kleines Fach, in dem ein Ladekabel verstaut werden kann.

Affiliate Link AlphaESS Powerstation BlackBee2000 Jetzt shoppen 2199,00 €

Parallel zur Steckdose kann ein Solarpanel eingesteckt werden, wenn es noch schneller gehen soll. Alphaess bietet eine eigene 300 Watt Solartasche an. Die SP300 wird in einer praktischen Schutztasche geliefert und nimmt ebenfalls den Bienen-Farbcode auf. Sie erfüllt IP67 und ist damit wasserdicht. Die Solartasche lässt sich leicht überall aufstellen. Zu beachten ist allerdings, dass ein Faltpanel mit 300 Watt Leistung nicht gerade klein ist. Die SP300 wiegt 12 Kilogramm. Das Panel selbst misst zusammengeklappt 90 x 65 x 3 Zentimeter, die Schutztasche trägt dann noch etwas auf. Der Strom fließt bei Alphaess in ein Kabel mit Normsteckern (Anderson) und nicht in ein eigenes Sonderformat. Grundsätzlich sind faltbare Taschen teurer als ein starres Solarpanel, dafür sind sie mobil. Man sollte sie daher auch mobil nutzen. Im Test funktionierte die Solarladung erwartungsgemäß gut – mit der Einschränkung, dass die Ausbeute im Winter natürlich gering ist. An Ein- und Ausgängen bietet die Box neben den vier 230 Volt-Buchsen vier USB-3- und zwei USB-C-Buchsen. Im 12 Voltbereich gibt es den Kfz-Stecker (10 Ampere bzw. 120 Watt) und zwei Klinkenbuchse mit jeweils 5 Ampere und 3 Ampere.

Exkurs Vanlife

Powerboxen werden oft in Zusammenhang mit Camping und Vanlife genannt. Richtig daran ist, dass im Netz mehr Camper als Handwerker ihre Boxen vorstellen. Die meisten Boxen, so auch die Blackbee 2000, sind auf 230 Volt Wechselstrom ausgerichtet. Sollte man nun doch einen großen Bedarf nach 12-Volt-Gleichstrom haben, ergibt sich folgendes Bild: Alle drei 12 Voltanschlüsse liefern zusammen 210 Watt, allerdings nicht für einen Verbraucher. Reicht das nicht aus, könnte man zudem die beiden USB-C-Ausgänge mit einem Wandler auf 12 Volt bringen, das wären dann weitere 120 Watt (je 60 Watt). Der einfache Weg, den 230-Volt-Wechselstrom in Gleichstrom zu verwandeln, empfiehlt sich wegen der doppelten Verluste nicht.

Das Panel SP300 an einer Box mit US-Anschlüssen. © PR

Dazu kann man bei der Blackbee als Besonderheit zwei Smartphones auf der Oberseite mittels wireless charging aufladen. Die Blackbee 2000 kommt ohne App daher. Das würden wir nicht als Nachteil werten. Eine App ist vor allem bei komplexen Systemen mit mehreren Modulen wichtig. Der Teil der Nutzer, die eigenhändig das Zellenmanagement optimieren wollen und können, ist sehr klein. Die meisten Kunden sind mit einem "Einschalten und läuft"-Gerät besser bedient. Die Blackbee 2000 garantiert etwa 1600 Ladezyklen – danach ist die Box nicht hinüber, ihre Kapazität sinkt dann auf 80 Prozent. Umgerechnet bedeutet das: Angenommen, die Box wird jeden zweiten Tag voll entladen, entspricht das einem Einsatz von 10 Jahren. So eine Nutzung ist nur im gewerblichen Bereich realistisch, im Freizeit- oder Hobbysegment kann man eher von 20 Jahren ausgehen.

Affiliate Link AlphaESS SP300 Solarpanel Jetzt shoppen 799,00 €

Warum eine Blackbee 2000?

Auf dem Markt tummeln sich inzwischen unzählige Anbieter – von weltweiten Firmen bis hin zu No-Names. Für die Blackbee 2000 spricht klar der Hersteller Alphaess. Hier wird der Industriestandard ausgeliefert. Alphaess sagt zu, die gleichen Standards wie bei E-Autos einzuhalten (automotive grade). Newcomer können viel versprechen, eine Firma wie Alphaess wird daran gemessen, die Versprechen auch einzulösen. Die Grunddaten der verschiedenen Boxen einer Klasse unterscheiden sich in den großen Zügen kaum, doch sie spezialisieren sich auf eine Nische. Die Blackbee-Serie ist ein robustes System für einen rauen Einsatz, das verlässlich als Stand-Alone funktioniert. Preislich ist der Markt übrigens auch ziemlich homogen, hier kann man die Kapazität quasi in Euro umsetzen. Für die Blackbee werden regulär 2199 Euro aufgerufen. Auf Kickstarter konnte man die Box deutlich günstiger bestellen. Die Chance ist vorbei, dennoch ein Hinweis: Die Bestellung von Produkten eines Start-ups über eine Kickstarter-Kampagne birgt immer ein Risiko. Anders bei Firmen wie Alphaess, sie machen so eine Kampagne nicht wegen des Geldes, sondern um Aufmerksamkeit zu erregen.

Preisaktion

Zur Markteinführung gibt es für die Box wiederum mit einem respektablen Rabatt. Mit dem Code "Stern123" schrumpft der Preis auf 1539 Euro – das sind 30 Prozent. Daher das “supergünstig” in der Überschrift. Das gleiche gilt für das Solarpanel SP300. Hier sinkt der reguläre Preis von 799 Euro mit dem Code "Stern111" auf 559 Euro.

Die Aktion endet am 20. März.

Einschätzung

Wegen der hohen Nachfrage werden Powerboxen in der Regel zum offiziellen Preis verkauft. In den letzten Monaten sind bei einzelnen Boxen wegen des Krieges in der Ukraine die gesamten EU-Bestände auf einen Schlag verkauft worden. Alle Hersteller starten dann und wann Rabattaktionen. Es ist für den Kunden nicht vorhersehbar, welche Geräte davon wann erfasst werden. 30 Prozent Nachlass sind jedenfalls gewaltig. Wer eine Box der 2000er-Klasse sucht, sollte sich die Blackbee 2000 daher genau ansehen.

Lockangebote ohne Mehrwertsteuer tauchen vermehrt auf, sind jedoch unseriös, da diese Boxen eindeutig nicht unter die Vorschriften zur Steuerbefreiung für Solaranlagen fallen. Käufer werden die Umsatzsteuer nachträglich entrichten müssen.

