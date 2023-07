Am 11. und 12. Juli feiert Amazon seinen Prime Day 2023. Wer auf der Suche nach neuer Gaming-Hardware oder Games ist, findet hier die besten Gaming-Angebote.

Gamer aufgepasst: Am 11. und 12 Juli 2023 feiert Versandriese Amazon seinen Prime Day. Und das bedeutet natürlich, dass auch die Preise für Gaming-Tastaturen, Mäuse, Prozessoren, Grafikkarten, Gaming-Laptops, Headsets und vieles mehr fallen. Daneben hält Amazon für Prime-Zocker ein besonderes Schmankerl parat und zwar Prime Gaming.

Vom 21. Juni bis zum 12. Juli 2023 können Prime-Abonnenten wöchentlich kostenlose Spiele wie "Prey, Baldur’s Gate II" und mehr genießen. Zusätzlich können verschiedene Spielinhalte und Perks in den nächsten vier Wochen genutzt werden, darunter für "Overwatch 2", "Diablo IV", "Call of Duty: Modern Warfare 2", "Call of Duty: Warzone 2.0" und "Pokémon GO". Welche Gaming-Deals sich sonst noch lohnen, erfahren Sie hier.

Amazon Prime Day 2023: Diese Gaming-Angebote gibt es

PC-Hardware

Affiliate Link -25% Intel Core i5-12400F 12. Generation Desktop Prozessor Jetzt shoppen 171,83 € 231,01 €

38 % Rabatt: Intel Core i5-12400F 12. Generation Desktop Prozessor (Basistakt: 2.5GHz, 6 Kerne, LGA1700, RAM DDR4 und DDR5 bis zu 128GB) BX8071512400F, für 143,30 Euro statt 231,01 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -26% MSI NVIDIA GeForce GTX 1650 D6 Ventus XS OC Jetzt shoppen 160,52 € 219,00 €

33 % Rabatt: MSI NVIDIA GeForce GTX 1650 D6 Ventus XS OC Grafikkarte '4GB GDDR6, 1620MHz, 128-bit, PCI Express x16 Gen 3, DisplayPort, HDMI, DVI-D, Dual Fan Cooling System, für 145,99 Euro statt 219 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link MSI Gaming Radeon RX 6650 XT 128-Bit 8 GB GDDR6 DP/HDMI Jetzt shoppen 284,90 €

21 % Rabatt: MSI Gaming Radeon RX 6650 XT 128-Bit 8 GB GDDR6 DP/HDMI Dual Torx 4.0-Lüfter, FreeSync DirectX 12 VR-fähige OC-Grafikkarte (RX 6650 XT Gaming X 8G), V502-063R, für 249,99 Euro statt 315,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -24% MSI B550 GAMING GEN3 Mainboard ATX, AM4 - AMD Ryzen 5000 bereit Jetzt shoppen 103,90 € 138,49 €

30 % Rabatt: MSI B550 GAMING GEN3 Mainboard ATX, AM4 - AMD Ryzen 5000 bereit - DDR4 Boost 4400+MHz/OC, PCIe 3.0 x16, 1 x M.2 Gen3, 1G LAN, für 96,99 Euro statt 138,49 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -32% Crucial Pro RAM 32GB (2x16GB) DDR4 3200MT Jetzt shoppen 52,99 € 78,99 €

32 % Rabatt: Crucial Pro RAM 32GB (2x16GB) DDR4 3200MT/s (3000MT/s oder 2666MT/s) Desktop Arbeitsspeicher Kit CP2K16G4DFRA32A, für 52,99 Euro statt 78,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link MSI MPG CORELIQUID K240 V2 AIO CPU Wasserkühlung Jetzt shoppen 218,00 €

21 % Rabatt: MSI MPG CORELIQUID K240 V2 AIO CPU Wasserkühlung - LCD-Pumpe mit 60mm-Lüfter, 2 x 120mm ARGB-Lüfter, verdampfungssichere Schläuche, GI-Kühlung & Mystic Light Software-Support, AMD & Intel kompatibel, für 172,60 Euro statt 219 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link shinobee High End Gaming PC AMD Ryzen 7 5700X Jetzt shoppen 888,00 €

10 % Rabatt: shinobee High End Gaming PC AMD Ryzen 7 5700X 16 Threads 4.60GHz • Windows 11 • Nvidia GeForce RTX3060 12GB • 32 GB 3000 MHz DDR4 • 1000GB M.2 SSD • WLAN • Gamer PC Computer Gaming Rechner #7018, für 799 Euro statt 888 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Prime Day 2023: Gaming-Zubehör

Affiliate Link -22% Meta Quest 2 — VR-Brille — 128 GB Jetzt shoppen 349,99 € 449,99 €

22 % Rabatt: Meta Quest 2 — VR-Brille — 128 GB, für 349,99 Euro statt 449,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: HyperX SoloCast – USB-Kondensator-Gaming-Mikrofon, für PC, PS4 und Mac, Tap-to-Mute Sensor, Kardioid Richtcharakteristik, Gaming, Streaming, Podcasts, Twitch, YouTube, Discord, Schwarz, für 44,99 Euro statt 74,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -37% MSI MPG CORELIQUID K240 V2 AIO CPU Wasserkühlung Jetzt shoppen 138,54 € 219,99 €

37 % Rabatt: Corsair K95 Platinum RGB Mechanische Gaming Tastatur (Cherry MX Speed: Schnell und Hochpräzise, Multi-Color RGB Beleuchtung, Qwertz) schwarz, für 138,54 Euro statt 219,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

35 % Rabatt: Der schnurlose Luna-Controller, für 44,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -33% KOORUI Curved Monitor - 24 Zoll FHD Jetzt shoppen 112,99 € 169,99 €

47 % Rabatt: KOORUI Curved Monitor - 24 Zoll FHD Curved Computer Monitor, VA-Panel, 60Hz, Krümmung 1800R, Neigungsverstellung, Augenpflege, HDMI, VGA Gaming Monitor, Schwarz 24N5C, für 89,99 Euro statt 169,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -17% SteelSeries Apex 7 - Mechanische Gaming-Tastatur Jetzt shoppen 156,65 € 189,99 €

17 % Rabatt: SteelSeries Apex 7 - Mechanische Gaming-Tastatur – OLED Smart Display – Rot Schalter – Deutsches (QWERTZ) Layout - Standard, für 156,65 Euro statt 189,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -50% SteelSeries Prime - Esports Leistung Gaming-Maus Jetzt shoppen 34,99 € 69,99 €

64 % Rabatt: SteelSeries Prime - Esports Leistung Gaming-Maus - TrueMove Pro Optical Sensor mit 18.000 CPI - Magnetisch-optische Schalter, für 24,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Prime Day 2023: Games

Affiliate Link -28% The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch] Jetzt shoppen 49,99 € 69,99 €

28 % Rabatt: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch], für 49,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

12 % Rabatt: Diablo 4 (PlayStation 5), für 69,99 Euro statt 79,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Vorteile einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft

Falls Sie noch kein Prime-Mitglied sind, sollten Sie in Erwägung ziehen, während des Prime Days von einem Probe-Abonnement zu profitieren. Die ersten 30 Tage des Probe-Abonnements sind kostenlos, danach zahlen Sie nur 8,99 Euro pro Monat für die Prime-Mitgliedschaft. Selbstverständlich können Sie den Dienst jederzeit vor Ablauf kündigen und das kostenlose Abonnement ausschließlich für den Prime Day 2023 nutzen. Neben den exklusiven Angeboten während des Prime Days erwarten Prime-Kund:innen bei Amazon weitere Vorteile:

Kostenloser schneller Versand: Prime-Mitglieder profitieren von kostenlosem Premiumversand für Millionen von Artikeln. Je nach Verfügbarkeit und Lieferort stehen kostenlose Same-Day-, One-Day- und Two-Day-Versandoptionen zur Verfügung. Amazon Prime Video: Mitglieder haben Zugriff auf Tausende von Filmen und TV-Serienepisoden, einschließlich Amazon Originals, die exklusiv für Prime-Mitglieder zur Verfügung stehen. Amazon Music Prime: Mitglieder können über zwei Millionen Songs, ausgewählte Playlists und werbefreie Radiosender streamen.

Exklusive Angebote für Prime-Mitglieder

Sie sind bereits Prime-Mitglied? Dann spendiert Ihnen Amazon weitere attraktive Angebote, von denen Sie profitieren können:

Amazon Music Unlimited: Bestehende Prime-Mitglieder haben die Möglichkeit, den Dienst vier Monate lang kostenlos zu testen. Dadurch erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbung. Nach Ablauf des Angebots beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag 8,99 Euro. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bestehende Prime-Mitglieder haben die Möglichkeit, den Dienst vier Monate lang kostenlos zu testen. Dadurch erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbung. Nach Ablauf des Angebots beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag 8,99 Euro. Audible: Erleben Sie den Zauber von Audible mit einem kostenlosen dreimonatigen Probeabo

Erleben Sie den Zauber von Audible mit einem Amazon Fresh: Prime-Abonnenten in München, Hamburg, Berlin oder Potsdam können von Amazon Fresh profitieren, um Lebensmittel online zu bestellen und bequem nach Hause liefern zu lassen. Dabei können Sie bis zu 30 Prozent sparen. Dieses Angebot ist vom 3. bis zum 31. Juli 2023 verfügbar.

Prime-Abonnenten in München, Hamburg, Berlin oder Potsdam können von Amazon Fresh profitieren, um Lebensmittel online zu bestellen und bequem nach Hause liefern zu lassen. Dabei können Sie bis zu 30 Prozent sparen. Dieses Angebot ist vom 3. bis zum 31. Juli 2023 verfügbar. Prime Photos: Laden Sie die Amazon Photos-App herunter, laden Sie Ihr erstes Foto hoch und erhalten Sie ein 15-Euro-Guthaben für Ihren Amazon-Account. Dieses Angebot gilt für Prime-Kunden vom 21. Juni bis zum 7. Juli 2023.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.