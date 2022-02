Präzision und schnelle Reaktionen machen bei Rennspielen für die Konsole den entscheidenden Unterschied. Wen es aus der Kurve haut, verliert wertvolle Sekunden. Ob gegen eine KI oder Online-Mitspieler, ein spannendes Kräftemessen am Controller ist sicher. Diese Rennspiele für die PS4 müssen Sie fahren.

Fans von schnellen Gefährten dürfen dank Rennspielen für die PS4 ihre kühnsten Fahrträume verwirklichen. Mit 300 Sachen durch steile Kurven jagen oder offroad durch den Matsch brettern, alles möglich durch beliebte Rennspiele wie "Dirt Rally", "Need for Speed" oder "F1".

Die Wahl des fahrbaren Unterbaus darf gerne variieren, Sie können sich virtuell in einen "Formel 1"-Rennwagen setzen oder in kompakten Fliegern durch futuristische Welten rasen. Noch mehr Auswahl gibt es hier.

"F1 2020"

Offline-Spieler: 1 | Online-Spieler: 2 bis 20

Die "Formel 1" erfreut nicht nur Rennsportfans weltweit — seit dem Netflix-Hit über den Motorsport, der Dokumentation "Drive to Survive", ist der Hype auch bei Streamingzuschauern real. Das Rennspiel "F1 2020" transportiert die Spannung, Intensität und technische Komplexität der "Formel 1" direkt auf den Bildschirm. Mit dabei sind alle offiziellen Teams von Mercedes über Red Bull und McLaren, wie auch die Fahrer von Lewis Hamilton und Max Verstappen bis Daniel Ricciardo. Gefahren werden die 21 Strecken der 2020er Saison — alternativ gibt es einen Karrieremodus, um sich an die Spitze zu fahren.

"DiRT Rally 2.0"

Offline-Spieler: 1 | Online-Spieler: 2 bis 8

Wer schon auf der ersten Playstation "Colin McRae" geliebt hat, kann die alten Offroad-Fahrträume mit "DiRT Rally 2.0" aufleben lassen. Das Rennspiel für die PS4 eignet sich für alle Geländefahrer, die Lust auf ein authentisches Rally-Erlebnis haben. Die Landschaften sind aufregend und abwechslungsreich, denn Fahrende dürfen sich in Ländern wie Australien, Spanien und Argentinien mit anderen Spielern messen. Leider gibt es keinen Multiplayer-Modus, Sie können aber online gegen andere Rennfahrer antreten.

"Need for Speed: Payback"

Offline-Spieler: 1 | Online-Spieler: 2 bis 8

Abgesehen von Rennspaß gibt es bei "Need for Speed: Payback" auch Handlung. Sie können mit drei spielbaren Charakteren die Welt voller Casinos, Kartelle und Cops erkunden. So nimmt sich das Rennspiel inhaltlich ein Beispiel an der Filmreihe "The Fast and the Furious". Herausforderungen am Steuer kommen aber nicht zu kurz und wechseln sich mit Erzählung und Action ab.

"WipEout Omega Collection"

Offline-Spieler: 1 bis 2 | Online-Spieler: 2 bis 8

"WipEout Omega Collection" versprühte schon in den 1990er-Jahren futuristisches Flair auf der Playstation 1. Kaum ein anderes Rennspiel kombiniert geschickte Fahrmanöver so gekonnt mit Action. In die reale Zukunft hat es das beliebte Spiel zum Glück mit einer Neuauflage geschafft. Sie können 26 verschiedene Strecken und 46 Flieger steuern und das in neun Spielmodi. Hier zählen Geschwindigkeit und Präzision beim Raketenabschuss von Gegnern.

"Gran Turismo Sport"

Offline-Spieler: 1 bis 2 | Online-Spieler: 2 bis 20

"Gran Turismo Sport" ist der neueste Teil der Reihe. Bekannt ist das Rennspiel für seinen Realismus. Wählen können Sie zwischen Hochgeschwindigkeitsstrecke, Staubpisten in der Natur oder auch einer schmalen Stadtautobahn. Insgesamt bietet das Spiel 18 Schauplätze mit 54 verschiedenen Layouts an.

"Trackmania Turbo"

Offline-Spieler: 1 bis 16 | Online-Spieler: 2 bis 16

Unschlagbar ist die Streckenanzahl von "Trackmania Turbo". Das Rennspiel für die PS4 bietet sagenhafte 200 Strecken. Langweilig wird es garantiert nicht. Überzeugend sind außerdem zahlreiche Überraschungseffekte, wenn Sie im einen Moment Bodenhaftung genießen, fliegen Sie im nächsten hoch durch die Luft, um auf einer magnetischen Strecke wieder zu landen. Noch mehr spielerische Abwechslung bietet der Modus für Playstation VR.

"The Crew 2"

Offline-Spieler: 1 | Online-Spieler: 2 bis 8

Rasante Rennen müssen nicht in Rennwagen stattfinden, das zeigt das PS4-Rennspiel "The Crew 2". Sie haben die Wahl zwischen Autos, Motorrädern, Boten und Flugzeugen. Das eröffnet neue Rennen abseits vom Land, ob im Himmel oder auf dem Wasser. Entscheiden Sie, ob Sie zur Kategorie Street- und Pro-Racer, Offroad-Experte und Freestyler gehören und testen Sie dabei verschiedene Fahrstile aus.

