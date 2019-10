Gaming-Giganten wie Sony oder Microsoft bringen immer wieder neue Konsolen auf den Markt. Der Hang zur Nostalgie hat dazu geführt, dass Hersteller auch Kult-Konsolen mit zeitgemäßer Technik neu auflegen und auf alte Spiele und Designs setzen. Haben Sie Lust, in Erinnerungen zu schwelgen? Hier sind die beliebtesten fünf Retro-Konsolen.

1. Sony Playstation Classic

Das Remake der Playstation One ist etwas kleiner als das Original. Strom bekommt die neue Playstation Classic über ein praktisches USB-Kabel. Via HDMI-Kabel können Sie die Retro-Konsole mit Ihrem Fernseher verbinden. Mit dabei sind außerdem zwei Controller und zahlreiche Spiele, wie "Final Fantasy VII", "GTA" oder "Rayman".



2. Nintendo Classic Mini

Die Super Nintendo Classic Mini (oder auch: Super Nintendo Entertainment System (SNES)) ist Spitzenreiter in Sachen Kult-Konsolen. Kaum eine andere Konsole zog damals wie heute so viele Spieler in ihren Bann. Und das nicht umsonst. Auf der Neuauflage der Nintendo Classic Mini warten Games wie "Donkey Kong Country", "Super Mario World", "Super Mario Kart" oder "Secret of Mana" auf Sie.



3. Mini Arcade Machine

Die Mini Arcade Machine ist klein und handlich. Auf der Neuauflage kann man die 240 Spiele der Konsole in Farbe zocken. Es bedarf etwas Fingerspitzengefühl, weil die Arcade Machine tatsächlich mini ist. Der Spielspaß und der Nostalgie-Faktor sind es aber wert. Die kleine Konsole eignet sich ideal als Geschenk.



4. Gameboy-Klon

Ob Gameboy Classic oder Color, damals waren alle verrückt nach den handlichen Konsolen. Ein Remake vom Hersteller gibt es aktuell nicht, dafür Klone, die es mit dem Original aufnehmen wollen. In Sachen Leistung und Spiele-Vielfalt reichen die Klone zwar nicht ran, aber wer in Nostalgie schwelgen möchte, der kann sich mit diesem Gameboy-Klon für circa 25 Euro ins letzte Jahrtausend spielen.



5. C64 Mini

1982 eroberte die C64 Tastatur heimische Schreibtische. Das Remake im Mini-Format knüpft an den damaligen Kult an und liefert 64 vorinstallierte Spiele mit, darunter Games wie "California Games", "Paradroid", "Nebulus", "Impossible Mission" und "Uridium". Die Konsolen können Sie via HDMI Anschluss verwenden. Der Joystick im klassischen Design erinnert an frühere Zeiten.







Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.