Ich bin ein Biohacker. Ich habe zurzeit sechs Implantate. Ich hatte mal zehn. Manche von denen haben ich erfunden, manche musste ich einfach haben. Ich habe magnetische Finger-Implantate. Die Nerven an den Fingerspitzen sind sehr empfindlich. Wenn sie um die magnetischen Implantate herumwachsen, reagieren deine Finger sehr stark auf Schwankungen in magnetischen Feldern.

Ich kann es fast wie ein Gewebe fühlen. Es fühlt sich an, als ob jemand auf meine Finger pustet. Ich habe ein NFC-Chip in meiner Hand, der mir dabei hilft, die Türen auf der Arbeit zu öffnen oder ich kann ihn für Millionen andere Dinge programmieren. Ich habe einen Chip im Arm, an dem ich meine Körpertemperatur ablesen kann. Im Moment arbeite ich an etwas mit dem Namen "Lovetron 9000". Es ist ein vibrierendes Becken-Implantat, dass dem Mann eingepflanzt wird. Es ist ein Gerät für Paare, eine Hilfe für Intimität, würde ich sagen. Ich hatte noch andere Dinge, die abgestoßen wurden, zum Beispiel mein Körper-Schutzschild-Experiment auf meinen Schienbeinen. Im Grunde haben wir einen Schlauch aus einem speziellen Polymer verwendet, es ist eine nichtnewtonsche Flüssigkeit, die sehr flexibel ist, bis sie ein stumpfer Schlag trifft und sie steinhart wird. Ich lebe in Utah, einem sehr konservativen Bundesstaat. Eine Menge der Dinge, die ich mache, sind für die meisten merkwürdig, glaube ich. Für manche Menschen ist das etwas gruselig, aber ich denke, dass die Vorteile die Nachteile aufwiegen, in den meisten Fällen. Ich musste mich dafür sogar schon mal vor Gericht rechtfertigen. Sie haben die verrückten Dinge, die ich mache, und haben sie in so ein verrücktes und merkwürdiges Licht gestellt und haben behauptet, dass ich mich selbst verstümmle. Am Ende musste ich eine hohe Strafe bezahlen und habe meine Kinder verloren. Aber ich glaube an die Cyborg-Philosophie. Wir müssen die Technik mit unseren Körpern verbinden, wenn wir eine lang anhaltende Zivilisation bleiben wollen. Ich glaube, dass das der nächste Schritt der Evolution ist. Ich will in einer Welt leben, in der es ok ist, die vorhandenen Körperteile gegen bessere auszutauschen. Es wird bald einen Tag geben, an dem wir das so gut können, dass jeder diese neuen Sinne haben will. Ich glaube an das, was ich mache, deswegen stelle ich weiter Implantate her. Manche werden Menschen helfen, manche werden einfach nur großartig sein.