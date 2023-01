Sie erblicken auf dem Arbeitsmonitor ein fahles, leicht bläuliches Antlitz? Wer das Homeoffice selbst einrichten musste und Platz irgendwo zwischen Küche und Wohnzimmer gefunden hat, dem fehlt häufig die passende Ausstattung. In Sachen Beleuchtung könnte das Ringlicht eine praktische Ergänzung sein.

Wer ein Ringlicht besitzt, braucht keinen Youtube- oder Instagram-Account betreiben. Es reicht die Arbeit im Homeoffice, um über die Anschaffung des kompakten Gadgets nachzudenken. Die praktischen Lichter sorgen in Videokonferenzen für die richtige Ausleuchtung. Ein Ringlicht eignet sich vor allem für Arbeitnehmer, die ihr Zuhause notdürftig zum Büro umbauen mussten und denen die richtige Beleuchtung fehlt. In der Fotografie kommen sie ebenfalls zum Einsatz, allerdings in Form größerer Ringlichter mit Stativ. Hier soll es um die kleinen Versionen für Laptops und Co. gehen.

Brauche ich ein Ringlicht?

Die kreisförmigen Lampen tauchen immer öfter in heimischen Büros auf. Während den Lichter das Klischee anhaftet, Hilfsmittel zahlreicher Influencer zu sein, die sich in ihren selbst produzierten Videos professionell ausleuchten wollen, sollte man allerdings genauer hinschauen und sich die Frage stellen: Wie professionell soll mein Homeoffice auf Kollegen und Vorgesetzte wirken?

Wer viel Arbeitszeit in Videokonferenzen verbringt, weiß, dass bereits fehlendes Sonnenlicht, die Abstinenz einer passenden Schreibtischlampe oder der Endgegner namens Sonnenuntergang unschöne Schatten und kränklich wirkende Gesichter mit sich bringen können. Während man im Büro auf ein professionelles Auftreten achtet, nehmen es im Homeoffice einige Arbeitnehmer weniger genau. Das ist dem Umstand selbst geschuldet, kann aber durch kleine Kniffe aufgefangen werden. Wer ein Ringlicht verwendet, wirkt frischer, wacher und ist für Kollegen und Vorgesetzte besser sichtbar.

Weder zu grelles noch zu dunkles Licht ist in Videokonferenzen angenehm, denn es wird auf Dauer anstrengend für die Augen des Gegenübers. Eine gute Ausleuchtung des Gesichts hilft außerdem dabei, Mimik und Ausdruck der Kollegen besser zu erkennen. Eine nicht zu unterschätzende soziale Komponente, die im Homeoffice durchaus zu kurz kommt, weil man das eigene Team nicht mehr von Angesicht zu Angesicht im Büro trifft. Besonders praktisch sind Ringlichter, die man mit einem kleinen Clip am Notebook oder PC-Monitor befestigen kann, denn sie lassen sich so leicht anbringen wie entfernen.

Licht im Homeoffice: Diese Alternativen gibt es

Wenn Sie über ausreichend Platz oder sogar ein eigenes Arbeitszimmer verfügen, können Sie auf herkömmliche Beleuchtung zurückgreifen. Das gilt auch dann, wenn Sie die ringförmigen Lichtkreise in den Augen nicht mögen, die zwangsläufig durch den Einsatz eines Ringlichts entstehen. Wichtig bei der Wahl Ihrer Lichtquelle ist nur, dass Sie die Farbtöne individuell regeln können. So haben Sie die Möglichkeit die Lampe den Lichtverhältnissen im Raum anzupassen. Die Lichtquelle muss dabei nicht rund sein, es gibt auch rechteckige Versionen, die das Licht breiter streuen. Eine andere Option sind Schreibtischlampen, bei denen man verschiedene Lichtmodi wählen kann.

