Wenn Vögel und Flugzeuge zusammenstoßen, ist das meistens kein katastrophales, jedoch ein häufiges und kostspieliges Problem. Experten sprechen von Milliardenverlusten in der Luftfahrt. Niederländische Ingenieure entwickelten nun einen Roboterfalken, der Vögel aus dem Umfeld von Flughäfen verscheuchen soll. "Es ist ein Roboter-Jagdvogel. Das heißt durch seinen Flug und sein Verhalten sieht er genauso aus, wie ein echter Jagdvogel, andere Vögel können ihn nicht von einem echten unterscheiden. Sobald der Vogel anfängt seine Flügel zu schlagen, wissen sie, dass es gefährlich für sie wird. Dann entscheiden sie sich, die Gegend zu verlassen." Die bisherige Version des Vogels wird mit einer Fernbedienung gesteuert, doch die Ingenieure arbeiten an einer unabhängigeren Version. "Der Roboter soll irgendwann in der Lage sein, selbstständig Vögel zu jagen und anzugreifen, und dank Sensoren allein eine Gegend zu beobachten, statt von einem Piloten gesteuert zu werden." Bisher wurde der Roboter-Falke am Edmonton International Airport in Kanada und am Southhampton Airport in Südengland eingesetzt, und für Landwirte, die ihre Felder schützen wollten.