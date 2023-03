Ein Roboterhund ist in der Lage, Kommandos auszuführen und Kunststücke zu lernen.

von Anna Scheibe Sie können kein echtes Haustier ersetzen, aber ihr Verhalten imitieren: Roboterhunde sind eine praktische wie günstige Alternative zur lebendigen Fellnase. Mit etwas Übung sind die ferngesteuerten Vierbeiner sogar in der Lage, Tricks zu lernen.

Hunde zählen mit zu den beliebtesten Haustieren der Deutschen. Schon vor der Corona-Pandemie. Leider unterschätzen viele Familien die Zeit und den Aufwand, den ein Vierbeiner mit sich bringt, sodass sie ihn nach kurzer Eingewöhnungszeit wieder weggeben. Natürlich kann ein ferngesteuerter Roboter keinen echten Hund ersetzen, allerdings ist er durchaus in der Lage, auf Kommandos zu hören, Kunststücke vorzuführen oder Tricks zu erlernen. Zudem müssen die elektrisch betriebenen Vierbeiner regelmäßig gefüttert werden – wenn auch mit Strom. Dadurch sind sie eine gute Übung für Kinder, Verantwortung zu übernehmen und für den kleinen Racker zu sorgen. Im Folgenden stellen wir Ihnen vier unterschiedliche Roboterhunde einmal genauer vor.

Diese Roboterhunde eignen sich für Kinder

Ab 2 Jahren

Dieser niedliche Dalmatiner-Welpe hört auf den Namen Harry. Er ist 17 Zentimeter lang und fast 15 Zentimeter hoch. Zu seinen besonderen Merkmalen zählt, dass er auf Berührungen reagiert, bellt und sich auch bewegt. Wenn sich ihm Hindernisse in den Weg stellen, ändert er einfach die Richtung. Zudem soll Harry durch Sensoren auf dem Kopf in der Lage sein, zu singen und zu tanzen. Einziger Wermutstropfen ist hier, dass der Roboterhund nur auf Englisch antwortet. Dementsprechend braucht es einen Erwachsenen zum Übersetzen, wobei Kinder die meisten Befehle (per Knopfdruck) auch ohne Worte schnell verstehen werden.

Ab 3 Jahren

Der Roboterhund Power Puppy von Lexibook ist mit 37 Zentimetern Höhe mehr als doppelt so groß wie Harry. Zudem besitzt er eine Fernbedienung, über die er gesteuert wird. Zu seinen Features zählt ebenfalls das Singen und Tanzen, Bellen und Zählen sowie das Imitieren von Tieren, Licht- und Sound- sowie Stimmeffekte. Puppy ist nicht nur in der Lage, vorwärts und rückwärts zu gehen, sondern auch nach rechts und links. Zudem soll er Kindern das Zählen beibringen können, wenn man dem Hersteller Glauben schenken darf. Besonderes Highlight ist hier, dass sich bestimmte Aktionen programmieren lassen.

Ab 4 Jahren

Kleiner als der zweite, aber größer als der erste Roboterhund dieser Serie misst dieses Exemplar: 13 x 22 x 21 Zentimeter. Der ferngesteuerte Vierbeiner ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich und wird zusammen mit etwaigem Zubehör geliefert. Laut Hersteller kann der Hund über die Ein-Knopf-Programmierfunktion individuell eingestellt werden. Nachdem er via USB-Kabel aufgeladen wurde (die anderen Roboterhunde benötigen im Übrigen Batterien), soll er für mindestens zweieinhalb Stunden lang spiel- und einsatzbereit sein. Features wie Singen, Tanzen, Gehen und Interagieren gehören hier ebenfalls zum Standard-Programm.

Ab 5 Jahren

Der süße Dackel von Ycoo! wurde mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, wodurch er in der Lage ist, unterschiedliche Befehle auszuführen. Er kann mit der Fernbedienung gesteuert werden, besitzt aber auch einen Follow-me-Modus: Ist dieser eingeschaltet, folgt der Roboterhund seinem Herrchen auf Schritt und Tritt. Neben dem lustigen Ziehharmonika-Effekt, den sein Körper beim Laufen zum Ausdruck bringt, kann der Deckel bellen und mit dem Schwanz wedeln. Seine Größe liegt im Mittelfeld und misst 40,6 mal 25,4 mal 20,3 Zentimeter (B x H x T).

Ab 6 Jahren

Noch etwas anspruchsvoller ist der Roboterhund von Goplus (25 x 15 x 18 cm): Er ist in Blau oder Schwarz erhältlich und wird samt Fernbedienung geliefert, über die das Tier gesteuert wird. Es kann vorwärts und rückwärts laufen, im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Der Hund kann zudem singen und tanzen, den Kopf drehen und mit den Augen blinken. Besonderes Highlight bei diesem Polizeiwelpen sind die speziellen Werfer (um 360 Grad drehbar) auf seinem Rücken, mit denen kleine Kugeln auf ein Ziel abgefeuert werden können. Darüber hinaus besitzt der Hund eine Aufnahmefunktion.

