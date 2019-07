Jedes Jahr zeichnet die Royal Navy ihre besten Fotografen mit dem Peregrine Trophy Award aus. Ihre Aufgabe ist es, die Einsätze der Matrosen und der Marineinfanteristen im besten Licht zu zeigen. Auch in diesem Jahr ist die ganze Spannweite der Einsätze zu sehen. Von eisigen Wäldern bis hin zu Übungen in Wüsten. Geradezu unvermeidlich ist das Dschungeltraining der Elitesoldaten Royal Marines Commandos. Auf den Fotos sind Training, rührende Wiedersehenstreffen aber auch die ganz normale Arbeit an Bord zu sehen. Beim gemeinsamen Training der U20 Fußballmannschaft mit den Commandos war nicht nur das Foto spektakulär.

Der beste Job der Welt

Sam Seeley wurde von der Jury für sein Portfolio an Bildern zum Fotografen des Jahres der Royal Navy gewählt. "Es ist sehr bewegend, diesen Preis zu gewinnen und die eigene Arbeit so gewürdigt zu bekommen. Ich glaube, ich habe sowieso den besten Job in der Royal Navy", sagte er bei der Preisverleihung.

Er liebt die Vielfalt seiner Aufgaben. "Eines Tages stürmen die Royal Marines einen Strand und am nächsten landen sie in einem Hubschrauber auf einer Fregatte in der Nordsee." Der Fotograf kam im Alter 20 Jahren zu den Royal Marines. In Afghanistan trainierte er die afghanische Polizei. Dann spezialisierte er sich auf Bergeinsätze. Er ist also nicht "nur" Fotograf.

Die Royal Navy sagt, dass sie ihre Fotografen damit beauftragt, die Geschichten der Matrosen und Royal Marines auf der ganzen Welt durch Fotos und Videos zu erzählen und sie auf alle Einsätze mit Kriegsschiffen und Kommandoeinheiten zu begleiten. Die künstlerische Darstellung hat in den Streitkräften des Königreichs eine lange Tradition, die bis heute gewahrt wird. Nach wie vor begleiten sogar echte Künstler, die Kriegsmaler, die königlichen Truppen in einen Krieg.

